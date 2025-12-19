Votre cadeau de Noël ne vous plaît pas ? Ces plateformes vous font une proposition de rachat en quelques minutes

Vous n'aimez votre cadeau de Noël ? Vous avez l'embarras du choix pour le revendre. (illustration) (Anestiev / Pixabay)

Revendre un cadeau de Noël n'a jamais été aussi simple. De nombreuses plateformes proposent de les racheter, vous permettant ainsi d'investir rapidement dans ce que vous souhaitez vraiment.

Que faire de cette BD que vous avez déjà, de ce pull hideux, ou de ce parfum qui n'est pas à votre goût? De plus en plus de Français n'hésitent plus à revendre leurs cadeaux Noël. Selon le baromètre 2024 ebay/Kantar, 44% d'entre eux ont déjà pris cette décision, ce qui leur a permis de gagner 48 euros en moyenne. BFM Business liste plusieurs plateformes qui permettent de se débarrasser.

Une offre de rachat rapide sur certaines plateformes

La plupart des consommateurs se tournent d'abord vers les plateformes les plus connues : Leboncoin, Cdiscount, Vinted ou encore Rakuten. Mais ils doivent rédiger une annonce et espérer qu'un acheteur se manifeste. Certains privilégient donc des sites comme Momox, Happy Cash ou Troc.com. Ici, pas besoin de s'embêter avec une annonce, il suffit de rentrer le modèle de l'objet et son état, puis la plateforme vous proposera une offre de rachat.

«On vous fait une proposition de reprise immédiatement. Si vous êtes d'accord avec le montant vous mettez les produits dans le carton dans votre boîte aux lettres, le lendemain le facteur passe prendre le produit, qui est directement envoyé dans un de nos magasins pour l'expertise finale. Et vous touchez votre argent 48 heures après la réception en magasin» , explique à BFM Business Alexis Masset, directeur marketing du groupe Happy Cash.

Les grandes enseignes peuvent racheter vos cadeaux

Si cette option est certainement la plus rapide, d'autres pistes peuvent vous faire gagner un peu plus d'argent. De nombreuses grandes enseignes, comme Darty, Fnac ou Boulanger, ont lancé une gamme de seconde main, notamment alimentée par des reprises de produits. Certaines d'entre elles vous rachètent l'objet en cash, d'autres vous proposent un bon d'achat. Dans les deux cas, les plateformes assurent que les clients qui choisissent cette option touchent en moyenne entre 150 et 200 euros .

En fonction du cadeau, vous pouvez également vous tourner vers des sites spécialisés, comme placedescartes.fr pour les cartes cadeaux ou Viagogo.fr pour la revente des billets de spectacles ou d'événements sportifs.

