information fournie par Boursorama avec LabSense • 16/05/2026 à 08:30

Quelles sont les aides disponibles pour un parent solo ? / iStock.com - Prostock-Studio

L'ASF et l'Aripa en cas de défaut de versement de pension

L'ASF (Allocation de soutien familial) est une allocation versée par la CAF (Caisse d'allocations familiales) ou la MSA (Mutualité sociale agricole) aux parents qui élèvent seuls leur(s) enfant(s), pour compenser l'absence ou l'insuffisance de pension alimentaire. Chaque personne assumant la charge d'un enfant peut en faire la demande, même s'il n'existe pas de lien de parenté. Non soumise à condition de ressources, elle peut être versée tant aux mères qu'aux pères isolés, dans deux situations : si le parent ne perçoit pas (ou plus) de pension alimentaire, ou si le montant de la pension est inférieur à celui de l'ASF, soit 200,78 € en 2026 par enfant et par mois (267,63 € si l'enfant est privé de ses deux parents). Pour en bénéficier, il suffit de remplir un formulaire de demande et de l'envoyer à la CAF ou à la MSA avec les justificatifs demandés. L'ASF, destinée exclusivement aux parents isolés, n'est pas attribuée en cas de garde partagée. Le parent isolé à qui l'autre parent ne verse pas la pension alimentaire peut également faire appel à l'Aripa (Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire). Cet organisme géré par la CAF et la MSA se charge de mettre en place le versement de la pension au parent qui a la charge de l'enfant. Il tente d'abord d'établir un dialogue entre les deux parents, puis il peut déclencher les procédures de saisie (sur salaire ou sur allocations) si la procédure amiable n'aboutit pas. La caisse compétente recouvre alors le montant des pensions et les reverse tous les mois au parent bénéficiaire. L'Aripa permet à ce dernier d'éviter de passer par un commissaire de justice (ex-huissier) et peut aussi aider le parent défaillant à trouver des solutions.

Le RSA majoré, la PAJE et autres aides

Une majoration du montant du RSA peut être accordée aux parents bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active) qui assument seuls la charge d'un ou plusieurs enfants. Elle est accordée automatiquement jusqu'aux 3 ans de l'enfant, pour 12 mois renouvelables. Pendant la grossesse et après les 3 ans de l'enfant, une demande doit être formulée auprès de la caisse. Le montant est variable selon le nombre d'enfants à charge (836,85 € pendant la grossesse, 1 115,80 € pour un enfant, 1 394,75 € pour 2 enfants, 1 673,70 € pour 3 enfants, en l'absence d'aide au logement). Pour les bénéficiaires d'une aide au logement, la CAF applique un forfait logement sur les montants ci-dessus (respectivement 758,65 €, 959,39 €, 1 201,20 € et 1 480,15 €). La PAJE (Prestation d'accueil du jeune enfant) est un ensemble d'aides attribuées sous conditions de ressources depuis la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Elle comprend la prime à la naissance, l'allocation de base, le congé parental (dispositif PreParE) et le CMG (Complément libre choix Mode de Garde). Elle peut être à taux plein ou à taux réduit, selon les ressources du foyer. Un plafond de ressources spécifique est applicable aux parents isolés. Il existe également l'AGE (Aide à la garde d'enfant), anciennement AGEPI, versée par France Travail aux demandeurs d'emploi qui élèvent un enfant de moins de 12 ans et qui reprennent une activité ou une formation. Le montant (de 540,80 € au maximum), versé en une seule fois, dépend du nombre d'enfants à charge et du temps de travail hebdomadaire. Enfin, certaines CAF peuvent octroyer des aides locales dans le cadre de leur politique d'action sociale. Quant à l'administration fiscale, elle accorde aux parents isolés une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu.