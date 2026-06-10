Football-Les caprices de la météo estivale risquent de transformer la Coupe du monde en une épreuve de résistance à la chaleur

* La chaleur, l'humidité et les orages pourraient perturber les matchs et mettre en danger les joueurs et les supporters

* Le changement climatique augmente le risque de canicules nuisibles aux performances

* Les scientifiques appellent à la mise en place de mesures de sécurité strictes

* La FIFA a instauré des pauses d'hydratation

par Angelica Medina et Janina Nuno Rios

La Coupe du monde débutera jeudi sous les menaces estivales habituelles en Amérique du Nord : chaleur extrême, humidité étouffante et orages susceptibles de retarder les matches sans préavis.

Les prévisions saisonnières indiquent des températures supérieures à la normale sur une grande partie des États-Unis, tandis que l'humidité remontant vers le nord depuis le golfe du Mexique pourrait alimenter des orages et des conditions météorologiques extrêmes pendant les premières semaines du tournoi.

Bien qu'il soit impossible de prédire les conditions météorologiques pour chaque matche avec autant d'avance, les scientifiques du sport affirment qu'il existe des risques météorologiques évidents pour cette Coupe du monde estivale qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

La mesure clé n’est pas seulement la température de l’air, mais la température de stress thermique, qui intègre la chaleur, l’humidité, l’ensoleillement et le vent pour estimer le stress thermique subi par le corps.

World Weather Attribution a averti qu'environ un quart des matches pourraient se dérouler dans des conditions dépassant les limites de sécurité recommandées.

LE DÉFI DE LA CHALEUR INTERNE

Chris Minson, professeur de physiologie et codirecteur des laboratoires de physiologie de l'exercice et de l'environnement à l'université de l'Oregon, a déclaré que les joueurs d'élite génèrent une chaleur interne considérable, même sans tenir compte des conditions météorologiques. "75 % de toute l'énergie que nous utilisons pendant l'effort est convertie en chaleur", a déclaré Chris Minson à Reuters. "Seuls environ 25 % servent réellement à l'effort physique."

Dans des conditions chaudes, ensoleillées ou humides, le système de refroidissement normal du corps commence à avoir du mal à fonctionner. L'humidité est particulièrement préoccupante, car la sueur ne refroidit le corps que lorsqu'elle s'évapore. "L'une des choses les plus difficiles pour nous, c'est lorsque l'humidité est très élevée", a déclaré Chris Minson.

Parmi les sites de la Coupe du monde où l'humidité est élevée, on trouve Houston, Miami, Dallas et Monterrey.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES PERFORMANCES

Selon une nouvelle étude de Climate Central, le changement climatique a accru le risque de températures suffisamment élevées pour affecter les performances des joueurs lors de 97 des 104 matches du tournoi.

La plus forte augmentation de ce type est prévue pour le matche de phase de groupes du 26 juin entre l’Uruguay et l’Espagne à Guadalajara, où les chercheurs ont estimé à 70 % la probabilité d’une chaleur nuisible aux performances – soit 37 points de pourcentage de plus que ce qu’elle aurait été sans le changement climatique.

Ryan Calsbeek, professeur de sciences biologiques au Dartmouth College qui étudie l'influence du type de morphologie sur les performances sportives dans différents climats, a déclaré que la chaleur et l'humidité pourraient influencer non seulement le bien-être des joueurs, mais aussi le rythme et le style des matches. "Des températures plus élevées et une humidité plus forte risquent de ralentir le rythme des matches", a-t-il déclaré. "Lorsque les athlètes doivent fournir un effort pendant très longtemps, ils ne parviennent tout simplement pas à trouver l’équilibre entre la puissance explosive de leurs efforts sollicitant les fibres rapides et les efforts plus aérobiques à long terme requis par un matche de plus de 90 minutes sous la chaleur et l’humidité."

Près de la moitié des matches sont confrontés à au moins 50 % de chances que les températures dépassent 28 °C (82,4 °F) — un seuil associé à une baisse des performances au sprint, de la distance parcourue et du temps de récupération.

Calsbeek a indiqué que l'altitude de Mexico — à environ 2 240 mètres au-dessus du niveau de la mer — pourrait également s'avérer déterminante, en particulier pour les joueurs arrivant de régions de plus basse altitude sans avoir eu le temps de s'acclimater. La ville doit accueillir cinq matches.

La FIFA a indiqué que chaque matche de la Coupe du monde comporterait une pause hydratation de trois minutes à chaque mi-temps, tandis que les décisions relatives au calendrier ont pris en compte des facteurs tels que les températures moyennes, les déplacements, les jours de repos, la planification médicale et les infrastructures de rafraîchissement.

LES PROTOCOLES DE SÉCURITÉ REMIS EN QUESTION

Plusieurs stades sont équipés de toits rétractables ou de systèmes de climatisation, et le règlement du tournoi autorise le report, la suspension, la reprogrammation ou le déplacement des matches pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, y compris en cas de conditions météorologiques extrêmes. Chris Minson a déclaré que la FIFA devrait imposer des interventions lorsque la température de stress thermique atteint 26 °C et envisager de reporter les matches lorsque celle-ci se situe entre 28 °C et 30 °C. Chris Minson a également appelé à l'instauration de pauses rafraîchissantes de six minutes, de zones ombragées, de bains de glace d'urgence et de mi-temps plus longues lorsque les conditions l'exigeaient. "Si un joueur semble délirer, ne plus avoir les idées claires ou s'effondre sur le terrain, il faut le rafraîchir immédiatement",

a-t-il déclaré.

Pour la FIFA, ce tournoi est une vitrine logistique. Pour les joueurs, les entraîneurs et les scientifiques, il pourrait également s'agir d'un test pour voir comment le football s'adapte à un avenir plus chaud.

(Reportage Angelica Medina and Janina Nuno Rios, version française Clément Martinot)