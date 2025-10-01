Canapés écoresponsables: comment allier design, confort et petit prix?

Certaines marques haut de gamme proposent des promotions intéressantes pour allier confort et préservation de l’environnement. ( crédit photo : Getty Images )

Cette marque propose des canapés écoconçus en promotion

La plupart des canapés proposés par la marque espagnole dépassent largement le prix de 1.000 euros . On trouve pourtant des promotions permettant de ne pas trop dépasser ce tarif. C’est le cas du modèle Jill, 3 places, en tissu polyester recyclé, fabriqué artisanalement en Europe. Il est vendu 1.059 euros (au lieu de 1.199 euros ) et possède le certificat B Corp, un label octroyé aux sociétés commerciales répondant à de hautes exigences sociétales, environnementales, de gouvernance et de transparence envers le public. Il détient aussi le label carbon neutral (compensation des émissions liées à la production) et le label PETA (100% végan). De quoi faire un achat responsable, durable et éthique.

L’écoconfort 100% français existe bel et bien

Chez Canapé-tissu , les modèles écoresponsables au prix inférieur à 1.000 euros sont rares. Pour autant, ils ne sont pas impossibles à trouver. Le canapé trois places fixe Copenhague par exemple est vendu 969 euros et bénéficie du label OEKO-TEX. Cela certifie les qualités sanitaires et écologiques des textiles employés. Il est aussi certifié PEFC. Ce label est une promesse. Toutes les entreprises impliquées dans la transformation et la commercialisation du bois appliquent des pratiques de gestion durable. Ce label certifie aussi le suivi des flux de bois. L’autre avantage du site réside dans la possibilité à designer soi-même son canapé écoresponsable. Vous pouvez ainsi créer le meuble vous convenant le mieux et veiller à ne pas dépasser votre budget.

Cette enseigne propose des modèles de canapés à moins de 1.000 euros

La marque Habitat dispose de quelques modèles sous les 1.000 euros . C’est le cas du canapé d’angle droit «Catane» de couleur grise. Son prix est affiché à 899 euros au lieu de 1.590 euros . Ce canapé d’angle de deux places à l’assise profonde est tout en tissu Mélina et fabriqué en Europe. Il possède le label OEKO-TEX. Ces deux garanties vous assurent d’acheter des produits à l’empreinte carbone limitée. L’autre option est se tourner vers le modèle «Positano» proposé à la vente pour 979 euros sur le site au lieu de 1.090 euros . Cette pièce est entièrement recyclable. Sa composition exclut tout produit chimique ou nocif pour la santé ou l’environnement.

Le reconditionné existe aussi pour les meubles

Acheter du mobilier reconditionné est une autre manière d’obtenir un canapé respectueux de l’environnement. Miliboo propose toute une gamme de produits déjà utilisés et remis à neuf. On y trouve des canapés élégants à bon prix. Par exemple, le canapé d’angle droit déhoussable scandinave 4 places en tissu gris clair et bois clair OSLO vendu 731 euros ou le canapé scandinave 3 places en tissu vert lagon et bois clair YOKO proposé à la vente pour 674 euros . Certains canapés de la marque peuvent même se trouver à un prix encore plus faible sur des sites comme Leboncoin , où l’on déniche le canapé Forest 3 places écoresponsable en tissu beige clair et bois clair de la marque Miliboo pour 595 euros .

Ces quatre marques de mobilier proposent des concepts originaux Les marques rivalisent d’idées uniques pour faire de votre intérieur un cocon. Tiptoe mise sur la durabilité. L’entreprise possède le label B Corp. Pour aborder la conception de chaque produit, elle s’appuie sur 5 principes de design durable: créer des objets simples, économes en ressources, à partir de matériaux durables, assez solides pour durer et adaptés à la déconstruction pour être recyclés ou transformés. On trouve notamment des systèmes de rangement Unit. Ce sont des étagères noires à personnaliser pour 967 euros . Tediber est une marque spécialisée dans la literie d’origine française. Elle propose une vaste collection de sommiers avec lattes ou coffres et des matelas de 27cm d’épaisseur dès 629 euros . Norki propose du mobilier vintage haut de gamme. La marque scandinave possède un vaste catalogue de meubles au design épuré, ou encore des collections de plaids tout en laine pour 780 euros . Les fauteuils Saint Moritz, en vison, sont proposés à la vente pour 50.100 euros . Un positionnement proche de celui de Cozmo et de son mobilier haut de gamme britannique, dont ses canapés 3 places proposés à la vente pour près de 3.000 euros . Les tissus sont en coton recyclés, en molleton et en velours.

