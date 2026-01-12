Mieux vaut-il faire directement ses courses au supermarché ou utiliser le service drive pour faire des économies ?

Selon les enseignes, les prix ne sont pas identique en magasin et en drive. (Alexas_Fotos / Pixabay)

Commander ses courses en ligne et aller les récupérer en voiture est devenu une pratique courante en France. Né en 2004 avec Chronodrive, la filiale d’Auchan, le concept séduit désormais 35 % des Français, qui utilisent le drive au moins une fois tous les six mois. Près d’un consommateur sur cinq y a recours régulièrement, selon les chiffres de l’agence Ademe . Mais cette façon d’acheter coûte-t-elle plus ou moins chère que faire ses courses en magasin ?

Au niveau des prix, les écarts sont globalement faibles, note RMC Conso . Hors promotions, les tarifs pratiqués en drive sont très proches de ceux des supermarchés et hypermarchés. Une enquête menée en 2024 par l’UFC-Que Choisir, basée sur des relevés de prix dans plus de 1 300 magasins et leurs drives associés, montre que les différences varient selon les enseignes. Chez Leclerc, les prix sont identiques. Ailleurs, on observe des légères variations. Faire ses courses en magasin revient en moyenne un peu plus cher chez Monoprix (+1 %), Auchan (+0,8 %) et Carrefour (+0,3 %). A l’inverse, le drive est plus onéreux chez Intermarché et Coopérative U.

Un mode d’achat qui aide à maîtriser ses dépenses

Ces écarts peuvent surprendre, car le drive implique une logistique supplémentaire et du personnel dédié. Pourtant, les enseignes ne répercutent pas ce surcoût. L’une des explications tient aux comparateurs de prix, qui se basent souvent sur les tarifs affichés en ligne. Pour rester compétitives, les grandes surfaces maintiennent donc des prix attractifs sur leurs drives.

En pratique, ces différences influencent peu le budget final. En revanche, le mode d’achat joue un rôle important. Le drive limite les achats d’impulsion, fréquents en magasin, et permet de suivre en temps réel le montant du panier. Bien que le panier moyen y soit souvent plus élevé, cela s’explique surtout par la grande quantité d’achats, pensée pour réduire la fréquence des courses. A long terme, le drive permet ainsi de mieux maîtriser ses dépenses.