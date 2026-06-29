Coupe du monde 2026: chaleur, altitude, pollution, décalage horaire… la victoire ne dépendra pas seulement du niveau de jeu

La Coupe du monde masculine de football 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, est une édition historique à plus d'un titre. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

La Coupe du monde masculine de football 2026 ne se jouera pas uniquement sur le terrain, mais dépendra aussi de la capacité des équipes à anticiper et à gérer les défis environnementaux. Les stratégies fondées sur des preuves scientifiques seront essentielles pour protéger la santé des joueurs et maximiser leurs performances.

La Coupe du monde masculine de football 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, est une édition historique à plus d'un titre.

Jamais une Coupe du monde n'avait combiné autant de facteurs de stress environnementaux. Ainsi, 16 villes hôtes s'étendent sur environ 4.300 km d'est en ouest et 4.000 kilomètres du nord au sud. Parmi elles, 14 devraient connaître des températures moyennes comprises entre 19,1°C et 32,7°C, tandis que les matchs se dérouleront en altitude à Guadalajara (1.566 mètres) et à Mexico (2.240 mètres).

Les déplacements fréquents et l'afflux massif de spectateurs lors de mégaévénements augmentent aussi les risques de transmission de maladies infectieuses, sans compter l'impact des différents polluants et allergènes entre les lieux d'origine des joueurs et les villes hôtes.

Face à ces enjeux, un groupe de chercheurs a récemment publié dans Sports Medicine une analyse des défis environnementaux attendus ainsi que des recommandations à destination des équipes.

Voici ce qu'il faut en retenir.

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La chaleur extrême: le principal ennemi

La situation

L'analyse des relevés des années passées nous enseigne qu'aux dates de la future coupe du monde, 14 des 16 villes hôtes dépassent la température au thermomètre-globe mouillé (ou température WBGT) de 28°C lors des mois de juin et juillet. Parmi elles, 6 atteignent un WBGT entre 30 et 35°C. Un quart des villes dépassent le seuil de la FIFA de 32°C (WBGT) et 25% excèdent la limite d'annulation des efforts en extérieur proposée par l'ACSM, pour les personnes acclimatées (ce taux monte à 44% pour les personnes non acclimatées).

Les conséquences

Les températures WBGT élevées augmentent la température corporelle centrale des joueurs. Des études ont révélé que, dans de telles conditions, elle peut dépasser les 40°C en jeu! Cette augmentation réduit les performances physiques et cognitives des joueurs et accroît le risque de coups de chaleur.

Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, les matchs joués à plus de 28°C de température humide (WBGT) ont montré une baisse de l'intensité de jeu avec une diminution de la distance parcourue à haute intensité et du nombre de sprints et une modification des tactiques: consciemment ou non, les joueurs privilégient les passes plus sûres et un rythme plus lent. Résultat: moins de duels et de pressing et une augmentation de 25% de temps de possession de ballon en plus.

L'exercice en forte chaleur augmente le stress physiologique, les pertes hydriques et électrolytiques ainsi que l'utilisation des glucides, ce qui expose les joueurs (acclimatés ou non) à une sudation excessive. La déshydratation devient alors un facteur majeur de risque, altérant fonctions cardiovasculaires, thermorégulation, capacités physiques et cognition.

Les mesures prévues

La FIFA prévoit des pauses de trois minutes pour s'hydrater et se refroidir aux alentours des 22e et 67e minutes de jeu, si la température WBGT est supérieure à 32°C. Le report ou l'annulation du match de football sont laissés à la discrétion de l'organisateur local. Quelques soient les conditions environnementales, cette pause refroidissement sera adoptée pour tous les matchs de cette Coupe du monde 2026.

Par ailleurs, afin de mieux tolérer la chaleur et diminuer son impact sur la performance, des stratégies d'acclimatation fondées sur la littérature scientifique sont recommandées pour les joueurs. La stratégie optimale d'acclimatation à la chaleur repose idéalement sur un protocole long consistant en 10 à 15 jours d'exposition quotidienne à la chaleur avec exercice, visant une température centrale supérieure ou égale à 38,5°C, une température cutanée supérieure ou égale à 35°C et une sudation importante (conditions nécessaires aux adaptations sudorales et cardiovasculaires).

Toutefois, le calendrier de la Coupe du monde 2026, très proche de la fin des saisons européennes, rend ce protocole difficile à appliquer. Des stratégies à court terme (environ cinq jours) peuvent néanmoins réduire la température corporelle et la fréquence cardiaque, et préserver la performance dans la chaleur, comme observé chez des joueurs semi-professionnels.

Arriver plus tôt sur le lieu du tournoi peut favoriser une acclimatation naturelle. Une alternative est l'acclimatation passive (sauna, immersion chaude, chambre thermique), efficace lorsqu'elle est réalisée au moins trente minutes après l'entraînement, pendant six jours consécutifs

Enfin, les stratégies d'hydratation doivent être instaurées dès l'arrivée au camp de base et maintenues tout au long du tournoi, avec un début d'hydratation plusieurs heures avant le match et des apports enrichis en glucides et électrolytes pour compenser pertes et utilisation accrue des substrats.

