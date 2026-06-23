Envie de financer un projet ? Ce qu’il faut savoir avant de choisir un prêt personnel

Comment fonctionne le prêt personnel ? (Crédits: Adobe Stock)

Le prêt personnel fait partie des crédits à la consommation les plus courants. Souple et sans justification d'usage dans la plupart des cas, il permet de financer de nombreux projets. Montant, durée de remboursement, TAEG, conditions d'octroi, simulation en ligne : avant de souscrire, il est essentiel de comprendre son fonctionnement pour financer votre projet au meilleur coût. Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour choisir un prêt personnel adapté à votre situation et optimiser votre budget.

Le prêt personnel est l'un des crédits à la consommation les plus utilisés en France.

Flexible et accessible, il permet d'emprunter entre 200 € et 75.000 € pour financer une grande variété de projets, sans avoir à justifier l'utilisation des fonds.

Mais avant de souscrire, il est essentiel de bien comprendre ses règles : taux d'intérêt, TAEG, durée de remboursement, conditions d'octroi ou simulation en ligne. Ces éléments ont un impact direct sur le coût total de votre crédit.

Voici l'essentiel à connaître pour faire un choix éclairé et adapté à votre situation.

Qu'est-ce qu'un prêt personnel ?

Le prêt personnel est un crédit à la consommation qui est accordé par une banque ou un organisme spécialisé.

Contrairement à un crédit dit «affecté», il n'est pas lié à un achat précis mais sert à financer des «besoins privés», c'est-à-dire qui ne relèvent pas d'une activité commerciale ou professionnelle.

Vous pouvez donc utiliser le montant emprunté librement, par exemple pour financer l'achat d'un appareil électroménager, des meubles ou un voyage.

Attention, le prêt personnel ne permet pas de financer l'achat d'un bien immobilier ou d'un terrain à construire : si tel est votre projet, vous devez souscrire un prêt immobilier, dont la règlementation est différente.

Les principales caractéristiques du prêt personnel

Montant : compris entre 200 € et 75.000 €. Au-delà ce montant, il ne s'agit plus d'un prêt personnel et le cadre juridique n'est plus le même.

compris entre 200 € et 75.000 €. Au-delà ce montant, il ne s'agit plus d'un prêt personnel et le cadre juridique n'est plus le même. Durée de remboursement : la durée de remboursement du prêt personnel doit être au minimum de 3 mois. Aucune durée maximum n'est imposée par la loi.

la durée de remboursement du prêt personnel doit être au minimum de 3 mois. Aucune durée maximum n'est imposée par la loi. Taux d'intérêts fixe dans la majorité des cas, ce qui sécurise les mensualités à rembourser par l'emprunteur. Le taux est fixé librement par l'établissement prêteur mais ne peut excéder le taux d'usure

dans la majorité des cas, ce qui sécurise les mensualités à rembourser par l'emprunteur. Le taux est fixé librement par l'établissement prêteur mais ne peut excéder le taux d'usure Crédit non affecté : accordé sans obligation de justifier son utilisation (hors cas particuliers)

accordé sans obligation de justifier son utilisation (hors cas particuliers) Remboursement : sous forme de mensualités fixes, selon un tableau d'amortissement fixé dès la souscription du prêt personnel

sous forme de mensualités fixes, selon un tableau d'amortissement fixé dès la souscription du prêt personnel Délai de rétractation : 14 jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat avec interdiction pour l'organisme de crédit de délivrer les fonds les sept premiers jours.

À lire aussi | 4 choses à savoir sur le prêt personnel BoursoBank !

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À quoi sert un prêt personnel ?

Mariage, voyage, achat d'électroménager, etc. : le prêt personnel permet de financer des projets très variés sans avoir à fournir de justificatifs (devis, factures, etc.) quant à l'usage des fonds.

Les usages les plus fréquents d'un prêt personnel

Les emprunteurs utilisent par exemple le prêt personnel pour :

Financer des travaux ou un aménagement de leur logement.

Acheter un véhicule (neuf ou d'occasion).

Organiser un événement (mariage, voyage).

Faire face à une dépense imprévue.

Regrouper ou lisser certaines dépenses importantes.

Une différence clé avec les autres crédits

La particularité majeure du prêt personnel est qu'il s'agit d'un crédit non affecté, ce qui signifie qu'aucun justificatif d'achat n'est exigé, vous êtes libre d'utiliser les fonds empruntés à votre guise.

À l'inverse, un crédit affecté (auto, travaux) est directement lié à un achat précis et nécessite de fournir des justificatifs d'usage des fonds empruntés, par exemple avec des factures.

Un prêt personnel peut parfois être plus coûteux que certains crédits affectés mais il offre une plus grande souplesse d'utilisation des fonds pour l'emprunteur. N'hésitez pas à effectuer des simulations pour déterminer le type d'emprunt qui correspond le mieux à votre projet.

Comment fonctionne un prêt personnel ?

Le fonctionnement d'un prêt personnel est encadré par loi selon des principes transparents pour l'emprunteur.

Un crédit amortissable

Le prêt personnel est un crédit amortissable, ce qui signifie que chaque mensualité comprend le remboursement à la fois d'une part du capital emprunté et d'une part d'intérêts qui diminue au fil du temps.

Le rôle central du TAEG pour choisir votre prêt personnel

Le prêt personnel est soumis à un taux d'intérêt qui est fixé librement par l'établissement prêteur, sans toutefois dépasser ce que l'on appelle le « taux d'usure », c'est -à-dire le taux d'intérêt maximal légal.

De plus, l'emprunteur peut être facturé de frais de dossier ou se voir proposer de souscrire une assurance emprunteur pour garantir le remboursement des mensualités en cas par exemple de problème de santé ou de perte d'emploi de l'emprunteur.

Avant de souscrire une offre de prêt personnel, il est donc essentiel d'étudier ce que l'on appelle le TAEG (taux annuel effectif global) qui inclut tous les frais liés au prêt personnel (intérêts, frais de dossier…).

Le TAEG est l'indicateur clé qui permet au futur emprunteur de comparer facilement plusieurs offres de prêt.

Des mensualités fixes

La plupart des prêts personnels comportent un taux d'intérêt fixe, ce qui permet à l'emprunteur de mieux maîtriser son budget grâce à des mensualités constantes, définies dès la signature dans un tableau d'amortissement. Le coût total du prêt est ainsi dès le départ par l'emprunteur.

Peut-on rembourser un prêt personnel par anticipation ?

Vous pouvez rembourser votre prêt personnel par anticipation, en vous reportant au contrat pour connaitre la procédure et les conditions de remboursement.

Une clause prévoyant de frais en cas de remboursement anticipé peut être prévue dans votre contrat.

Quelles sont les conditions pour obtenir un prêt personnel ?

Souscrire un «prêt non affecté» ne signifie pas que celui-ci sera accordé sans aucune vérification...

Au contraire, avant d'octroyer un prêt, l'établissement prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur, autrement dit sa capacité à rembourser son prêt personnel.

Les organismes analysent notamment :

Les revenus de l'emprunteur.

La stabilité professionnelle.

Le taux d'endettement en comparant les revenus et les dépenses obligatoires (loyer ou mensualité de prêt immobilier, chauffage, électricité, eau, alimentation, remboursement de crédits à la consommation, etc.).

L'absence d'incidents de paiement comme des difficultés dans le passé de remboursement d'autres crédits ou l'émission de chèques sans provision par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Les documents demandés pour souscrire un prêt personnel

Pour constituer un dossier de prêt personnel, l'emprunteur doit fournir certains documents, dont la liste peut varier d'un établissement à l'autre.

Il est généralement nécessaire de fournir à minima :

Une pièce d'identité.

