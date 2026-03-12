Prêt à taux zéro, taux d’intérêt stables : le marché de la maison individuelle prêt à rebondir ?

Le marché de la maison individuelle semble repartir cette année après des années difficiles. (illustration) (Ralphs_Fotos / Pixabay)

L'heure du rebond semble arriver pour le marché de la maison individuelle. Selon le baromètre 2025 de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles, ce type de biens reste le « logement idéal » pour 80 % des Français, rapporte Le Parisien . Mais, depuis plusieurs années, le secteur est en berne avec des ventes en baisse et notamment une année 2024 noire pour les constructeurs de maisons neuves.

Un marché boosté par le PTZ

Cette période semble révolue. En 2025, les ventes de pavillons individuels ont progressé de 33 % mais restent tout de même inférieures à la moyenne des 20 dernières années. Le prêt à taux zéro (PTZ), refondu le 1er avril 2025 pour s'ouvrir plus facilement aux primo-accédants partout en France, y est pour beaucoup. L'an dernier, 72 % des PTZ ont ainsi été octroyés pour financer une maison neuve.

L'assouplissement de la loi Zéro artificialisation nette (ZAN), l'exonération des droits de succession et les aides aux maires bâtisseurs ont aussi joué un rôle important. Mais c'est surtout la stabilisation des taux d'intérêt qui a pesé dans la balance. « Cette stabilité a un effet rassurant, très important dans l'acte d'achat » , analyse Fabien Cuminal, président de Domexpo.

Les taux stagnent actuellement autour des 3,30 % sur 20 ans. Il faudra toutefois attendre la fin de l'année 2026 pour véritablement évaluer les effets de ces facteurs pour le secteur de la maison individuelle, d'autant que les chiffres des ventes sont encore loin de leur niveau d'avant crise.