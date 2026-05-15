Faillites de startups en hausse : la fin de l'ère de l'argent facile ?

Pour la première fois, les faillites de startups dépassent les sorties de portefeuille en Europe comme aux États-Unis. Modèles économiques fragiles, levées de fonds qui se tarissent, conjoncture dégradée : l'écosystème entre dans une nouvelle ère, plus sélective et plus brutale. La France résiste mieux que ses voisins, mais pour combien de temps ? Lauren Goodenough, directrice générale chez Interpath Advisory, cabinet spécialisé dans la restructuration d'entreprises, décrypte les causes de cette crise et ce qu'elle révèle des fragilités structurelles de la tech européenne. Tic Tech du 15 mai 2026, présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com