Comment ces applis exclusives sauvent vos repas… et votre budget

De nombreuses applications permettent de faire des économies et de lutter contre le gaspillage alimentaire. ( crédit photo : Getty Images )

Too Good To Go est l’application reine pour lutter contre le gaspillage alimentaire

On ne présente plus Too Good To Go , l’application incontournable pour réduire le gaspillage tout en faisant des économies. Elle permet de «sauver des repas» de la poubelle en récupérant des invendus à prix cassés auprès de commerces de proximité (boulangeries, sandwicheries) et de restaurateurs (cafés, restaurants, cantines d’entreprise). Too Good To Go doit son immense succès à son fonctionnement simple et ludique. Chaque professionnel inscrit sur la plateforme peut proposer des «paniers surprise» à des tarifs très attractifs. Vous vous connectez à l’application, vous repérez les paniers disponibles près de chez vous ou dans vos adresses favorites. Vous réservez, payez et vous passez récupérer votre achat. Les produits sont généralement bradés à 50%. Certains sont disponibles à partir de 3 euros . C’est un moyen facile de découvrir de nouvelles adresses, diversifier son alimentation et se nourrir à prix mini. Certains utilisateurs déclarent avoir divisé par deux leur budget courses, et réaliser plus d’une centaine d’euros d’économies par mois.

Geev facilite les dons entre particuliers

La plateforme Geev permet de donner et récupérer gratuitement toutes sortes d’objets, du DVD au canapé en passant par les jouets. L’application a étendu son périmètre au don de denrées alimentaires. Vous partez en vacances et vous ne voulez pas jeter ce qui se trouve dans votre frigo? Vous avez vu un peu large pour le buffet d’anniversaire du petit dernier? Votre arbre fruitier a été particulièrement généreux cette année et vous avez des kilos de pommes ou de cerises risquant de se perdre? Il suffit de poster une annonce sur Geev. Vous pouvez récupérer à votre tour de la nourriture à donner près de chez vous et faire des économies sur votre budget alimentation.

Cette solution valorise les invendus des professionnels

Phénix est une solution antigaspillage pour des géants de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution, comme Danone ou Franprix, pour les aider à donner leurs surplus à des associations. Elle permet également aux consommateurs désireux de faire des économies d’acheter des paniers d’invendus à bas coût auprès de commerçants de proximité (primeurs, supérettes, boulangers, restaurateurs). Ils sont proposés autour de 5 euros , soit une réduction de 50 à 70% en moyenne. À la différence de Too Good To Go, les utilisateurs savent à l’avance ce qu’ils vont récupérer. Autre avantage: l’application vous indique le montant économisé et le nombre de kilos de nourriture sauvés du gaspillage.

Frigo Magic réduit le gaspillage à la maison

Pour lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire, il faut agir à tous les niveaux: chez le producteur, dans les magasins et restaurants, mais aussi chez vous. Frigo Magic vous propose des recettes à partir du contenu de votre réfrigérateur et de votre garde-manger. Il vous suffit d’indiquer les ingrédients disponibles, vos éventuelles allergies ou votre régime alimentaire, et la plateforme vous suggère une idée de préparation rapide et délicieuse parmi près de 5.000 recettes. C’est très pratique si vous ne savez pas quoi faire de vos restes, ou si certains produits sont bientôt périmés.

Mangez des produits frais sans vous ruiner, c’est possible!

Pimp Up vous permet de faire jusqu’à 60% d’économies tout en luttant contre le gaspillage. Chaque semaine, vous pouvez acheter des paniers de fruits et légumes vendus à petits prix, car ils sont issus de surplus ou écartés en raison de leur calibre ou leur forme. L’appli Potager City propose des paniers antigaspi de 4,5kg à 9,99 euros , soit seulement 2,22 euros le kilo. Les fruits et légumes sont trop petits, trop gros, fendus ou déformés, mais conservent toutes leurs saveurs.

Ces cantines antigaspi cuisinent malin avec des invendus - À Cahors, dans le Lot, l’ association Pierres d’Espoir est à l’initiative du restaurant solidaire Le Mesclun. Chaque vendredi midi, une trentaine de personnes dégustent un menu entrée/plat/dessert réalisé à partir d’invendus provenant de magasins locaux pour seulement 5 euros . - La coopérative antigaspi FinistéRestes 29 rachète aux producteurs bretons leurs «écarts de tri» pour les revendre à prix bradés. Elle s’est associée avec le bistrot Quai Ouest à Saint-Pol-de-Léon. Tous les midis, l’établissement propose un menu antigaspi à 14 euros avec entrée, plat et dessert. - Refettorio Paris est installé dans la crypte de l’église de la Madeleine. L’établissement travaille en collaboration avec de grands chefs pour transformer des ingrédients provenant de surplus alimentaires en repas sains destinés à des personnes en situation d’exclusion et de précarité. Les restaurants solidaires permettent de manger de manière responsable tout en maîtrisant son budget.

