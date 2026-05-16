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“Backwards shopping” : la nouvelle tendance anti-gaspi

information fournie par BoursoBank Clients 16/05/2026 à 08:15

Une nouvelle tendance de consommation, appelée « backwards shopping », se développe sur les réseaux sociaux. Le principe consiste à faire ses courses en fonction des produits déjà disponibles à domicile, en privilégiant l'utilisation des stocks avant tout nouvel achat. Cette méthode vise à limiter le gaspillage alimentaire et à réduire les dépenses. En France, chaque habitant jette en moyenne plusieurs dizaines de kilos de nourriture par an, selon les données de l'ADEME.

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