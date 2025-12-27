Les «kits DIY premium»: fabriquez vos cosmétiques ou meubles pour 3 fois moins cher

Des ateliers permettent d’apprendre à fabriquer ses meubles ou encore ses cosmétiques. ( crédit photo : Getty Images )

Le «do-it-yourself» est un véritable style de vie

Le DIY s’impose aujourd’hui comme un véritable art de vivre, mêlant autonomie, créativité et recherche de sens. Il permet aussi de faire des économies substantielles, de réduire le gaspillage et de prendre plaisir à concevoir soi-même ce que l’on aurait auparavant acheté. Selon une étude menée par l’Observatoire Société et consommation (ObSoCo), 96% des Français ont déjà pratiqué le DIY. Cela représente un chiffre d’affaires total de 95 milliards d’euros . En moyenne, cette démarche leur permet d’économiser 272 euros par an, un montant non négligeable dans un contexte de hausse généralisée des prix. Pour beaucoup, le DIY répond aussi à une volonté de consommer différemment: privilégier des matériaux récupérés, limiter les déchets, choisir des ingrédients naturels ou réduire sa dépendance aux produits industriels. À la clé, un sentiment de satisfaction personnelle, mais aussi la fierté d’avoir créé un objet unique, parfaitement adapté à ses besoins - et souvent à moindre coût.

Faire ses produits de beauté maison est un pilier du DIY

Les consommateurs sont nombreux à souhaiter acheter des produits sans ingrédients nocifs pour la santé. Dans certains cosmétiques, il est parfois difficile de repérer les compositions Les alternatives «propres» sont souvent plus chères. En réalisant soi-même son parfum ou sa crème hydratante, on maîtrise les ingrédients tout en faisant baisser la note, sans compromis sur la santé. Bien souvent, cela permet aussi de limiter le nombre de contenants en plastique dans sa salle de bains.

L’entreprise française Aroma-Zone a été précurseur dans le DIY. Créée en 2009, elle propose aujourd’hui plusieurs milliers de recettes de cosmétiques à faire soi-même, à partir de produits d’origine naturelle et végétale. Par exemple, le site explique une recette pour fabriquer un parfum oriental. Pour le réaliser, vous devez acheter un kit à 11,45 euros , contenant une base parfum à l’alcool et trois fragrances différentes. Selon Aroma-Zone, les 30cl de ce parfum reviennent à 3,10 euros . C’est imbattable. En effet, il est difficile en parfumerie ou grande surface de trouver un parfum à moins de 80 euros les 100ml.

Le shampoing est aussi un produit décrié parmi les cosmétiques. En le fabriquant soi-même, il est possible de trouver des ingrédients sains, correspondant parfaitement à son type de cheveu. Toujours sur le site Aroma-Zone, une recette de shampoing solide est proposée. Son coût total est de 1,70 euro pour 75g d’un shampoing de bonne qualité. En grande surface, c’est à peu près le prix d’un shampoing liquide d’une marque distributeur.

Le DIY permet de décorer sa maison sans se ruiner

Si vous n’êtes pas très bon en bricolage, il est aujourd’hui facile de se former dans les magasins spécialisés. Lors d’ateliers, vous apprenez à fabriquer un tabouret, une lampe de bureau ou encore une étagère. Les plus habiles peuvent aussi trouver de nombreuses astuces bricolage et décoration via des tutoriels en ligne. Fabriquer ses propres objets est gratifiant et permet de faire des économies.

L’autre astuce tendance se trouve dans une simple palette en bois. Elle ne coûte généralement pas très cher et constitue un excellent matériau pour confectionner tout un tas d’objets chez soi. Vous pouvez récupérer gratuitement des palettes dans certains magasins, en demandant directement au personnel. Si vous rencontrez des difficultés à en trouver, des sites spécialisés comme Rotomshop en vendent en ligne, neuves ou d’occasion, autour de 3 ou 4 euros en fonction du modèle. Avec une seule palette, vous pouvez fabriquer une table basse du plus bel effet. Vous devrez la poncer à l’aide d’une feuille abrasive ( 1,59 euro chez Leroy Merlin , partenaire The Corner *), puis éventuellement installer quatre roulettes pivotantes ( 8,99 euros sur le site d’ Ikea , partenaire The Corner *), puis la peindre à votre goût ( 6,90 euros la peinture blanche vendue en 0,125l chez Mr. Bricolage ). Il faut encore acheter une plaque en verre trempé (autour des 30 euros ) à poser dessus. Pour moins de 50 euros , vous avez une table au look très branché. Plusieurs palettes pourront servir à réaliser votre salon de jardin. Là encore, c’est relativement simple. Deux palettes entassées et fixées constituent le socle du canapé. Dans le dos, vous fixez une troisième palette à l’horizontale pour servir de dossier. Il vous suffit d’installer des coussins récupérés dans la maison pour profiter des beaux jours, sans avoir déboursé un centime! Si vous êtes en manque d’inspiration, de nombreux sites Internet fournissent des idées de choses à fabriquer en palette comme une jardinière, un bac à fleurs…

Où acheter ses ingrédients en vrac? Le site Kosmeal vend toutes sortes de produits en vrac allant du savon à l’argile, en passant par du beurre de cacao brut bio. Muzzu vend aussi des produits pour le corps, rechargeables à l’infini. Vous commandez du shampoing et il arrive chez vous dans une bouteille en verre consignée. Le shampoing est de qualité et vous ne produisez aucun déchet! Dans les épiceries spécialisées ou dans les rayons bio de certaines grandes surfaces, vous pouvez facilement trouver des ingrédients vendus en vrac pour fabriquer vos produits cosmétiques. Par exemple, chez day by day , on trouve du dentifrice, du déodorant solide comme du gel douche, sans emballages inutiles.

