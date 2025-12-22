Vacances au ski: faut-il souscrire à la «garantie neige»?

La garantie neige vous indemnise en cas de faible enneigement. ( crédit photo : Getty Images )

Le niveau d'enneigement est une source de préoccupation croissante pour les amateurs de sports d'hiver. Les agences de voyages et sites de réservation de séjours en ligne proposent généralement une assurance spécifique qui permet d'obtenir le remboursement de vos frais, voire l'annulation de votre séjour en cas de manque de neige.

Hébergement: peut-on se faire rembourser s'il n'y a pas de neige?

Selon un sondage réalisé par BuzzPress en novembre 2023 , 53% des skieurs sont prêts à annuler leurs vacances en cas d'enneigement insuffisant. 62% se disent intéressés par la possibilité d'annuler sans aucuns frais supplémentaires, même si cette option augmente le prix du séjour. Pour les logements, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un gîte ou d'une réservation via des plateformes comme Airbnb (partenaire The Corner*), les conditions météorologiques ne font généralement pas partie des motifs permettant d'être indemnisé. Vous pouvez éventuellement obtenir un remboursement si vous avez souscrit une assurance annulation, à condition de remplir les conditions souvent très restrictives. Le site d'hébergements locatifs TripandCo.com, commanditaire du sondage mené par BuzzPress, propose une offre d'annulation «sans justificatif et jusqu'à la veille du départ». La réservation est entièrement remboursée, dont 20% sous forme d'avoirs valables 1 an sur la plateforme.

Qu'est-ce que la «garantie neige»?

Il s'agit d'une assurance facultative proposée par les agences de voyages, les sites de réservation et les centrales de station de ski pour pallier le manque d'enneigement. Elle ne doit pas être confondue avec l'assurance neige, qui couvre les frais liés aux éventuels accidents de ski. Elle vous permet d'obtenir le remboursement des forfaits de remontées mécaniques, de la location des équipements de sports d'hiver et des frais de retour. Si vous décidez de rester sur place, vous pouvez bénéficier d'activités alternatives, voire de profiter d'un transfert tous frais payés vers une autre station plus enneigée. Toutefois, les conditions pour que la garantie neige s'applique sont très restrictives.

Travelski propose une assurance «manque de neige» à partir de 20 euros par réservation . Elle prévoit le remboursement au prorata des prestations non consommées (matériel de ski, cours à l'ESF, forfaits) si l'enneigement est trop faible en station. Les personnes ayant souscrit l'assurance peuvent également annuler leur séjour sans frais si plus des deux tiers des pistes du domaine skiable sont fermées à 48 heures de l'arrivée. La garantie « Écran total neige » du Club Med permet d'annuler ses vacances sans frais jusqu'à 5 jours avant le départ. Si, au cours de la semaine, plus de la moitié des remontées mécaniques sont inutilisables deux jours de suite, les clients bénéficient d'un bon à valoir de 500 euros pour profiter d'autres activités sur place ou d'une relocalisation.

Fermeture des remontées mécaniques: que prévoient les stations?

En cas d'interruption des remontées mécaniques pour manque de neige, les modalités de remboursement dépendent de la politique appliquée par le domaine skiable. On peut vous proposer une prolongation de la validité immédiate de votre forfait, un avoir, ou un remboursement différé sur présentation de pièces justificatives. Les stations peuvent également appliquer une remise sur le tarif si une partie du domaine est fermée.

