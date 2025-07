(Savez-vous quelle est la carte bancaire la moins chère pour votre enfant ? - Visuel Adobe Stock)

Équiper son adolescent d'une carte bancaire est une étape cruciale pour son éducation financière. Dans une récente étude réalisée pour Le Monde, Panorabanques a dressé un classement des 16 acteurs du secteur par montant de frais facturés, pour deux profils types de jeunes clients. Voici le verdict de l'offre bancaire la plus économique pour les adolescents.

Quels sont les points communs entre les offres bancaires des 16 acteurs ?

Certaines banques en ligne ne proposent pas d'offres spéciales pour les mineurs : elles attendent l'atteinte de la majorité pour les accepter en tant que clients. En revanche, pour tous les autres acteurs du classement qui commercialisent une offre bancaire pour les moins de 18 ans, voici leurs principales caractéristiques :

Accessible à partir de 10 ou 12 ans.

À autorisation systématique (découvert impossible).

Dans plus de 80% des cas, il est nécessaire pour le parent d'être déjà client de la banque pour ouvrir le compte à son enfant.

Pour quels besoins ? Dès leur entrée au collège, les ados commencent à gérer leurs premiers achats perso - mangas, snacks ou petites envies du quotidien - qu'ils s'offrent sur le chemin entre la maison et l'école.

Quelle banque se distingue par ses frais les plus bas pour un ado de 13 ans ?

Combien coûte en moyenne une offre bancaire jeune ? Les frais bancaires s'élèvent à environ 18,90 euros par an pour un adolescent de 13 ans (entre 1 ou 2 euros par mois). Six établissements sur les seize étudiés proposent un service gratuit pour les mineurs de 13 ans.

BoursoBank arrive en tête avec 0 euro facturé à ses plus jeunes clients (ex aequo avec 5 autres banques ou acteurs du secteur).

Quelle est la banque la moins chère pour un jeune de 17 ans ?

Quel est le montant moyen des frais bancaires tous acteurs confondus ? Un jeune de 17 ans devra s'acquitter de 23 euros par an pour bénéficier d'une offre adaptée à son profil. Deux établissements sur les seize étudiés offrent un service gratuit pour les mineurs de 17 ans.

BoursoBank arrive en première position avec 0 euro facturé à ses jeunes clients non encore majeurs (ex aequo avec un autre acteur du secteur).

Frais bancaires : méfiez-vous des offres trop alléchantes pour votre ado

Certaines offres séduisantes finissent par coûter cher. Dans un premier cas : gratuit la première année, puis facture salée ensuite. Dans un second cas, tout est compris... sauf les options vraiment utiles, activées plus tard et bien payantes.

Chez BoursoBank, il n'existe pas de frais bancaires opaques ou gratuits temporairement : c'est tout le temps que la banque en ligne prend soin du pouvoir d'achat de ses clients et ce, dès leur plus jeune âge, pour une autonomie financière progressive.

Frais bancaires coûteux : retraits déplacés et transactions en devises

Ce qui compte, c'est que le jeune ne se retrouve pas à payer le prix fort juste parce qu'il utilise souvent certains services ou qu'ils sont considérés comme un peu trop complexes.

Les frais liés aux retraits déplacés sont une source de coûts évitables. Chez BoursoBank, l'application bancaire est fluide et intuitive pour que le jeune, à l'aise au quotidien dans ses usages digitaux, adopte aussi les réflexes avec son smartphone de payer ou de rembourser facilement ses amis par virement SMS, sans conserver sur soi inutilement des espèces. Néanmoins, en cas de besoin express d'espèces, chez BoursoBank, il n'y a aucuns frais bancaires appliqués pour les retraits effectués au distributeur.

sont une source de coûts évitables. Chez BoursoBank, l'application bancaire est fluide et intuitive pour que le jeune, à l'aise au quotidien dans ses usages digitaux, adopte aussi les réflexes avec son smartphone de payer ou de rembourser facilement ses amis par virement SMS, sans conserver sur soi inutilement des espèces. Néanmoins, en cas de besoin express d'espèces, chez BoursoBank, il n'y a aucuns frais bancaires appliqués pour les retraits effectués au distributeur. En voyage à l'étranger ou lors d'un séjour linguistique en dehors de la zone euro, il est important de vérifier en amont que les frais liés à ses paiements en devises seront minimisés, voire gratuits : rassurez-vous, c'est bien le cas chez BoursoBank !

Enfin, le paiement mobile doit être une option disponible gratuitement pour faciliter ses différentes opérations bancaires à l'étranger via Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay**.

Pour trouver la carte bancaire la moins chère dédiée aux mineurs, il convient, avant toute souscription, d'étudier la pérennité des conditions tarifaires proposées, le coût de certains usages répétés et enfin les effets du passage à la majorité.

*Dans un distributeur d'une autre banque que celle où sont hébergés ses comptes.

**Des restrictions d'âge peuvent s'appliquer en fonction des conditions générales de chaque service. Voir détails.

Source : https://www.boursorama.com/content/pdf/banque/blmc/blmc_freedom-lemonde-2025_05_20.pdf.

