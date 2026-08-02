Du zinc à Instagram: la révolution des coffee shops

En 2025, le pays comptait 3.500 coffee shop, soit une progression de 74% en 15 ans. (crédit: Adobe Stock)

En 15 ans, le nombre de «coffee shops» à l'anglo-saxonne a explosé sur le territoire français. Des lieux qui réinventent les habitudes de consommation et racontent un art de vivre branché, mais commencent à trouver leurs limites.

Longtemps dominé par le bistrot de quartier, le paysage du café en France s'est métamorphosé avec l'essor des coffee shops. En 2025, le pays en comptait 3.500, soit une progression de 74% en 15 ans, selon le Collectif Café.

Majoritairement implantés à Paris et dans les grandes villes, ils se répartissent entre réseaux d'enseignes (comme Columbus café ou Starbucks) qui représentent près d'un tiers du marché et une multitude d'indépendants. Le secteur pèse aujourd'hui près de 750 millions d'euros , stimulé par une consommation de café très ancrée dans l'hexagone. Près de 80% des Français en boivent régulièrement (Xerfi, novembre 2025).

Mais des écarts économiques subsistent, car là où un indépendant génère environ 100.000 euros de chiffre d'affaires, une enseigne peut atteindre 840.000 euros (Xerfi, novembre 2025). Autre spécificité française: l'attachement à la consommation sur place limite la vente à emporter à 35% de l'activité (contre 70% dans les pays anglo-saxons). Alors que le nombre de «zincs», ces cafés traditionnels, a chuté de 40% en 20 ans à Paris, ces établissements ont trouvé leur place aux côtés des bistrots classiques en dépit de leurs prix élevés (un café “latte” peut y coûter 6€) et reflètent de nouvelles tendances de consommation. Reste à comprendre la recette de leur succès.

Le café, des origines aux vagues successives

Les origines du café remontent aux hauts plateaux d'Éthiopie, avant de se développer en Arabie via le port de Mocha. Au milieu du XVIe siècle, l'Empire ottoman voit apparaître les «gahveh khaneh», des maisons du café où se mêlent échanges culturels, débats intellectuels et sociabilité. Un siècle plus tard, la boisson conquiert l'Europe à travers les célèbres Coffee Houses londoniens et les Kaffeehäuser viennois, nouveaux espaces publics prisés. En France, le café gagne Paris avec l'ouverture du Procope en 1686, lieu emblématique propice aux débats intellectuels et aux idées révolutionnaires, fréquenté par les penseurs des Lumières tels que Diderot, Voltaire ou Rousseau. Ces établissements contribuent à ancrer durablement le café comme un espace public dédié à la sociabilité et aux échanges d'idées.

L'âge d'or des bistrots

Par la suite, l'histoire de la consommation du café s'est structurée en trois «vagues». À la fin du XIXe siècle, l'invention du percolateur contribue à démocratiser la boisson et inaugure l'âge d'or des bistrots. Cette première vague, qui s'étend jusqu'au milieu du XXe siècle, voit le café s'imposer comme un produit utilitaire : il devient un «carburant» pour rester éveillé, notamment pour répondre aux besoins des soldats durant les deux guerres mondiales. Puis, avec l'essor du café instantané, la production s'industrialise, la qualité s'effondre et le goût se standardise.

Entre 1970 et 1990, la «deuxième vague» du café, portée par des enseignes américaines comme Starbucks ou Costa remet à l'honneur une consommation centrée sur le plaisir et le réconfort à travers des boissons lactées gourmandes comme les cappuccinos et latte, proposées dans des espaces standardisés mais chaleureux.

Parallèlement s'impose une culture du café à emporter, dominée davantage par le poids des marques que par la qualité du grain. Introduit en France en 1994 avec l'ouverture de Colombus Café , ce modèle se consolide avec l'implantation de Starbucks en 2004, bouleversant progressivement le modèle traditionnel des bistrots et du café au zinc.

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L'avènement des «cafés de spécialité»

La troisième vague amorce, dès les années 2000, une profonde transformation du secteur dans les pays précurseurs tels que les États-Unis, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande avant de s'implanter en France vers 2010. Le café de spécialité s'y impose alors comme un produit haut de gamme, évalué selon des critères exigeants par la Specialty Coffee Association.

