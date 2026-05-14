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Au Mondial, un match des Bleus classé à « haut risque » en raison des fortes chaleurs attendues
information fournie par So Foot 14/05/2026 à 12:20

Au Mondial, un match des Bleus classé à « haut risque » en raison des fortes chaleurs attendues

Au Mondial, un match des Bleus classé à « haut risque » en raison des fortes chaleurs attendues

Coup de chaud sur l’organisation du Mondial. Dans une lettre ouverte, un groupe de scientifiques nommé World Weather Attribution (WWA) a alerté ce jeudi la FIFA sur les potentiels risques de plusieurs rencontres de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), en raison des fortes chaleurs prévues sur le continent nord-américain en été . Au total, 26 des 104 matchs de la grande messe du football sont concernés par cette alerte, dont l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal, le 16 juin prochain au MetLife Stadium d’East Rutherford, dont le coup d’envoi est prévu à 15 heure locale (21h en France), donc potentiellement en plein cagnard.

Des reports exceptionnels demandés

Concrètement, la WWA appelle la FIFA à instaurer des pauses fraîcheur plus longues (alors que celles-ci ont déjà été instaurées pour chaque période) et un protocole de report des matchs dont la température est équivalente à 38 degrés par temps sec et 40 degrés par temps humide. Un seuil jugé « dangereux, au niveau duquel le syndicat des joueurs suggère que les matches devraient être annulés » , a précisé Friederike Otto, cofondatrice du WWA, à l’AFP.…

TJ pour SOFOOT.com

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