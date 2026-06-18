Amazon casse les prix avant le début des soldes, des « centaines de milliers d’offres » annoncées

Cette année, le Prime Day d'Amazon débutera le mardi 23 juin et durera quatre jours. (Simon / Pixabay)

Bonne nouvelle pour les fans de shopping, c'est bientôt le retour du Prime Day d’Amazon ! Comme l'a confirmé l'entreprise à nos confrères d' Actu , cette période de grosses promotions débutera le mardi 23 juin à 00 h 01, soit un jour avant les soldes d'été en France . Elle prendra fin quatre jours plus tard, le vendredi 26 juin 2026 à 23 h 59.

Electronique, cuisine, beauté...

Amazon promet des « centaines de milliers d’offres exclusives, dans toutes les catégories avec des réductions sur les grandes marques, les articles exclusifs, les courses alimentaires, les essentiels de l’été et les indispensables de la rentrée » . Sur son site Internet , la société annonce des « réductions importantes dans plus de 35 catégories, dont l’électronique, la cuisine, la beauté ou encore la mode » .

Le Prime Day 2026 est organisé en France mais aussi dans de nombreux pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie...) ainsi qu'aux Etats-Unis, au Mexique, aux Emirats arabes unis... Attention, pour en profiter, il faut obligatoirement disposer d'un abonnement Amazon Prime (69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois, moins cher pour les étudiants et les 18-24 ans).

« Des ventes record » en 2025

D'après le géant du e-commerce, les Prime Day 2025 ont « enregistré des ventes record » , faisant de cette édition « le plus grand Prime Day jamais organisé » . La même année, Amazon a établi un nouveau record de livraison en France « avec 170 millions d’articles livrés le soir même ou le lendemain pour les membres Prime » .

Même chose au niveau mondial : aux Etats-Unis, les membres Prime ont reçu plus de 8 milliards d'articles le jour même ou le lendemain en 2025, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2024 selon l'entreprise.