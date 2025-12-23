Une vie de rêve en Ehpad pour moins de 3000 euros par mois, c’est possible

En Tunisie, des hôtels de luxe reconvertis en Ehpad offrent des prestations haut de gamme. ( crédit photo : Getty Images/Maskot )

Des Français font le choix de la Tunisie pour leurs proches dépendants

En France, le secteur des Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) est dans la tourmente depuis plusieurs années.

Le vieillissement de la population entraîne une hausse de la demande, et les listes d’attente ne cessent de s’allonger.

Un nombre croissant d’établissements rencontrent des problèmes de financement, et les tarifs pèsent de plus en plus lourd sur le budget des résidents.

Les scandales se multiplient et révèlent une qualité de soins parfois dégradée.

Face à ces difficultés, des familles ont décidé de placer leurs proches dépendants dans des établissements du littoral tunisien. À Yasmine Hammamet, le secteur touristique est à la peine et de nombreux hôtels sont vides. Ce constat a poussé l’entrepreneur Alexandre Canabal à convertir plusieurs établissements de luxe en résidences médicalisées pour seniors. La première a ouvert ses portes en octobre 2016. Les personnes âgées occupent une partie de l’hôtel. Elles vivent au contact des touristes. Cela permet de renforcer la mixité intergénérationnelle et de lutter contre l’isolement. Les résidents ont accès à toutes les infrastructures et bénéficient de prestations haut de gamme: piscine, thalasso, restaurants, et même manucure, pédicure et visite chez le coiffeur une fois par mois. Ils profitent aussi d’un cadre agréable en bord de mer et du climat méditerranéen.

Les résidents bénéficient de soins adaptés et d’un accompagnement personnalisé

Les résidences Carthagea sont dédiées à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, ou atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. Les patients bénéficient d’une prise en charge individualisée. Chacun dispose d’une aide-soignante à plein temps, de 7h30 à 20h30, 7 jours sur 7. Elle l’assiste dans les gestes du quotidien comme la toilette, l’habillement ou les repas, et l’accompagne tout au long de la journée. Un médecin coordinateur est présent sur le site en permanence. Une équipe médicale composée de neuropsychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes et ergothérapeutes propose des programmes adaptés à chaque résident. De nombreuses activités complètent le planning, du bricolage à la danse, en passant par le jardinage et l’aquagym.

Le lien avec les proches est maintenu

L’éloignement géographique constitue le principal inconvénient pour les résidents et leur famille. Un ensemble de services sont mis à leur disposition pour permettre aux familles de rester en contact et d’être informées en permanence:

dans un souci de sécurité et de transparence, les chambres sont équipées de caméras de vidéosurveillance. Les familles ont accès à ces vidéos;

une application permet aux proches de suivre l’état de santé, le traitement et les activités du patient;

pour encourager les visites régulières, Carthagea offre 4 billets d’avion aller-retour par an et la préréservation de chambres à tarif préférentiel dans la partie hôtelière.

Ces prestations haut de gamme sont facturées moins cher qu’en France

L’hébergement dans les résidences Carthagea est accessible à partir de 2.980 euros par mois. Ce montant comprend des prestations incomparables à celles des établissements de l’Hexagone, en particulier concernant le taux d’encadrement. En revanche, les pensionnaires ne peuvent pas bénéficier des aides publiques accessibles en France. Les contrats de séjour sont régis par le droit français, et les paiements sont effectués en France. Cela offre une grande sécurité juridique et financière pour les familles. Concernant les frais de santé, les résidents sont associés à la caisse des Français de l’étranger. En cas d’hospitalisation, le tiers payant s’applique.

Combien coûte un Ehpad en France? - les établissements publics représentent 44% des Ehpad. Ils facturent en moyenne 60 euros par nuit, et offrent 93% de places habilitées à l’ASH. - les Ehpad privés à but non lucratif affichent un tarif moyen de 67 euros par nuit, et 63 euros pour un lit habilité à l’ASH; - les établissements privés à but lucratif facturent en moyenne 89 euros par nuit pour une place non habilitée à l’ASH (aide sociale à l’hébergement). Ce tarif grimpe à 98 euros pour les 5 principaux groupes du secteur; Les tarifs varient selon le type d’établissement:

