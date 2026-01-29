Ces 5 indices fiables pour savoir que vous êtes victime d'une arnaque aux sentiments

Quels sont les indices pour déjouer une escroquerie sentimentale sur internet ?

L'arnaque aux sentiments fait partie des leviers qu'utilisent les cybermalfaiteurs pour piéger à la longue leurs proies sur internet. Voici 5 moyens de déceler rapidement les ruses de ceux qui exploitent la sensibilité ou la solitude des personnes recherchant l'âme sœur ou une compagnie bienveillante.

1) Votre interlocuteur est fou de vous... dès le départ

Dès les premiers échanges, la personne multiplie les déclarations enflammées, vous couvre de compliments et évoque même un coup de foudre.

Cette intensité émotionnelle peut surprendre, surtout pour une relation à distance. L'objectif est de vous pousser à vous investir rapidement et aveuglément dans l'histoire. Les escrocs jouent sur la corde sensible, exploitant la recherche d'affection ou de reconnaissance pour mieux manipuler leurs victimes.

Quelle est la tendance en France ? Chaque année, des milliers de personnes sont victimes d'escroquerie sentimentale sur internet, dont près de 80% sont des femmes de plus de 50 ans (1).

2) Il ne s'est jamais montré en vidéo

Malgré des échanges fréquents, parfois quotidiens, la personne trouve toujours une excuse pour éviter les appels vidéo. Elle prétend que sa caméra ne fonctionne pas, qu'elle est trop occupée ou qu'elle n'est pas à l'aise avec la technologie.

Parfois, elle envoie des photos qui semblent trop parfaites, issues de banques d'images ou des technologies de l'IA générative, avec des visuels et des vidéos particulièrement troublants du fait d'un grand réalisme.

L'absence persistante de contact visuel doit vous alerter : les escrocs évitent soigneusement toute preuve tangible de leur identité pour ne pas se dévoiler. Si, après plusieurs tentatives, la personne refuse systématiquement de montrer son visage, il est probable que vous ayez affaire à un imposteur.

Attention toutefois, avec le développement des solutions vidéo IA plus vraies que nature, il est probable que les escrocs pourront franchir très rapidement cette étape supplémentaire dans la crédibilité de leur arnaque.

3) Toute rencontre paraît compliquée... voire impossible

C'est LE signe qui ne trompe pas. Lorsque vous évoquez la possibilité de vous rencontrer, la personne avance systématiquement des prétextes : problèmes de santé, obligations professionnelles, empêchements familiaux ou encore difficultés administratives.

Elle promet souvent une rencontre prochaine, mais celle-ci est sans cesse décalée. Parfois, elle prétend vivre à l'étranger ou être en déplacement, rendant toute organisation complexe. Cette stratégie vise à entretenir l'espoir tout en évitant le face-à-face, qui mettrait fin à la supercherie.

Bon à savoir : les escrocs misent sur la patience et l'attachement de leur victime pour prolonger la manipulation.

4) L'arnaqueur cumule les ennuis personnels et situations de précarité

Au fil des discussions, votre interlocuteur partage de plus en plus de détails sur ses difficultés : maladie soudaine, accident, décès d'un proche ou encore fonds bloqués.

Ces histoires, souvent émouvantes, sont destinées à susciter votre empathie. L'accumulation de malheurs n'est pas anodine : elle vise à vous attendrir ou à vous pousser à agir, dans un second temps, pour «sauver» la personne. Les cybermalfaiteurs misent sur la compassion et la générosité de leurs victimes, en adaptant leur récit à chaque situation.

Restez vigilant : si votre interlocuteur semble constamment accablé par une série de mésaventures, méfiez-vous.

5) Il a très vite (et souvent) besoin d'argent...

C'est le point culminant de l'arnaque : après avoir instauré une relation de confiance et partagé ses «malheurs», la personne sollicite votre aide, généralement sous forme d'argent. Elle vous demande un virement bancaire ou toute autre forme d'assistance financière, en promettant de vous rembourser dès que possible.

Parfois, la demande est progressive : d'abord une petite somme, puis des montants de plus en plus significatifs. Les motifs invoqués sont variés : payer un billet d'avion pour venir vous voir, régler une urgence médicale, couvrir une dépense exceptionnelle (ex : frais de voiture). Il s'agit là du signal le plus flagrant : dans une relation sincère, on ne sollicite pas une personne jamais rencontrée pour lui réclamer de l'argent.

Notre conseil : refusez systématiquement toute demande financière, même si elle est formulée avec délicatesse.

A savoir Quels recours en cas d'escroquerie sentimentale ? En cas d'arnaque aux sentiments, il convient de stopper tout contact avec la personne qui tente de vous extorquer des fonds. Vous pouvez ensuite la dénoncer sur ledit site de rencontres, sur la plateforme THESEE ou auprès de la police. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende (2).

À lire aussi

Fraude bancaire : 6 méthodes fréquemment utilisées par les arnaqueurs

Mule bancaire : méfiez-vous de cette arnaque qui se répand…

(1) https://www.inc-conso.fr/content/escroquerie-sentimentale-comment-reagir-avec-cybermalveillancegouvfr

(2) https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/fiches-reflexes/comment-reagir-en-cas-descroquerie-sentimentale