Ces grandes scènes d’opéra et de théâtre sont enfin accessibles!

Le théâtre et l'opéra s'ouvrent aussi à ceux n'appartenant pas aux cercles fortunés. Billets à prix réduit, réservations de dernière minute, abonnements malins, offres en ligne… Des solutions existent pour profiter des plus belles scènes sans faire flamber son budget. Voici comment le spectacle vivant devient plus abordable pour certains.

Certains tarifs deviennent intéressants juste avant le lever de rideau

Réserver très en avance permet parfois de faire des économies, mais cela vaut également le coup d'attendre le dernier moment.

À Paris, le Kiosque Théâtre met en vente des places de première catégorie à moitié prix pour les spectacles du jour. Vous devez simplement régler 3,50 euros de commission. Pour en profiter, il faut repérer les spectacles à l'affiche sur kiosqueculture.com . Il vous suffit ensuite de vous rendre au kiosque situé au 15 place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement.

Chaque soir, la Comédie-Française propose entre 65 et 85 places à visibilité réduite pour la modique somme de 5 euros . Rendez-vous au Petit Bureau (le guichet extérieur situé rue de Richelieu) une heure avant le début du spectacle.

Sur le même principe, l' Opéra Garnier met en vente des billets à 10 euros au guichet le jour de la représentation. Il s'agit de places de catégorie 5 ou 6 offrant une visibilité partielle, voire nulle. Elles permettent toutefois d'accéder à la salle, d'entendre l'orchestre et de se tenir debout au dernier rang de la loge pour apercevoir la scène.

Au théâtre des Champs-Élysées , des places à 5 euros sont vendues une heure avant le début du spectacle. Les sièges sont situés dans une loge, sans visibilité sur la scène, mais vous avez la possibilité de vous déplacer après le début de la représentation pour occuper une place laissée vacante.

Les bons plans se trouvent aussi en ligne

Sur Ticketac , vous profitez de 30% de remise sur les dix premières représentations et de réductions pouvant aller jusqu'à 61% tout au long de l'année, sans conditions. Il est possible de s'offrir une soirée au théâtre pour 10 euros . Billet Réduc' propose également des offres promotionnelles partout en France. Théâtre, humour, spectacle musical, spectacle pour enfants: vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Vous pouvez dénicher des bons plans sur Cdiscount (partenaire The Corner *), Carrefour Spectacles ou dans la section Arts et Théâtres du site d'achats groupés Groupon .

Le réseau des Théâtres et Producteurs associés regroupe une cinquantaine de théâtres privés à Paris. On y trouve des cafés-théâtres et de plus grandes salles comme le Palais des Glaces , le théâtre Mogador ou le théâtre des Bouffes Parisiens . Grâce à l'opération «Premiers aux premières», en achetant votre place directement auprès du théâtre, vous bénéficiez d'une remise de 50% lors des premières représentations d'un spectacle. À cela, s'ajoutent des offres «spéciales dernières», des tarifs exceptionnels et des opérations spéciales. Pour les non-Parisiens, le site propose également des offres promotionnelles dans les théâtres partenaires d'une dizaine de grandes villes, comme Bordeaux, Nantes, Lyon, Aix-Marseille, Rouen ou Toulouse.

Les abonnements donnent accès à des tarifs privilégiés

Si vous êtes passionné de théâtre ou d'opéra, il peut être judicieux de prendre un abonnement pour la saison ou de devenir adhérent. Cela vous permet de profiter de réductions sur les tarifs des représentations, de bénéficier d'un accès prioritaire pour la réservation et de nombreux autres avantages. Au théâtre de la Ville de Paris , les abonnés paient leurs billets entre 20% et 55% moins cher. La carte Comédie-Française est disponible pour 25 euros par adulte et 35 euros par famille. Le pass de l' Opéra de Lille ( 10 euros ), la carte de l'Opéra de Rennes ( 12 euros ) et la carte blanche de l'Opéra de Lyon ( 35 euros ) donnent accès à une réduction de 15% sur l'ensemble des représentations pendant un an.

La seconde main est aussi une option pour assister à une représentation

De nombreuses personnes ne pouvant pas assister à un spectacle essaient de revendre leurs places sur Internet. Les détenteurs de billets proposent parfois des tarifs avantageux pour augmenter leurs chances de trouver preneur. Afin d'éviter les arnaques, il est conseillé de vous tourner vers une plateforme spécialisée dans la revente légale. Reelax Tickets , TicketSwap ou PasseTonBillet collaborent avec les organisateurs d'événements pour offrir des transactions sécurisées aux acheteurs comme aux vendeurs.

Comment profiter du Festival d'Avignon à moindre coût? - Avignon, c'est un festival « in » avec une programmation officielle et prestigieuse, mais également, aux mêmes dates, un festival « off » à des tarifs souvent plus avantageux. La Carte Off , vendue 21 euros , vous offre au moins 30% de réduction sur plus de 1.700 représentations. Elle est rentabilisée dès trois spectacles. Sur Billet Réduc' , vous bénéficiez d'offres exclusives et de réductions jusqu'à 50% pour profiter du festival « off » sans exploser votre budget. - Si vous êtes à Avignon la veille de l'ouverture officielle du festival, sachez que de nombreux spectacles proposent des avant-premières gratuites ou à tout petit prix. - Suivez les compagnies de théâtre sur leurs réseaux sociaux: elles proposent souvent des jeux-concours pour faire gagner des places. - Grâce à la carte de réduction vendue 25 euros , vous bénéficiez d'un tarif réduit sur tous les spectacles. Organisé chaque année au mois de juillet, le Festival d'Avignon est le rendez-vous immanquable des amoureux de théâtre.

