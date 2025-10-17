Passion Harry Potter, mangas ou parcs Universal: quel budget prévoir pour un séjour linguistique de rêve à l’étranger?

Offrez à votre enfant une immersion linguistique dans l’univers de Harry Potter ou de Star Wars. ( crédit photo : Getty Images )

Apprendre l'anglais en plongeant dans l'univers de Harry Potter, c'est possible! Offrez à votre enfant une immersion magique avec un séjour linguistique entre cours et visite des studios Universal en Angleterre ou en Californie.

Quand Harry Potter enseigne l'anglais

Et si vos enfants partaient en Angleterre, sur les traces du sorcier le plus célèbre du monde pour améliorer leur anglais pendant 8 jours? C'est ce que proposent des organismes comme Club Langue et Civilisation ou encore LEC . Le premier comprend 12 heures d'enseignement de l'anglais sur les 8 jours du séjour. Pour LEC, comptez 3 heures de cours le matin et des après-midi ludiques autour du thème de Harry Potter, entièrement animés en anglais. Les deux formules vous permettent d'envoyer vos jeunes en famille d'accueil améliorer leur anglais, tout en découvrant les studios où les films Harry Potter ont été tournés. Des activités sportives et autres excursions sont également organisées. Une visite de Londres fait aussi partie du programme: elle passe par des lieux iconiques du film comme la voie 9¾ à Kings Cross, la gare de Saint-Pancras, le Millenium Bridge, Trafalgar Square, Shaftesbury Avenue ou encore Leicester Square. Les groupes sont constitués d'une quinzaine de jeunes. Des cours d'anglais sont dispensés par des enseignants certifiés. Les prix dépendent de l'âge des enfants et de la période de séjour. Il faut compter en général entre 1.200 et 1.500 euros pour une semaine et un peu plus de 2.200 euros pour deux semaines. Ces tarifs tiennent compte des transports, des cours et de l'hébergement en pension complète avec des repas chauds servis midi et soir.

Devenir un professionnel de l'anglais à Hollywood

Si vos enfants sont fans de cinéma hollywoodien, le séjour « Découverte de Los Angeles, option Universal Studios Hollywood » est fait pour eux. Lors de leur séjour, ils peuvent visiter pendant une journée le parc Universal Studios Hollywood avec ses attractions basées sur les thèmes des grosses productions hollywoodiennes comme Harry Potter, Fast & Furious, Transformers, Jurassic World, The Simpsons. Le séjour prévoit également 2 jours d'excursion à Las Vegas pour y découvrir le célèbre casino Bellagio ou encore le Grand Canyon. La quinzaine de jeunes participants, tous âgés de 13 à 18 ans, est hébergée sur le campus de la California State University Northridge. Le voyage coûte environ 3.700 euros pour deux semaines (le voyage en avion n'est pas compris dans le prix). Ce tarif comprend les 15 heures de cours par semaine, les activités et l'hébergement en pension complète.

Apprendre à dessiner des mangas japonais en anglais

Direction l'Angleterre pour améliorer l'anglais et le coup de crayon de votre enfant. L'organisme LEC propose un séjour linguistique autour du monde des mangas. En complément des cours de langue, les jeunes bénéficient de 6 séances de 3 heures de dessin chaque après-midi. Le séjour est ouvert aux grands débutants comme aux dessinateurs confirmés rêvant de devenir «mangaka» (dessinateur de mangas). L'objectif est de permettre aux stagiaires de réaliser leurs propres personnages, de réaliser une planche après une initiation aux techniques graphiques (story-board, «genga» - esquisse des «poses clés» d'une séquence animée -, encrage, colorisation et découpage). Le séjour est ouvert aux 14-17 ans. Le coût pour les 2 semaines de stage est de 2.506 euros . Le tarif comprend les 3 heures de cours par jour, les animations de l'après-midi en anglais, l'hébergement en pension complète incluant petits-déjeuners et deux repas chauds, et les activités autour du manga. Le transport jusqu'au lieu de ce séjour linguistique est à la charge de chaque participant (organisation et coût).

Explorer l'univers de l'IA grâce à l'anglais

Autre thématique possible, celle de la découverte de l'anglais à travers l'intelligence artificielle. C'est la proposition d'un des stages organisés par Club Langue et Civilisation en Angleterre. Vos enfants pourront ainsi débattre et découvrir des modèles d'IA comme ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini. Ils auront aussi la possibilité de créer un chatbot, générer des images ou des vidéos avec une IA ou encore explorer les bases de la reconnaissance vocale et visuelle. Les propositions du stage sont nombreuses et leur permettent d'obtenir les clés de compréhension de cet univers et de s'y familiariser et d'améliorer leurs connaissances sur le sujet. Ouverte aux 14-17 ans, cette immersion pour les technophiles coûte 579 euros pour 7 jours. Ce tarif (hors transport) comprend 20 séances d'anglais, les animations de l'après-midi en anglais, l'hébergement en pension complète et les activités autour de l'IA.

À Saint-Étienne, une classe Harry Potter pour les 6es C'est une drôle d'expérience mise en place depuis 6 ans au collège La Salle de Saint-Étienne . Transformer l'établissement scolaire en Poudlard le temps d'un trimestre pour les élèves de 6e. Les collégiens poursuivent l'acquisition des savoirs académiques de leur niveau, mais dans le même temps, des défis autour de l'univers de Harry Potter sont organisés pendant 3 mois pour leur enseigner des valeurs d'entraide, de courage et de persévérance. Une assemblée générale est organisée dès le début de l'expérience pour que chacun puisse entrer dans l'une des 4 maisons de l'œuvre de J.K. Rowling (Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard). Au programme: lecture et étude du premier roman de la série en français, cours d'anglais autour des personnages du livre, escape game et visionnage d'extraits du premier film en version originale, création de maquettes, etc. Les élèves sont encouragés à faire preuve d'engagement citoyen et de réussite scolaire pour accumuler des points en vue de mener leur maison à la victoire. De quoi favoriser les échanges entre jeunes et la confiance en soi en ce début de collège.

