Flambée des prix du carburant : Leclerc annonce une baisse des prix de 30 centimes

Michel-Édouard Leclerc a annoncé une baise de 30 centimes du prix des carburants dans les stations de son groupe. (Andreas160578 / Pixabay)

Lors d'une interview accordée ce mercredi 11 mars à franceinfo , Michel-Édouard Leclerc, patron du géant de la grande distribution, a annoncé avoir négocié, avec la coopérative U, une baisse de prix des carburants auprès des raffineurs. Il a ainsi affirmé que, cette semaine, les prix des carburants allaient baisser de 30 centimes dans les stations-service Leclerc mais aussi dans celles de « Système U, et probablement dans les Intermarché, les Carrefour » .

Une baisse qui touchera en particulier le gazole

« Sur les deux jours qui viennent, au fur et à mesure que les stations seront réapprovisionnées, on va avoir une fois 0,23 euro de baisse, puis encore 0,07 euro de baisse, soit à peu près 0,30 euro de baisse par litre » , a précisé Michel-Édouard Leclerc. Cette diminution non négligeable des tarifs concernera en particulier le gazole dont le litre a dépassé les 2 euros ces derniers jours dans de nombreuses stations.

Le patron de l'enseigne Leclerc prévient toutefois que cette baisse est provisoire et que les prix risquent de « faire le yoyo » tant que le conflit au Moyen-Orient durera.