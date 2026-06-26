Canicule : les Français profitent des soldes pour s'équiper, les ventes des produits de baignade explosent

Les ventes d'articles liés à la baignade ont explosé ces dernières semaines. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

Nul besoin de chercher très loin pour comprendre les tendances de consommation des Français depuis quelques semaines. Depuis la première vague de chaleur survenue fin mai 2026, les achats se concentrent sur des achats utiles destinés à se rafraîchir : ventilateur, climatiseur, glaces et produits de baignade, rapporte RMC Conso .

Les articles estivaux en première ligne

Lors de la première canicule, l'expert Stockly a déjà enregistré une véritable explosion des ventes de piscines de jardin (+144 % par rapport à 2025) et des maillots de bain (+42 %). Les maillots de bain, casquettes et pastilles de chlore ont suivi la tendance, tout comme les piscines pour enfant, bouées, pistolets à eau et autres bouées.

Le début des soldes d'été ce mercredi 24 juin a renforcé cette tendance. Les produits « météo sensibles » sont les stars partout selon Stockly qui a analysé les tendances dès les premières heures de vente. En effet, les ventilateurs, climatiseurs, piscines de jardin, bouées et maillots de bain ont cette année détrôné les vêtements et chaussures, qui représentent habituellement les articles les plus vendus durant les soldes.

Vêtements et chaussures détrônés durant les soldes

« Ce début de soldes est pour le moins atypique , confirme le directeur de l'entreprise. Dès les premières heures, la canicule prend le pas sur les réflexes d'achat habituels : l'électroménager de rafraîchissement passe devant la mode, alors que ce sont d'ordinaire les chaussures et les vêtements qui ouvrent le bal. »

L'électroménager représente ainsi 30 % des ventes, contre 5 % en 2025. Les articles de baignade concentrent d'ailleurs 22 % des ventes actuellement, alors qu'ils ne représentaient que 5 % des ventes l'an dernier.