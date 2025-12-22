 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vacances au ski: faut-il souscrire à la «garantie neige»?
information fournie par Le Particulier pour Conso 22/12/2025 à 12:00
Temps de lecture: 3 min

La garantie neige vous indemnise en cas de faible enneigement. ( crédit photo : Getty Images )

La garantie neige vous indemnise en cas de faible enneigement. ( crédit photo : Getty Images )

Le niveau d'enneigement est une source de préoccupation croissante pour les amateurs de sports d'hiver. Les agences de voyages et sites de réservation de séjours en ligne proposent généralement une assurance spécifique qui permet d'obtenir le remboursement de vos frais, voire l'annulation de votre séjour en cas de manque de neige.

Hébergement: peut-on se faire rembourser s'il n'y a pas de neige?

Selon un sondage réalisé par BuzzPress en novembre 2023 , 53% des skieurs sont prêts à annuler leurs vacances en cas d'enneigement insuffisant. 62% se disent intéressés par la possibilité d'annuler sans aucuns frais supplémentaires, même si cette option augmente le prix du séjour. Pour les logements, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un gîte ou d'une réservation via des plateformes comme Airbnb (partenaire The Corner*), les conditions météorologiques ne font généralement pas partie des motifs permettant d'être indemnisé. Vous pouvez éventuellement obtenir un remboursement si vous avez souscrit une assurance annulation, à condition de remplir les conditions souvent très restrictives. Le site d'hébergements locatifs TripandCo.com, commanditaire du sondage mené par BuzzPress, propose une offre d'annulation «sans justificatif et jusqu'à la veille du départ». La réservation est entièrement remboursée, dont 20% sous forme d'avoirs valables 1 an sur la plateforme.

Qu'est-ce que la «garantie neige»?

Il s'agit d'une assurance facultative proposée par les agences de voyages, les sites de réservation et les centrales de station de ski pour pallier le manque d'enneigement. Elle ne doit pas être confondue avec l'assurance neige, qui couvre les frais liés aux éventuels accidents de ski. Elle vous permet d'obtenir le remboursement des forfaits de remontées mécaniques, de la location des équipements de sports d'hiver et des frais de retour. Si vous décidez de rester sur place, vous pouvez bénéficier d'activités alternatives, voire de profiter d'un transfert tous frais payés vers une autre station plus enneigée. Toutefois, les conditions pour que la garantie neige s'applique sont très restrictives.

Travelski propose une assurance «manque de neige» à partir de 20 euros par réservation . Elle prévoit le remboursement au prorata des prestations non consommées (matériel de ski, cours à l'ESF, forfaits) si l'enneigement est trop faible en station. Les personnes ayant souscrit l'assurance peuvent également annuler leur séjour sans frais si plus des deux tiers des pistes du domaine skiable sont fermées à 48 heures de l'arrivée. La garantie « Écran total neige » du Club Med permet d'annuler ses vacances sans frais jusqu'à 5 jours avant le départ. Si, au cours de la semaine, plus de la moitié des remontées mécaniques sont inutilisables deux jours de suite, les clients bénéficient d'un bon à valoir de 500 euros pour profiter d'autres activités sur place ou d'une relocalisation.

Fermeture des remontées mécaniques: que prévoient les stations?

En cas d'interruption des remontées mécaniques pour manque de neige, les modalités de remboursement dépendent de la politique appliquée par le domaine skiable. On peut vous proposer une prolongation de la validité immédiate de votre forfait, un avoir, ou un remboursement différé sur présentation de pièces justificatives. Les stations peuvent également appliquer une remise sur le tarif si une partie du domaine est fermée.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner . Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Airbnb .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

6 sites pour louer sa tenue de ski

Quels sont les points à vérifier sur votre véhicule avant de prendre la route des vacances d'hiver?

Vacances à la montagne: 7 activités sportives à découvrir

Vacances au ski

A lire aussi

  • Naviguez en France et en Europe à prix mini en réservant votre croisière hors saison ou à la dernière minute! ( crédit photo : Getty Images )
    Les croisières fluviales pour moins de 50 euros par jour: comment en bénéficier?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 22.12.2025 08:30 

    Découvrir les plus beaux fleuves de France et d’Europe n’a jamais été aussi accessible. Grâce aux offres de dernière minute et aux départs hors saison, certaines croisières fluviales deviennent bien plus abordables. C’est donc l’occasion en or pour profiter du ... Lire la suite

  • Tous les opérateurs proposent de rembourser les frais de résiliation de leurs nouveaux clients box. (illustration) (MARTINELLE / PIXABAY)
    Box Internet: pourquoi les frais de résiliation ne doivent pas vous empêcher d'aller voir la concurrence
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 21.12.2025 16:30 

    Les frais de résiliation des box Internet peuvent décourager certains clients d'aller voir la concurrence. C'est une erreur. En effet, dans la grande majorité des cas, vous n'aurez rien à payer. Explications. Les frais de résiliation des box Internet peuvent décourager ... Lire la suite

  • Louer sa tenue de ski est une alternative économique et écologique. ( crédit photo : Getty Images )
    6 sites pour louer sa tenue de ski
    information fournie par Le Particulier pour Conso 21.12.2025 12:00 

    Vous louez vos skis lorsque vous partez aux sports d'hiver, pourquoi ne pas louer également votre tenue? La location de vêtements de ski est une solution à la fois pratique, économique et écologique pour les skieurs occasionnels. Plusieurs sites se sont spécialisés ... Lire la suite

  • Cracovie est la destination idéale pour un Noël magique à petit prix. ( crédit photo : Getty Images )
    Cette ville est la moins chère d’Europe pour passer Noël
    information fournie par Le Particulier pour Conso 21.12.2025 08:30 

    Les fêtes de fin d’année riment souvent avec augmentation des tarifs dans les grandes villes européennes. Cracovie fait figure d’exception, en affichant un rapport qualité-prix particulièrement attractif, même en haute saison. Hébergement, restauration, animations: ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank