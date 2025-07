Restaurants: des bouillons Duval au Bouillon Pigalle, histoire d’un modèle populaire

Le Bouillon Chartier a ouvert ses portes en 1896. Son immense salle aux boiseries sculptées et ses magnifiques lustres, de style art nouveau, sont classés monuments historiques. (crédit : Adobe Stock)

Peut-être avez-vous vu un «bouillon» s'ouvrir récemment dans votre ville. Nés au XIXe siècle pour nourrir la classe ouvrière parisienne, ces restaurants bon marché étaient quasiment tombés en désuétude. Ils reviennent désormais en force. Pourquoi cet engouement? Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un bouillon et quelle est l'histoire de ces établissements?

Offrir des repas nutritifs à faible coût aux nombreux travailleurs de Paris: telle est, au XIXe siècle, l'idée avant-gardiste de la Compagnie hollandaise. En 1828, elle ouvre un ensemble de petits restaurants proposant des bouillons de bœuf bouilli, dans différents points de la capitale à une population ouvrière, alors grandissante. Le concept du bouillon vient de naître et, avec lui, une forme précoce de standardisation de repas à bas coûts. Mais, en 1854, l'entreprise disparaît. C'est à ce moment-là qu'émerge celui que les annales retiendront comme le père des bouillons: Baptiste-Adolphe Duval.

Dans les années 1850, Baptiste-Adolphe Duval possède une boucherie située rue Coquillère à Paris (1er). Comme sa clientèle n'achète que les «beaux morceaux», Duval cherche un moyen d'utiliser la «basse viande» non vendue. Il pense alors à préparer un bouillon réalisé avec les bas morceaux de bœuf ainsi que du bœuf bouilli, de grande qualité. C'est ainsi qu'il ouvre, en 1854, un établissement, rue de la Monnaie, dans le 1er arrondissement de Paris. Il y propose des plats chauds, réconfortants et bon marché aux bourses les plus modestes, notamment les nombreux travailleurs des Halles, le «ventre de Paris». Avec les travaux d'embellissement et de modernisation de la ville par le baron Haussmann, des milliers d'ouvriers sont venus de toute la France œuvrer à la capitale: ce sont autant de bouches à nourrir. Le succès est immédiat.

L'ancêtre de la restauration rapide

Duval ouvre alors d'autres points de vente dans la capitale, parmi lesquels, en 1855, un fastueux établissement à l'architecture de fer et de fonte aménagé dans un immense hall de 800m² au 6, rue de Montesquieu (1er), non loin du Louvre. Cet édifice, qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes, assure un service en continu effectué par des serveuses reconnaissables à leur robe noire, leur tablier blanc et leur bonnet de tulle. Ces dernières appelées aussi les «petites bonnes» symboliseront les bouillons Duval, et seront aussi bien dessinées par des artistes comme Auguste Renoir qu'évoquées par des écrivains comme Joris-Karl Huysmans. Une nouvelle clientèle, attirée par le bon rapport qualité-prix, la flexibilité des horaires et les prix fixes, apparaît. Elle est constituée des classes moyennes et de la petite bourgeoisie. Le choix des mets se développe au fil du temps: on peut ainsi commander du pot-au-feu, du bœuf bourguignon, du veau rôti, mais aussi des huîtres, de la volaille ou du poisson.

Ces endroits, qui prennent le nom de «bouillons», sont des lieux très propres, des symboles de la modernité. Ils vont rapidement devenir un concept de restaurant à part entière avec une cuisine simple, faite de produits de qualité. Ils sont considérés comme faisant partie des précurseurs de la restauration rapide.

Un nouveau modèle économique

La réussite économique des bouillons Duval est principalement due à son modèle de gestion des stocks. Ils fonctionnent comme une chaîne de restauration et appliquent des économies d'échelle grâce à leurs propres méthodes d'approvisionnement, leur production de pain, leurs boucheries, etc. En 1867, Duval crée la «Compagnie anonyme des établissements Duval» avec 9 succursales. En 1878, il y en aura 16, puis des dizaines dans la capitale à la fin du XIXe siècle.

Le succès des bouillons Duval fait des émules. Mais si la capitale en dénombre environ 400 en 1900, ils englobent en réalité une variété d'établissements hétéroclites aux fonctionnements différents, allant de la simple marchande ambulante aux bouillons s'inscrivant dans la lignée de Duval, comme les établissements Boulant ou Chartier.

Ce dernier, encore en activité aujourd'hui, a ouvert ses portes en 1896 sur les Grands Boulevards. Son immense salle aux boiseries sculptées et ses magnifiques lustres, de style art nouveau, sont classés monuments historiques. Il n'a jamais fermé ses portes ni changé de nom et, contrairement à tous les autres, a traversé le temps et les modes sans aucune interruption, même si son taux de fréquentation a pu connaître des fluctuations.

Concept de restaurant populaire, le bouillon s'est ainsi transformé en une institution incontournable du paysage parisien. Son succès a ensuite perduré jusqu'à l'entre-deux-guerres avant de tomber en désuétude. En effet, dans la France des Trente Glorieuses (1945-1975), le bouillon semble dépassé, ringard, et les clients lui préfèrent par exemple les brasseries qu'ils trouvent plus «haut de gamme» et modernes. On assiste aussi au développement des fast-foods (à partir des années 1960, ndlr).

Depuis 2017, un grand retour des bouillons

Cependant, la flamme du bouillon et de l'imaginaire qui l'accompagne ne s'est jamais complètement éteinte et c'est ainsi qu'en novembre 2017, les frères Moussié, des restaurateurs, ouvrent à Paris le Bouillon Pigalle (Paris 18e).

Leur souhait est de reprendre les codes initiaux des bouillons, c'est-à-dire des plats réconfortants (par exemple, le bœuf bourguignon, le petit salé aux lentilles ou la purée saucisse) et les desserts gourmands (comme les profiteroles arrosées de chocolat chaud), servis à prix modiques, dans un décor rétro, sur de grandes tablées à l'allure de cantine, le tout dans un esprit «bonne franquette» avec un service en continu et sans réservation.

Le succès est au rendez-vous et, petit à petit, d'autres établissements (ré)ouvrent comme le Bouillon Julien en 2018 dans un décor restauré, ou le Bouillon République en 2021 dans le cadre préexistant de la brasserie alsacienne Chez Jenny. Ces restaurants bon marché attirent beaucoup de clients, français ou étrangers, ravis de manger bon pour pas (trop) cher en période d'inflation. En effet, nombre d'entre eux permettent de se sustenter pour moins de 20 euros avec une entrée, un plat et un dessert. Leur renaissance repose aussi sur des valeurs de simplicité et d'authenticité.

D'autre part, de nombreux bouillons insistent sur le «fait maison», et travaillent fréquemment avec des producteurs locaux et en circuit court.

Des bouillons en région

Ces lieux incarnant la convivialité et l'esprit traditionnel français se sont également multipliés hors de la capitale. Et si leurs chefs continuent de proposer des classiques réconfortants de la gastronomie française, certains le font à la sauce régionale, par exemple, le «maroilles rôti» au Petit Bouillon Alcide à Lille ou le «diot, polenta crémeuse» à La Cantine Bouillon de Seynod, en Haute-Savoie.

Depuis deux ou trois ans, des chefs étoilés ouvrent aussi leur bouillon. C'est le cas du chef grenoblois doublement étoilé Christophe Aribert avec le Bouillon A, ouvert en mai 2022. Il y met en avant des produits bio, locaux et de saison. Thierry Marx, deux étoiles, a pour sa part ouvert en 2024 à Saint-Ouen le Bouillon du Coq, dans lequel il propose des harengs-pomme à l'huile ou son célèbre coq au vin. Pour lui, c'est aussi une façon de remettre au goût du jour des plats étiquetés «ringards» à des prix très abordables.

Depuis début 2023, on estime qu'un bouillon se crée chaque mois en France. Ce sont principalement les prix bas qui attirent la clientèle.

Le maintien d'un tarif accessible est, lui, le premier combat de nombre de propriétaires de bouillons. Leur secret ? Une forte préparation en amont (en particulier les plats froids comme les œufs mayonnaise ou les poireaux vinaigrette), un nombre de gestes réduits par assiette (pas trop de techniques, pas de dressage compliqué), des recettes simples, une carte qui change peu, mais aussi des économies sur le volume d'achat et des tables qui tournent très rapidement.

L'autre assurance du bouillon est de trouver des plats classiques servis en un temps record dans un cadre agréable et convivial.

Par Nathalie Louisgrand (Enseignante-chercheuse, Grenoble École de Management GEM)

