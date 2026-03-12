Parlez‑vous l’«algospeak»? Les dessous d’une néologie particulière

L’algospeak: un langage codé qui ressemble à une nouvelle forme d’argot. (crédit: Adobe Stock)

Aujourd'hui, les contenus en ligne sont massivement surveillés par des algorithmes chargés de filtrer ce qui est jugé sensible ou contraire aux règles des plateformes (propos injurieux ou insultes). Pour continuer à s'exprimer malgré ces restrictions, les internautes ont développé ce que l'on appelle désormais l'«algospeak». Mais exprimer quoi? Comment? Pourquoi? Et à quel prix?

Le mot «algospeak» est formé des termes anglais algo, troncation d'«algorithme», et speak, «parler». À ce jour, il reste cependant un néologisme non référencé dans les dictionnaires généralistes les plus connus. Il désigne un ensemble de pratiques linguistiques consistant à modifier volontairement la forme ou le sens des mots afin d'évoquer des sujets considérés comme problématiques par les plateformes en échappant à la détection automatisée. Du point de vue de la néologie (analyse de la (re)création des mots), on parle de «néologismes de forme» (modifications graphiques, substitutions phonétiques…) et de «néosémies» (glissements ou détournements de sens).

L'objectif de l'algospeak est double. Il s'agit, d'une part, d'éviter des sanctions telles que la suppression du contenu ou même du compte; d'autre part, de rester compréhensible par les autres utilisateurs. Il ne s'agit pas seulement d'inventer de nouveaux mots, mais de négocier en permanence avec des systèmes de contrôle automatisés.

Comment parler «algo»?

Les travaux anglophones consacrés à l'algospeak sont relativement nombreux. Nous pouvons notamment trouver des recensements de termes observés. En revanche, les études francophones restent lapidaires; c'est pourquoi la constitution de corpus spécifiques représente aujourd'hui un enjeu majeur pour la recherche en néologie (et en argotologie contemporaine). Nous recherchons activement des informateurs pour nous aider à finaliser une typologie.

Concrètement, comment contourne-t-on un filtre lexical en français?

Un émoji peut se substituer à un mot, une graphie peut être altérée en remplaçant des lettres par des chiffres (la «v10lence»), ou en lui incorporant des points entre chaque lettre (le s.u.i.c.i.d·e), des astérisques peuvent remplacer des lettres (le v***) voire peuvent être finalement supprimées: il est possible de nommer avec une seule lettre (le V). Des périphrases et des métaphores peuvent permettre, également, d'évoquer indirectement certaines réalités. Nous pourrions ajouter que dans les contenus audiovisuels, un bip sonore peut masquer un terme problématique (comme une image peut être brièvement floutée afin de préserver la visibilité d'une vidéo).

La compréhension de ces messages suppose une compétence interprétative particulière. Le destinataire doit être capable d'assembler différents indices et de reconnaître des conventions implicites. L'algospeak repose ainsi sur une forme de connivence linguistique, où la compréhension n'est jamais totalement garantie.

Argot et «algo»

À bien des égards, l'algospeak peut sembler familier: il n'est pas sans rappeler des formes connues de création ou d'innovation linguistique. Il fait par exemple penser aux formes scripturales du célèbre «langage SMS» d'antan…

Mais surtout, il présente des affinités avec les pratiques argotiques néologiques qui reposent elles aussi sur le détournement du sens et de la forme des mots afin de permettre une communication entre initiés. Dans ces deux cas, il s'agit d'une néologie fonctionnelle: le langage est transformé pour répondre à une contrainte précise.

Cependant, il nous faut nommer ici au moins deux différences majeures qui distinguent l'algospeak de l'argot «classique». D'abord, l'argot est de tradition orale, au contraire de l'algospeak. Ensuite, la contrainte n'est plus principalement sociale, mais algorithmique. Là où l'argot visait souvent à se distinguer d'un groupe dominant ou à exclure en tout cas certains interlocuteurs humains, l'algospeak cherche avant tout à devenir invisible pour des systèmes d'intelligence artificielle.

