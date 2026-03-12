Elle paie la caisse de vin au prix d'une bouteille, le supermarché lui demande de rembourser près de 500 €

Une femme a payé des caisses de vin au prix d'une bouteille dans un supermarché des Hauts-de-Seine. (illustration) (phideg / Pixabay)

21,76 euros la caisse de vin au lieu de 130. Voici la promotion XXL dont a profité une habitante des Hauts-de-Seine dans un supermarché. Sauf qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une offre mais plutôt d'une erreur d'étiquetage. La jeune femme, qui a acheté quatre caisses, a raconté à TF1 que le magasin l'avait rappelée deux jours plus tard pour lui expliquer qu'elle n'avait pas payé le bon prix et lui demander de rembourser près de 500 euros.

Elle prend en photo l'étiquette

Mais elle explique qu'il n'y avait que cette étiquette en rayon et qu'elle a scanné le code-barres présent sur la caisse de vin lors de son passage à une caisse automatique. Or, une erreur d'affichage du prix bénéficie toujours au consommateur sauf si elle est manifeste, c'est-à-dire si le prix affiché est totalement incohérent par rapport au produit.

Le gérant du magasin aurait transmis les images de vidéosurveillance aux forces de l'ordre mais elles n'ont pas permis de relever une quelconque fraude la part de la cliente. Sa bonne foi n'a pas pu être remise en cause d'autant qu'elle avait de son côté pris en photo l'étiquette mentionnant « prix pièce : 21 euros 76 ». Le gérant du magasin a finalement abandonné les poursuites à son encontre et elle va donc pouvoir déguster ce bon vin tranquillement. Avec modération.