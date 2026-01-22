Ces bons plans pour acheter des jeux rétro à prix mini

Le rétrogaming a le vent en poupe. Malgré la forte demande et la spéculation, il est possible de trouver des consoles et des jeux à prix abordable.

Le rétrogaming séduit un public toujours plus large, porté par la nostalgie et la redécouverte des classiques du jeu vidéo. Face à cet engouement, les prix de certaines consoles et cartouches d'ancienne génération s'envolent. Heureusement, des alternatives existent: jeux d'occasion ou reconditionnés, plateformes spécialisées et solutions d'émulation légales permettent encore de dénicher de véritables pépites sans faire exploser son budget.

Autrefois réservée aux collectionneurs, Le rétrogaming est devenu un véritable phénomène. La pratique s'est élargie et séduit aujourd'hui un large public. En un an, les ventes de consoles et jeux datant d'il y a plus de 20 ans ont augmenté de 12% sur la plateforme de seconde main Easy Cash. Jouer aux jeux vidéo de notre enfance et notre adolescence a un effet «madeleine de Proust». Les gamers ayant grandi avec Tetris, Mario ou Pokémon disposent aujourd'hui du pouvoir d'achat nécessaire pour revivre ces expériences marquantes. Les joueurs devenus parents ont plaisir à faire découvrir et partager leur passion avec leurs propres enfants.

Si la dimension nostalgique joue un rôle-clé, les professionnels observent également un intérêt croissant de la part de la jeune génération. Face à des jeux vidéo toujours plus coûteux et sophistiqués ( 470 euros pour la Nintendo Switch 2, et jusqu'à 80 euros pour Mario Kart World), les joueurs recherchent une expérience simplifiée et accessible. La rareté et la spéculation alimentent cette dynamique, certains jeux vidéo devenant de véritables objets de collection.

L'émulation démocratise le rétro gaming

Les joueurs n'ayant pas conservé leur ancienne console peuvent opter pour des logiciels permettant de simuler le fonctionnement d'une GameBoy ou d'une PlayStation. C'est ce que l'on appelle «l'émulation». Ces logiciels nécessitent toutefois des connaissances pour pouvoir être installés. Pour les moins technophiles, certaines machines comme l'Anbernic RG35XX ou la Retroid Pocket permettent d'émuler presque toutes les anciennes consoles du marché. Comptez à partir de 50 euros pour la première, et 250 à 300 euros pour la seconde. Attention, si l'émulation n'est pas une pratique illicite, il est impératif de détenir les jeux dans leur version physique ou numérique pour rester dans la légalité.

La valeur des consoles rétro augmente

Si vous faites partie des puristes pour qui rien ne remplace les consoles d'origine, le budget pourrait grimper. De nombreuses consoles rétro ont vu leur valeur augmenter ces dernières années. Selon le baromètre Gaming 2025 de l'enseigne Easy Cash:

La valeur de la GameCube a progressé de 24 % en trois ans, pour attendre un prix moyen de 93 euros

La Game Boy Color a bondi de 45% sur la même période, passant de 65 à 94 euros

Sur Leboncoin ou Vinted, vous pouvez trouver une GameCube à partir de 30 euros . Privilégiez une remise en main propre pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Depuis peu, LeBonCoin propose une «protection panne» optionnelle pour les articles jusqu'à 2.000 euros . Le reconditionnement permet de bénéficier d'une garantie, mais c'est une option plus coûteuse. Comptez 175 euros sur Back Market pour une Game Boy Color et 212 euros pour une Nintendo 64.

De nombreux jeux rétro restent accessibles à petit budget

Il est toujours possible de faire de bonnes affaires sans vous ruiner:

Nintendo 2DS: cette console portable constitue une alternative plus économique que la 3DS tout en étant compatible avec les jeux DS et 3DS. On peut la trouver d'occasion pour moins de 50 euros . Son design robuste et sa fiabilité en font la compagne idéale pour les plus jeunes, avec des classiques comme Pokémon X/Y, Mario Kart 7 ou Animal Crossing: New Leaf.

. Son design robuste et sa fiabilité en font la compagne idéale pour les plus jeunes, avec des classiques comme Pokémon X/Y, Mario Kart 7 ou Animal Crossing: New Leaf. PS3 et Xbox 360: des jeux comme The Last of Us et Red Dead Redemption (PS3) ou Halo 4 (Xbox 360) sont disponibles pour moins de 10 euros sur des sites spécialisés ou des plateformes d'occasion. Ces consoles possèdent une sortie HDMI. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter un adaptateur.

sur des sites spécialisés ou des plateformes d'occasion. Ces consoles possèdent une sortie HDMI. Il n'est donc pas nécessaire d'acheter un adaptateur. Wii: la console de Nintendo reste une valeur sûre, avec des opus incontournables comme The Legend of Zelda: Twilight Princess, Mario Kart Wii ou Super Mario Galaxy. Comptez environ 40 euros pour la console, et quelques euros pour les jeux. Wii Sports ou Just Dance permettent de s'amuser à petit prix en famille ou entre amis.

pour la console, et quelques euros pour les jeux. Wii Sports ou Just Dance permettent de s'amuser à petit prix en famille ou entre amis. Game Boy Advance: Grand succès des années 2000, cette console portable culte est l'une des meilleures options pour les fans de rétrogaming pas cher. Elle est compatible avec les jeux Game Boy et Game Boy Color. On peut encore trouver des cartouches à 2 ou 3 euros sur des plateformes de seconde main ou en vide-greniers, même si les prix commencent à grimper.

sur des plateformes de seconde main ou en vide-greniers, même si les prix commencent à grimper. Xbox One: La console de Microsoft est devenue plus abordable depuis l'arrivée des modèles Series X et S, tout en étant compatible avec leurs jeux. Grâce au Xbox Game Pass, vous avez accès à une large bibliothèque à petit prix. Elle dispose d'une sortie HDMI.

Où trouver des consoles et jeux rétro à prix abordable?

Sur les sites spécialisés comme Gamecash, Retro Game Place ou Retrozone. Vous bénéficiez du sérieux de la plateforme. Certaines enseignes possèdent des magasins physiques.

Sur les plateformes de seconde main comme LeBonCoin, Vinted ou eBay. Les prix sont attractifs, mais le risque d'arnaque nécessite votre vigilance.

Dans les boutiques physiques. Celles-ci accordent une place de plus en plus importante au rétrogaming. L'enseigne Micromania vient de lancer Retromania pour permettre aux particuliers de revendre leurs jeux Playstation, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo GameCube, Wii et Wii U dans l'un de ses 400 points de vente.

Sur les sites de produits reconditionnés comme BackMarket ou Easy Cash pour bénéficier d'une garantie.

