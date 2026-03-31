Euro numérique : ce que prépare la BCE pour nos paiements de demain

Quels nouveaux usages pourrait introduire le futur euro numérique ? (visuel créé à l'aide de l'IA)

L'euro numérique, futur complément à l'argent liquide, vise à proposer un moyen de paiement électronique sûr, accessible à tous et garanti par la Banque centrale européenne (BCE). Encore au stade de projet, l'euro numérique pourrait voir le jour en 2029. Comment va-t-il s'intégrer aux moyens de paiement existants et quels sont les risques et opportunités liés à cette monnaie numérique ?

Euro numérique : de quoi s'agit-il ?

L'euro numérique sera une solution de monnaie numérique utilisable par les citoyens de la zone euro et mise à disposition gratuitement. Son implémentation prendra du temps et demandera une clarification préalable auprès du grand public.

Les occasions de l'utiliser seront nombreuses : paiements en magasin ou en ligne, transferts d'argent entre particuliers, règlement en voyage dans la zone euro, etc. Elle viendra pallier le manque ponctuel d'espèces en cas d'éloignement d'un distributeur automatique, ou l'impossibilité de payer par carte bancaire chez certains commerçants (1).

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Sa vocation est aussi de proposer aux Européens une alternative aux systèmes de paiement internationaux aujourd'hui majoritaires, jugés parfois trop coûteux.

Comment fonctionnera l'euro numérique ?

Chaque Européen pourra suivre les quatre étapes ci-dessous pour activer le moment venu son portefeuille en euro numérique :

Créer son compte via sa banque ou un organisme public habilité.

Alimenter le compte par un transfert bancaire ou un dépôt d'espèces.

Payer à partir d'une carte ou d'une application sur le smartphone.

Décider du devenir de la somme disponible restante : à laisser sur le compte d'euro numérique ou à rapatrier sur son compte bancaire classique.

Bon à savoir : la démarche d'adopter un compte en euro numérique relèvera d'une décision individuelle.

Qu'apportera l'euro numérique ?

Les avantages d'un déploiement de l'euro numérique sont liés à sa souplesse et à sa résilience supposées.

Inclusif : il s'adresse aux entreprises et aux citoyens de la zone euro, même ceux non bancarisés.

il s'adresse aux entreprises et aux citoyens de la zone euro, même ceux non bancarisés. Accessible : même hors connexion.

même hors connexion. Sécurisé : sa valeur sera garantie par la BCE, autorité monétaire de la zone euro.

sa valeur sera garantie par la BCE, autorité monétaire de la zone euro. Complémentaire : l'euro numérique ne vient aucunement remplacer les moyens de paiement actuels qui restent en vigueur.

l'euro numérique ne vient aucunement remplacer les moyens de paiement actuels qui restent en vigueur. Économique : l'euro numérique n'occasionnera pas de frais bancaires pour les utilisateurs, comme lors de retraits aux distributeurs automatiques de billets couramment facturés par les banques au-delà d'un certain nombre par mois.

À noter : le recours à l'euro numérique sera néanmoins encadré par la BCE. Le montant d'euros numériques détenus simultanément par un porteur sera limité pour éviter les sorties soudaines de dépôts bancaires et une instabilité du système financier européen.

Les prochaines étapes et les points d'attention avant son lancement

L'objectif de la BCE est d'être prête pour une première émission potentielle de l'euro numérique en 2029, à condition que la législation préalable de l'Union européenne soit adoptée d'ici fin 2026.

En attendant le déroulement et les phases de tests techniques, certaines actions seront à mener en Europe pour accompagner son lancement et remporter l'adhésion des citoyens :

Une communication claire et un volet pédagogique s'imposeront pour initier les personnes encore très attachées aux espèces ou éloignées de la vie numérique. En France, 15% de la population est en situation d'illectronisme, c'est-à-dire touchée par la fracture numérique (2).

s'imposeront pour initier les personnes encore très attachées aux espèces ou éloignées de la vie numérique. En France, 15% de la population est en situation d'illectronisme, c'est-à-dire touchée par la fracture numérique (2). Le coût des équipements et des transactions devra être minimisé pour ne pas être dissuasif pour les commerçants et les différents acteurs.

devra être minimisé pour ne pas être dissuasif pour les commerçants et les différents acteurs. Une harmonisation des politiques au sein des pays de l'UE garantira une cohérence et une crédibilité de ce nouveau dispositif de paiement commun.

Le futur euro numérique pourrait rééquilibrer la part de chaque instrument de paiement dans les usages au quotidien, avec comme règle d'or : concilier innovation, protection de la vie privée, stabilité financière et sécurité. Un vaste projet dont les contours restent à définir et qui nécessitera un cadre strict et une communication rassurante.

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(1) https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/how-it-works/html/index.fr.html

(2) https://www.inegalites.fr/illectronisme-2909