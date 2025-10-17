Faut-il craindre une hausse des forfaits téléphoniques en France en cas de rachat de SFR ?

L'Autorité de la Concurrence devrait veiller à ce qu'un potentiel rachat de SFR n'implique pas de pénalités trop importantes pour les consommateurs. Illustration. (Foundry / Pixabay)

Les quatre opérateurs qui se partagent le marché de la téléphonie en France ne seront-ils bientôt plus que trois ? D'après RTL mercredi 15 octobre 2025, le groupe SFR a rejeté une offre de rachat par ses trois concurrents, Bouygues, Orange et Free, malgré sa dette estimée à 15,5 milliards d'euros au 1er octobre. Mais comme le précise Le Parisien , les trois opérateurs insistent et se disent « convaincus de la pertinence de leur proposition » .

Un effet de ricochet ?

De quoi alimenter les craintes de certains consommateurs, qui redoutent que le prix de leur forfait téléphonique n'augmente prochainement si le nombre d'opérateurs français venait à se réduire. En effet, comme le confirme auprès de Ouest-France Sébastien Crozier, syndicaliste à la CFE-CGC d’Orange, « les promotions [sur les forfaits] vont se réduire, car la volonté d’arracher des abonnés aux autres va être moins forte » .

Cela pourrait donc, logiquement, entraîner une hausse des forfaits chez Orange, Free et Bouygues, ainsi que chez les anciens souscripteurs de SFR, contraints de retrouver un opérateur téléphonique. Cependant, certains analystes relayés par Le Figaro estiment que les marques auront du mal à abandonner leurs offres emblématiques. Selon Bernard Dupré, président de l'Association Française des Utilisateurs des Télécoms (Afutt) « il n’y a aucune raison que ce rachat favorise des baisses » .

Un projet sous surveillance

Interrogé à ce sujet sur RTL , le ministre de l'Économie Roland Lescure a tenté de rassurer : « Je vais être extrêmement vigilant sur cette opération parce qu'aujourd'hui, en France, on a les prix des téléphones mobiles, des abonnements, parmi les moins chers d'Europe, parmi les moins chers du monde » . Une affirmation qui, selon France Info , est à moitié exacte. Si l'Union européenne fait partie des zones internationales où les forfaits sont les plus abordables, la France n'est pas la championne en la matière. Le Danemark, la Roumanie ou la Lituanie promettent des abonnements plus avantageux.

L'Autorité de la Concurrence devrait toutefois veiller à ce que le potentiel rachat de SFR n'implique pas de pénalités trop importantes du côté des consommateurs. En 2000 et en 2002, elle avait déjà sanctionné SFR, Orange et Bouygues pour s'être entendus sur les tarifs. L'arrivée de Free avait provoqué une baisse notable du coût des abonnements.