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L'altitude: un avantage ou un handicap?

La situation

La Coupe du monde de football 2026 comprendra neuf matchs disputés à altitude modérée au Mexique, à Guadalajara (1.566 mètres; pression partielle en oxygène atmosphérique≈133mmHg) et à Mexico (2.240 mètres;≈ 21mmHg): 4 matchs dans le groupe A, 2 dans le groupe K, 1 dans le groupe H, 1 lors des seizièmes de finale et 1 lors des huitièmes de finale.

Les conséquences

Les échanges d'oxygène au niveau pulmonaire sont essentiellement régis par la pression partielle en oxygène. Or, celle-ci est réduite par l'altitude, ce qui diminue la capacité aérobie et retarde la récupération. Conséquence: les schémas locomoteurs sont modifiés.

Ainsi, lors de la Coupe du monde 2010, qui s'était déroulée en Afrique du Sud, les matchs disputés au-dessus de 1.200 mètres ont entraîné une réduction de 3 à 9% de la distance totale parcourue et jusqu'à 21% des courses à haute vitesse, particulièrement chez les milieux de terrain, en raison d'une fatigue neuromusculaire accrue, d'un ajustement d'allure et de stratégies tactiques moins efficaces.

À l'inverse, la moindre densité de l'air peut favoriser les sprints et modifier l'aérodynamique du ballon: des analyses historiques de la FIFA montrent qu'une différence de 1.000 mètres d'altitude confère à l'équipe locale un avantage d'environ un demi-but, et que les équipes basées entre 950 et 1.700 mètres lors de la Coupe du monde 2010 ont doublé leurs chances de victoire face à des équipes venant du niveau de la mer lors de matchs disputés entre 1.170 et 1.390 mètres.

Les équipes acclimatées à l'altitude ont également marqué davantage en seconde mi-temps dans les stades les plus élevés.

Dans ce contexte, la mise en place de plans d'entraînement individualisés et de stratégies adaptées aux postes est indispensable pour atténuer les contraintes physiologiques et tactiques liées à l'altitude et maintenir la performance lors des matchs concernés.

Les mesures prévues

L'entraînement en altitude améliore la capacité de l'organisme à répondre à l'entraînement. Dans ces conditions, le corps fabrique plus d'hémoglobine. L'augmentation de la masse d'hémoglobine et de la consommation maximale d'oxygène (VO2 max) améliore le transport de l'oxygène et la capacité aérobie.

Des microcycles courts et intensifs d'entraînement de sprints répétés en chambre hypoxique (dans ces pièces, aussi appelées chambres d'altitude, le taux d'oxygène dans l'air est artificiellement maintenu à un niveau aussi bas qu'en haute altitude) peuvent également induire des adaptations physiologiques et neuromusculaires positives, améliorant la condition physique et la performance au niveau de la mer.

Les méthodes traditionnelles d'entraînement en altitude comprennent les approches dites «vivre en altitude, s'entraîner en altitude» (Live High–Train High, LHTH) et «vivre en altitude, s'entraîner en basse altitude» (Live High–Train Low, LHTL). La méthode LHTH consiste à vivre et à s'entraîner en altitude, généralement entre 1.600 et 2.500 mètres, pendant deux à quatre semaines. Cependant, pour les équipes participant à la Coupe du monde, sa faisabilité est limitée par les contraintes temporelles évoquées précédemment.

À l'inverse, la méthode LHTL est plus flexible et est largement considérée comme la stratégie de référence en matière de préparation à l'altitude. Les travaux scientifiques montrent 10 à 14 jours de LHTL permettent des gains de 3 à 4% de masse d'hémoglobine, y compris chez des joueurs présentant déjà des valeurs de base élevées, avec des améliorations significatives des performances spécifiques au football.

Une troisième méthode, dite «vivre en basse altitude, s'entraîner en altitude» (Live Low–Train High, LLTH) constitue une stratégie d'entraînement en altitude pragmatique, rentable et particulièrement compatible avec les contraintes de préparation des joueurs en vue de la Coupe du monde 2026, comparativement aux approches LHTH ou LHTL.

Enfin, la méthode «vivre en altitude et s'entraîner en basse altitude et en altitude» (Live High–Train Low and High, LHTL+H) combine les bénéfices aérobies de la LHTL avec les adaptations anaérobies et neuromusculaires induites par la LLTH. Cette approche, qui a gagné en popularité, constitue une stratégie efficace de préparation prétournoi, mais les contraintes temporelles propres à la Coupe du monde 2026 rendent probablement son application difficile.