Issu de terroirs traçables ou de microlots, il s'inscrit dans une logique de traçabilité et de commerce plus équitable. Sa torréfaction, plus légère, révèle des profils aromatiques complexes (notes fruitées, florales ou épicées), mis en valeur par des méthodes d'extraction manuelles. Chaque tasse s'accompagne ainsi d'un récit de terroir, d'origine et de savoir-faire. Figure centrale de cet univers, le «barista» maîtrise l'ensemble du processus. À l'image du sommelier, il guide le consommateur, sublime la boisson notamment par le latte art, et contribue à hisser le café de spécialité au rang d'expérience gastronomique, un marketing qui permet de justifier des prix toujours plus élevés, même si l'augmentation du coût de la matière première joue aussi.

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Esthétique et «Instagrammisation»

Si les coffee shops s'imposent aujourd'hui comme des lieux résolument «branchés», c'est qu'ils incarnent un nouvel art de vivre urbain, à la fois esthétique, social et culturel. Leur attractivité repose en grande partie sur une identité visuelle forte, immédiatement reconnaissable, et largement homogénéisée à l'échelle mondiale.

Elle s'appuie sur des codes précis: larges baies vitrées ouvertes sur la rue, mobilier épuré, matériaux bruts tels que le bois clair, le béton ciré ou l'inox, touches végétales et éclairage soigné. L'ensemble emprunte à des influences scandinaves et industrielles auxquelles s'ajoute une recherche de simplicité inspiré du wabi-sabi japonais.

Dans ces espaces, tout concourt à valoriser le geste, et les machines à cafés participent elles aussi d'une véritable scénographie en évoquant l'atelier et en soulignant la dimension artisanale du travail du barista.

Dès lors, le café cesse d'être seulement une boisson pour devenir un support de mise en scène de soi et de distinction sociale. Les consommateurs, en particulier les jeunes générations, l'utilisent comme un objet visuel qu'ils cadrent, photographient et diffusent sur les réseaux sociaux.

Latte art, verres transparents, boissons aux teintes colorées comme le matcha ou l'ube latte, gobelet au design léché participent à une esthétique codifiée, pensée pour être partagée.

Le coffee shop s'affirme comme un espace «Instagram ready», où la mise en circulation d'images joue un rôle de marqueur social. Elle signale une connaissance des lieux et la maîtrise d'un vocabulaire spécialisé comme «batch brew», «cold brew», «single origin» qui renvoie à un mode de vie urbain et cosmopolite. Il fonctionne d'ailleurs comme un «tiers-lieu», au sens du sociologue américain Ray Oldenburg, c'est-à-dire un espace hybride dédié au (télé) travail, à la sociabilité et à la construction de son identité. Fréquenté par des étudiants, des freelances et des actifs mobiles, le coffee shop répond à des usages flexibles: on s'y installe pour travailler, étudier ou se retrouver dans un cadre adapté aux modes de vie contemporains, en particulier ceux des 18–35 ans.

Le coffee shop a ainsi dépassé sa fonction première pour devenir un objet culturel et un marqueur identitaire: on n'y consomme plus seulement un café, mais une image, une expérience et un certain art de vivre. Comme le souligne Eva Bantman-Masum, spécialiste du monde anglophone, il joue sur une double identité: à la fois lieu du quotidien accessible et espace de distinction sociale, un «micro-luxe» à quelques euros où l'on vient autant «consommer du sens» qu'afficher une culture, une ouverture au monde et un refus de la standardisation, avec tous les paradoxes que cela comporte, puisque leur fréquentation régulière est onéreuse, et qu'à force de se multiplier, les coffee-shops deviennent aussi des symboles de gentrification et de standardisation.

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Un marché arrivé à maturité, en quête de renouveau

Après une décennie d'expansion, le marché des coffee shops en France arrive à maturité et frôle la saturation. La concurrence accrue des boulangeries montées en gamme et de la restauration rapide, combinée à la hausse des coûts des matières premières, fragilise la rentabilité du modèle et annonce un écrémage des acteurs les plus vulnérables d'ici 2028 selon le cabinet Xerfi. Un concept en apparence accessible (petites surfaces, coûts d'entrée limités) se révèle, sans volumes suffisants, beaucoup moins viable qu'espéré.

Pour survivre, le secteur doit désormais se réinventer. Une «quatrième vague» émerge, portée à la fois par l'innovation technologique et par les enjeux environnementaux: agriculture régénérative, nouvelles techniques de co-fermentations, voire cafés sans grains développés pour répondre à la pression climatique. Dans ce contexte, l'enjeu est désormais de se distinguer par la qualité du produit, la singularité de l'expérience proposée et l'ancrage local.

Par Nathalie Louisgrand (Enseignante-chercheuse, GEM)

Cet article est issu du site The Conversation