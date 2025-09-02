Offre FREEDOM : accordez à votre enfant plus de liberté... en toute confiance

(Pour guider financièrement votre adolescent à la rentrée, optez pour l'Offre Freedom en toute confiance - Visuel Adobe Stock)

Toutes les rentrées scolaires se ressemblent avec leur lot de fournitures, de cartables et de conseils renouvelés aux enfants. Et si cette nouvelle année scolaire marquait aussi le début de leur autonomie financière ? Découvrez l'Offre FREEDOM, qui contribue à plus de liberté, dans un cadre rassurant, pour le jeune et son parent.

FREEDOM : les premiers pas vers l'éducation financière

L'Offre FREEDOM accompagne les adolescents dans la gestion de leur argent, tout en rassurant les parents. L'absence de découvert autorisé apprend au jeune à ne pas dépenser plus que ce qu'il possède : si le solde du compte n'est pas suffisant, le paiement est refusé.

Par un système d'alertes et de plafonds paramétrables, les parents peuvent définir des seuils et recevoir des notifications si le solde bancaire tombe en dessous d'un certain montant. La visualisation en temps réel du solde et des opérations bancaires, accessible aussi bien au parent qu'à l'adolescent, favorise le dialogue.

L'alimentation du compte par le parent se fait en quelques clics, ce qui facilite la gestion des imprévus. Par ailleurs, le verrouillage momentané de la carte bancaire peut se piloter à distance (de manière globale par le jeune lui-même et plus finement par le parent). Cette fonctionnalité rassure en cas de perte ou de vol, et permet de réagir rapidement pour éviter tout usage frauduleux. La consultation du code secret oublié de la carte bancaire est également aisée depuis l'application.

À noter : si vous souhaitez partager ce même niveau d'accès aux comptes avec un second responsable légal, c'est tout à fait possible et malin pour guider à deux votre enfant.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'Offre FREEDOM ?

L'Offre FREEDOM s'adresse aux enfants des clients BoursoBank, âgés de 12 à 17 ans et demi. Pour souscrire, il suffit d'être équipé d'un smartphone et de fournir une adresse e-mail.

Le petit + : la carte de l'Offre FREEDOM est proposée en version dématérialisée, ce qui permet à votre enfant d'avoir son moyen de paiement directement sur son téléphone mobile, sans se soucier de l'endroit où il a rangé sa carte bancaire ! Si besoin, il est possible de commander plus tard une carte physique.

Pourquoi l'Offre FREEDOM est-elle si avantageuse pour les mineurs ?

En plus d'être 100% gratuite, la carte associée à l'Offre FREEDOM est accessible via une application 100% sécurisée. Il n'y a pas de minimum de transactions mensuelles à respecter : le jeune utilise sa carte à son rythme. Pour ceux qui voyagent, ils n'ont aucuns frais sur leurs paiements en euros ou en devises, ni sur les retraits en euros à l'étranger.

Les virements par SMS sont facilités, permettant à votre enfant de rembourser rapidement ses amis.

L'accès à des contenus pédagogiques intégrés à l'application aide également les jeunes à mieux comprendre la gestion de leurs finances personnelles, à travers des conseils pratiques et des explications sur les notions bancaires essentielles. De plus, l'offre donne accès à des avantages tarifaires auprès de partenaires The Corner, réservés aux mineurs.

Enfin, le système de parrainage permet à votre enfant de recevoir une récompense si des amis rejoignent la tribu FREEDOM grâce à lui.

Cartes virtuelles : c'est possible aussi avec l'Offre FREEDOM

Pour sécuriser leurs achats sur internet et éviter de mauvaises surprises, les clients de l'Offre FREEDOM peuvent aussi commander ponctuellement des cartes virtuelles à usage unique et prêtes à l'emploi ou sur mesure. Cette fonctionnalité, disponible uniquement sur l'appli, garantit des transactions en ligne protégées, limitant les risques de fraude. Ainsi, votre enfant peut effectuer ses achats en toute sérénité, que ce soit pour ses mangas préférés, ses vêtements ou ses jeux vidéo.

A savoir Offre FREEDOM : à la rentrée, c'est le bon moment pour choisir la liberté ! Jusqu'au 21 septembre 2025 inclus, profitez d'un versement spécial rentrée de 50 euros offert à l'enfant pour la souscription de l'Offre FREEDOM, réservée sous conditions aux jeunes clients déjà détenteurs d'un compte bancaire BoursoBank*.

Avec l'Offre FREEDOM, le responsable légal garde toujours le contrôle et le contact avec son adolescent qui fait appel à lui pour obtenir des virements ponctuels, des conseils ou des demandes d'autorisations.

*Offre valable du 21/08/2025 au 21/09/2025 pour toute première souscription à l'offre Freedom pour un mineur déjà détenteur d'un compte bancaire BoursoBank. Sous réserve d'éligibilité et d'acceptation par BoursoBank. La somme de 50 € sera versée en une seule fois et portée au crédit du compte bancaire du mineur dans les 2 mois suivant la souscription à l'offre FREEDOM. Offre limitée à une seule offre par personne et non cumulable avec toute autre offre BoursoBank. En cas de non-conformité d'au moins un des éléments demandés sur le dossier, BoursoBank ne procédera pas au versement de la prime.