Soulignons que tous ces bénéfices peuvent être renforcés par le développement d'une plus grande résilience psychologique acquise dans des environnements exigeants, préparant mieux les joueurs aux contraintes des compétitions internationales disputées à basse altitude ou proches du niveau de la mer.

Pollution et allergènes: des ennemis invisibles

La situation

Les 16 villes hôtes de la Coupe du monde 2026 exposeront les équipes à une grande diversité de polluants atmosphériques et d'allergènes saisonniers (pollens). En outre, on sait que les mégaévénements comme la Coupe du monde accentuent les impacts environnementaux, y compris sur la qualité de l'air mesurée et perçue.

Étant donné que la Coupe du monde 2026 se déroulera en été, des concentrations élevées d'ozone (O₃) sont attendues, en raison des réactions photochimiques entre les oxydes d'azote, les composés organiques volatils, provenant essentiellement du trafic automobile et des activités industrielles, ainsi que des effets de l'ensoleillement.

Les particules fines, en particulier celles de diamètre inférieur à 2,5μm (PM2,5), pourraient également rester le polluant dominant dans certaines villes. L'ouest des États-Unis et du Canada, notamment Los Angeles, San Francisco, Seattle et Vancouver, ont en effet connu ces dernières années des incendies de forêt sans précédent, entraînant une forte dégradation de la qualité de l'air observée et prévue. Le niveau de risque y est particulièrement élevé.

En cas d'incendies de grande ampleur, l'ensemble des villes hôtes de la Coupe du monde 2026 pourrait être affecté, environ 54% de la fumée présente aux États-Unis provenant des régions occidentales du pays.

Les conséquences

Des revues systématiques de la littérature scientifique et des méta-analyses récentes confirment un effet significatif de l'ozone sur les symptômes respiratoires (essentiellement la toux ou la difficulté à prendre une grande inspiration), la fonction pulmonaire et la performance physique, y compris spécifique au football.

Bien que la qualité des études dans ce domaine soit variable, certaines données issues du football de haut niveau suggèrent clairement que la dégradation de la qualité de l'air peut altérer la performance, et que ces effets ne peuvent être totalement compensés par le haut niveau de compétence des joueurs d'élite. En outre, ces effets surviennent même à des niveaux modérés de dégradation de la qualité de l'air (indice AQI compris entre 51 et 100).

Une augmentation des concentrations de particules PM10 et d'ozone a été associée à une baisse des performances lors de tests physiques (temps sur sprint de 30 mètres, capacité de changement de direction) et techniques (via des outils d'évaluation spécifiques au football), tandis qu'une élévation du dioxyde d'azote (NO2) est liée à une altération des performances cognitives, notamment des fonctions exécutives des joueurs (autrement dit, les fonctions influant sur leur vitesse, leur temps de réaction, ou le nombre d'erreurs qu'ils commettent).

D'autres études menées en situation de match, dans des environnements fortement pollués, ont révélé une réduction de la distance totale parcourue, une diminution du nombre de courses à haute intensité, des sprints plus lents, une baisse de la vitesse et de la précision lors des tâches techniques, incluant un nombre de passes par match plus faible, quel que soit le polluant impliqué.

Les joueurs venant de régions peu polluées sont souvent plus sensibles que ceux habitués à ces environnements, ce qui peut désavantager les équipes visiteuses lors d'un tournoi international comme la Coupe du monde 2026.

Les mesures prévues

Il n'existe pas vraiment de stratégie d'adaptation pour lutter contre les effets de la pollution. S'entraîner ou jouer lorsque la qualité de l'air se dégrade n'est jamais anodin, même pour des sportifs de haut niveau.

Dans ce contexte, les recommandations de santé publique déjà discutées restent pleinement pertinentes: surveiller la qualité de l'air en temps réel, tenir compte des niveaux de pollens et éviter, lorsque cela est possible, les périodes et lieux les plus pollués pour l'entraînement. Ces stratégies ne sont pas toujours applicables dans une compétition majeure, mais elles peuvent guider certaines décisions logistiques, comme ajuster les horaires d'entraînement ou anticiper l'arrivée sur site.

Chez les joueurs allergiques, une prise en charge individualisée est essentielle. Identifier les allergènes responsables et mettre en place des stratégies adaptées permet de limiter les symptômes et d'éviter que pollution, chaleur et allergies ne se cumulent. Dans un environnement où ces contraintes peuvent s'additionner, l'anticipation et l'adaptation restent les meilleurs moyens de protéger la santé des joueurs et de préserver leur performance.

En définitive, les vainqueurs de la Coupe du monde masculine de football 2026 pourraient bien être ceux qui auront le mieux préparé ces à-côtés, transformant des contraintes en opportunités. Une préparation rigoureuse et individualisée, combinée à une gestion proactive des risques, fera peut-être la différence entre une équipe qui survit et une équipe qui triomphe!

Par Valérie Bougault (Maître de Conférences, Université Côte d'Azur)

Cet article est issu du site The Conversation