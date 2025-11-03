Cette offre à 10 euros pour voyager à Bruxelles en train fait le buzz

Getty Images ( crédit photo : Getty Images )

La SNCF propose une ligne transfrontalière pour les voyageurs au budget serré. Cette liaison «Ouigo Train Classique» à petite vitesse permet de rallier la capitale belge à prix modique. On vous dit tout sur ce bon plan en mode slow travel.

Une ligne Ouigo relie Paris et Bruxelles à prix doux

En décembre 2024, Ouigo a lancé une liaison entre Paris et Bruxelles en partenariat avec la SNCB , son homologue belge. Depuis la fin d'Izy Thalys en 2022, il n'existait plus d'offre low-cost entre les deux capitales. Le trajet s'effectue en 3h02, contre 1h22 avec l'Eurostar (successeur du Thalys). Son principal atout réside dans son prix: les billets sont compris entre 10 et 59 euros , même en cas d'achat de dernière minute. En comparaison, il faut débourser entre 29 et 121 euros pour une place en seconde classe à bord du TGV. Les tarifs débutent à 5 euros pour les moins de 12 ans, et le voyage est gratuit pour les tout-petits. Les bagages volumineux et les poussettes sont inclus dans le prix du billet. Il est possible de voyager avec un animal en payant un supplément de 10 euros .

Trois allers-retours quotidiens sont proposés

Les départs s'effectuent:

À 8h18, 12h28 et 19h15 de la gare du Nord;

À 7h38, 13h38 et 18h38 de la gare de Bruxelles Midi. Le dimanche soir, le dernier train est décalé à 19h38 pour vous permettre de profiter plus longtemps de votre week-end.

Les Ouigo à petite vitesse desservent également les gares de Creil dans l'Oise, Aulnoye-Aymeries dans le Nord, et Mons en Wallonie.

Le matériel roulant est belge. Même en seconde classe, les sièges sont confortables et les voyageurs disposent de suffisamment de place pour leurs jambes. Les espaces réservés aux bagages sont larges. Comme dans l'ensemble des trains Ouigo, il n'y a ni wagon bar ni service de restauration à bord.

Les voyageurs plébiscitent les liaisons Ouigo Train Classique

La liaison Paris-Bruxelles est la quatrième ligne «train classique» à voir le jour, après:

Paris-Nantes, 3 allers-retours quotidiens pour un temps de trajet compris entre 3h30 et 4h15;

Paris-Rennes, 2 allers-retours en 4 heures;

Paris-Lyon en 5 heures. Cette liaison a été interrompue fin 2024 en raison de travaux prévus pour durer 4 ans au nord de la Bourgogne. Par ailleurs, la concurrence entre la SNCF et Trenitalia [1] a tiré les prix vers le bas, rendant l'offre low-cost sur train classique moins attractive pour ce trajet.

Les Ouigo Trains Classiques desservent également les gares de Chartres, Le Mans, Angers, Blois, Dijon, Mâcon, ou encore Laval. Depuis leur lancement en avril 2022, ils ont transporté plus de 3 millions de passagers, avec un taux de remplissage de 70%. Les prix sont compris entre 10 et 49 euros (jusqu'à 59 euros pour la liaison transfrontalière avec Bruxelles). Si la SNCF est en mesure de proposer des tarifs aussi bas, c'est en raison de coûts de revient très faibles explique Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités chez SNCF Voyageurs. L'opérateur ferroviaire réutilise des rames de train Corail déjà amorties. Les péages versés à SNCF Réseau sont plus faibles car les trains ne roulent pas sur des lignes TGV. Enfin, ces liaisons fonctionnent grâce à trois agents polyvalents, contre quatre ou cinq sur les TGV Ouigo et Inoui. Face à ce succès, la SNCF souhaite étendre son réseau. Elle envisage notamment de lancer une ligne Paris-Bordeaux.

Trois incontournables de la capitale belge

La Grand-Place est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Vous pouvez y admirer de majestueux bâtiments datant du XVIIe siècle comme l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi. À quelques pas de là, ne manquez pas les magnifiques Galeries Royales Saint-Hubert.

est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Vous pouvez y admirer de majestueux bâtiments datant du XVIIe siècle comme l'Hôtel de Ville et la Maison du Roi. À quelques pas de là, ne manquez pas les magnifiques Galeries Royales Saint-Hubert. Le Manneken-Pis est l'emblème de Bruxelles. Cette petite statue décorant une fontaine incarne l'esprit espiègle et irrévérencieux de la ville. Elle possède plus d'un millier de costumes exposés dans la Garde-robe.

est l'emblème de Bruxelles. Cette petite statue décorant une fontaine incarne l'esprit espiègle et irrévérencieux de la ville. Elle possède plus d'un millier de costumes exposés dans la Garde-robe. L'Atomium a été créé pour l'Exposition universelle de 1958. Ce monument futuriste célèbre les découvertes et les avancées scientifiques. Il abrite des expositions et offre un panorama à couper le souffle sur Bruxelles et ses environs.

À LIRE AUSSI

Les prix pratiqués par les compagnies étrangères bousculent ceux du rail français

5 astuces pour voyager moins cher en train

SNCF. Cette astuce méconnue pour payer moins cher vos billets de train

[1] https://www.boursorama.com/budget/conso/actualites/les-prix-pratiques-par-les-compagnies-etrangeres-bousculent-ceux-du-rail-francais-f598b9376a7edb6abdc17b6b78af416e