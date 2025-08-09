Billets de train, nuits d’hôtel…: les vacances se réinventent grâce au troc entre particuliers

Échangez votre maison ou votre voiture pour les vacances, afin de faire des économies. ( crédit photo : Getty Images )

Ces sites permettent d’échanger ses billets de train

Payer un billet plein tarif et devoir annuler au dernier moment reste frustrant. Il est parfois impossible de se faire rembourser ou de le céder à un autre voyageur. Pour éviter de perdre de l’argent, vous pouvez vous tourner vers les bourses de billets pour échanger le vôtre avec un autre et partir à une autre date. Le site Ouigoswap de chez Ouigo offre cette possibilité. Le service fonctionne seulement avec les billets Ouigo. En cas de rachat, vous recevez une compensation en bon d’achat à hauteur de 80% du montant du billet initial. Ce dernier est valable durant un an, sur toutes les lignes Ouigo. Pour les autres billets, vous pouvez passer par le site Troc des trains . La plateforme permet à tout moment de revendre des billets déjà réservés, même s’ils sont non échangeables.

Troquer sa maison gagne du terrain chez les vacanciers

Au lieu de louer un logement en meublé de tourisme sur Airbnb , il est possible d’échanger sa maison avec d’autres, n’importe où dans le monde. C’est la promesse du site HomeExchange . Vous mettez votre maison ou appartement à disposition d’un autre particulier et séjournez chez lui en retour. L’échange peut avoir lieu en même temps ou à des dates différentes, selon les disponibilités de chacun. Si vous vous rendez chez quelqu’un qui ne peut pas séjourner chez vous en retour, ce dernier cumule des GuestPoints. Il peut ensuite les échanger par la suite avec d’autres, pour être hébergé. L’inscription sur HomeExchange est gratuite. Une fois votre premier échange trouvé, vous payez une adhésion annuelle de 160 euros vous donnant accès à des échanges illimités pendant un an, une protection en cas de dommages matériels et un accompagnement en cas d’annulation ou de non-conformité du bien.

Votre chambre d’hôtel peut aussi s’échanger

Si vous ne pouvez plus annuler votre nuit d’hôtel, Trocotel permet de revendre même à la dernière minute vos nuits non annulables depuis le site. Cela permet de récupérer une partie de votre argent et de faire profiter à d’autres d’une chambre d’hôtel à prix réduit. Les transactions se font entre particuliers, en dehors du site, grâce à la mise en relation proposée par Trocotel. Le vendeur doit impérativement modifier le nom pour la réservation pour vous prémunir d’une mauvaise surprise en arrivant.

L’échange de voiture allège le coût des vacances

Enfin, pour louer une voiture, il est possible d’aller sur troc-échange . Depuis ce site, vous pouvez échanger gratuitement votre véhicule avec une autre pour un certain temps. Cela permet de faire de grosses économies lors de vos vacances. Lorsque la voiture en face est plus prestigieuse, un complément financier peut être demandé. Vous pouvez également trouver des opportunités de trocs sur les réseaux sociaux. Soyez néanmoins toujours vigilant. Les arnaques sur Facebook sont nombreuses. Il ne faut jamais envoyer d’argent sans garantie à un inconnu.

Ces plateformes permettent d’échanger des places de spectacle Échanger à la dernière minute ses places pour un festival osu le concert d’une célébrité n’est pas une chose facile. Les bourses d’échange gérées par les organisateurs sont rares. Le site Passetonbillet permet d’annuler à la dernière minute votre événement en mettant votre place à la disposition d’une autre personne. 5 à 20% des places d’un événement sont revendues à la dernière minute selon le site. Ticketswap fonctionne de la même manière et offre la possibilité de récupérer l’argent investi dans un billet. Les transactions se font depuis la plateforme et sont sécurisées.