Les locuteurs ne cherchent pas nécessairement à marquer une identité collective forte, mais à rendre leurs propos indétectables par des dispositifs dont les règles sont changeantes et rarement explicitées. Il s'agit de dire autrement ce qui ne peut plus être dit directement.

Un caractère éphémère?

L'algospeak est, par définition, un langage éphémère. Dès qu'une expression est repérée par un filtre automatique, il perd sa valeur stratégique et doit être remplacé. On peut ainsi parler d'une véritable obsolescence programmée du langage, où l'éphémère constitue une propriété centrale. Ce n'est pas autant le cas pour les pratiques argotiques bien qu'elles soient tout à fait labiles: la vitesse du changement n'est pas tout à fait la même.

Pour autant, toutes les créations de l'algospeak ne disparaissent pas aussitôt. Certaines parviennent à se stabiliser et à dépasser leur fonction initiale de contournement. Elles peuvent être reprises dans d'autres contextes, parfois à l'oral, parfois dans des usages argotiques plus classiques. Le terme «tana» qui désigne, pour l'insulter, une jeune femme qui est jugée trop visible (vraisemblablement la forme tronquée du nom de la série Hannah Montana, diffusée entre 2006 et 2011, ou d'Ana Montana, mannequin reconnue dans les années 2010), par exemple, illustre cette circulation entre sphères numériques et pratiques langagières plus larges. Il devient aussi difficile de déterminer l'origine exacte d'un mot: est-il né pour déjouer un algorithme, ou appartenait-il déjà à des usages préexistants?

Cette porosité montre que l'algospeak ne constitue pas un phénomène isolé. Il pourrait témoigner d'une évolution plus générale du lexique, marquée par l'effacement progressif des frontières entre langage numérique et parlers ordinaires.

Des enjeux éthiques

L'algospeak repose sur un savoir-faire collectif, construit et transmis au sein de communautés d'internautes. Il s'appuie sur l'expérience: on apprend, au moyen d'essais et d'erreurs, ce qui risque d'être modéré et comment reformuler ce qu'il vaut mieux éviter de dire explicitement. Ces pratiques mobilisent ainsi de nouvelles compétences liées à l'anticipation de la modération algorithmique.

Mais cette adaptation n'est pas sans conséquences. Modifier les mots pour éviter la censure peut en atténuer la force symbolique. Remplacer un terme explicite par un émoji ou une périphrase permet de rester visible, mais peut aussi rendre certaines réalités moins lisibles voire les banaliser. L'algospeak apparaît dès lors comme une solution ambivalente: il ouvre des espaces d'expression tout en transformant profondément la manière dont les choses sont nommées et perçues.

S'il s'agissait surtout, au départ, de modérer le contenu pour lutter contre une «désinformation» au sujet de la pandémie causée par le coronavirus, le problème est désormais déplacé.

L'algospeak met en lumière des enjeux centraux liés aux rapports entre langage, intelligence artificielle et… pouvoir. Il illustre la capacité d'adaptation des locuteurs face à des systèmes de contrôle invisibles et omniprésents, mais cette créativité linguistique n'est pas sans ambiguïté: si elle permet de préserver une libre expression dans un espace public, elle a le pouvoir de transformer la manière de nommer le réel qui dérange. Or, comme l'ont montré par exemple les (socio)linguistes, nommer le réel n'est jamais un acte neutre: c'est déjà exercer un pouvoir symbolique sur lui.

L'algospeak pose dès lors une question éthique centrale: comment continuer à s'exprimer librement, dans une volonté de prévention par exemple, dans un environnement de plus en plus surveillé, tout en restant compréhensible et sans perdre l'impact symbolique des mots? À travers ces détours linguistiques se joue peut-être, discrètement mais à terme, une redéfinition assez profonde de notre manière de dire le monde.

Par Anne Gensane (Chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois)

