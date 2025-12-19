Soldes d’hiver : n’attendez pas la dernière démarque, ces produits seront moins chers dès la première semaine

Pour 120 des 150 catégories les plus populaires, les soldes d'hiver sont la période où les prix affichés sont les plus bas. (Preis_King / Pixabay)

Les soldes d'hiver 2026 débuteront mercredi 7 janvier dans la majorité des départements métropolitains. La période s'étendra sur quatre semaines pour s'achever mardi 3 février, indique le ministère de l'Économie .

Les soldes d'hiver plus intéressants que deux d'été

Nombreux sont les Français qui attendent les soldes pour bénéficier de remises intéressantes pour s'offrir des produits coûteux. Le comparateur de prix Idealo a analysé les prix des produits stars sur les trois dernières années afin d'indiquer aux consommateurs la période la plus intéressante pour craquer, indique Le Point .

Pour 120 des 150 catégories les plus populaires, les soldes d'hiver sont la période où les prix affichés sont les plus bas. Les tarifs sont en effet plus intéressants que pendant les soldes d'été ou lors des promotions autour du Black Friday.

Quelle semaine acheter ?

Si vous souhaitez acheter un appareil high-tech, c'est le moment. Les enceintes affichent une réduction moyenne de 11 %. Suivent les SSD avec une baisse 8 % et les drones, dont les prix sont en moyenne 6 % moins chers. Les ordinateurs portables, les téléviseurs et certains produits photo affichent, eux, une réduction de 4 % pendant les soldes d'hiver. Une baisse identique à ces celles de baskets et chaussures de running.

Mais quand est-il le plus intéressant d'acheter ? La dernière semaine des soldes affiche-t-elle des prix encore plus bas ? Selon Idealo, mieux vaut acheter certains produits dès la première semaine. C'est le cas des smartphones, qui coûtent en moyenne 10 % moins cher que la dernière semaine. Même constat pour les consoles de jeux, les enceintes, les casques audio ou encore les LEGO. Si vous avez l'intention d'acheter une tablette, un ordinateur portable, un aspirateur ou un réfrigérateur, attendez plutôt la deuxième semaine. En revanche, si vous avez des vues sur une montre connectée, une télévision ou bien des chaussures de randonnée, vous trouverez les plus intéressants lors de la troisième semaine.