Des justificatifs de revenus.

Des relevés bancaires.

Un justificatif de domicile.

Comment faire une demande de prêt personnel ?

La demande de souscription d'un prêt personnel peut se faire en ligne ou en agence selon les établissements sollicités.

Les étapes clés pour souscrire un prêt personnel

Souscrire un prêt personnel se fait en plusieurs étapes :

Définir son projet et le montant nécessaire. Réaliser une ou plusieurs simulations de prêt. Comparer les offres (taux, durée, mensualités, TAEG). Constituer un dossier en fournissant les documents demandés. Signer l'offre de prêt si celle-ci vous convient. Recevoir les fonds.

Pourquoi la simulation est indispensable avant de souscrire un prêt personnel ?

Après avoir défini votre projet et le montant que vous auriez besoin d'emprunter pour le réaliser, il est important de prendre le temps de réaliser une simulation de prêt personnel en ligne qui va vous aider à :

Estimer le montant des mensualités.

Adapter la durée du prêt.

Comparer plusieurs scénarios.

Éviter un taux d'endettement trop élevé.

De nombreux outils sont disponibles en ligne, comme le simulateur de prêt personnel proposé par BoursoBank. C'est un outil essentiel pour prendre une décision éclairée.

Zoom sur le prêt personnel de BoursoBank

Elue banque la moins chère sur les prêts personnels en 2025 (1), BoursoBank se distingue par un prêt personnel 100 % en ligne , avec une réponse rapide et des taux compétitifs.

Quelles sont les conditions d'éligibilité au prêt personnel Boursobank ?

Être majeur.

Avoir des revenus réguliers.

Résider fiscalement en France métropolitaine ou Départements d'outre-Mer.

Ne pas être fiché à la Banque de France.

Être titulaire d'un Compte Bancaire BoursoBank depuis au moins 3 mois.

Quels sont les avantages du prêt personnel BoursoBank ?

Le prêt personnel de la banque en ligne BoursoBank présente de nombreux avantages :

Souscription 100% digitale.

Réponse immédiate et définitive en temps réel avec le parcours Flash (2).

Aucune domiciliation de revenus exigée.

Déblocage des fonds sous 8 jours sur demande expresse de votre part (3).

Possibilité de cumuler jusqu'à 2 prêts à partir du moment où l'on peut les rembourser.

Un taux bonifié pour votre projet écoresponsable

Vous souhaitez souscrire un prêt personnel pour financer l'achat d'un véhicule électrique neuf ou d'occasion ou pour l'installation d'un système de charge de véhicule électrique ?

BoursoBank propose un prêt personnel écoresponsable (4) avec un taux remisé appliqué sur fourniture d'un justificatif de votre projet écoresponsable (carte grise ou facture d'achat).

A retenir

Le prêt personnel est un crédit simple, souple et très utilisé.

Le prêt personnel permet de financer presque tous les projets (hors immobilier).

Une simulation et une comparaison sont recommandés pour souscrire au prêt personnel le plus adapté à votre projet.

(1) Banque la moins chère selon l'étude «Prêt Personnel : palmarès 2025 des banques les moins chères» réalisée par Squirrel at Work le 15 janvier 2026.

(2) Obtention d'une réponse définitive et immédiate sous réserve d'éligibilité du dossier au parcours Flash et pour une demande individuelle de prêt personnel d'un montant maximum de 75.000 €.

(3) Sous réserve de respecter les conditions d'éligibilité de la banque prêteuse.

(4) L'Emprunteur pourra bénéficier d'un taux débiteur fixe réduit 1,20% par rapport au taux débiteur si le montant emprunté est consacré exclusivement au financement d'un ou des projets suivants :

Achat de véhicule électrique (neuf ou occasion).

Système de charge de véhicule électrique.

Pour bénéficier de ce taux débiteur réduit, l'emprunteur devra impérativement sélectionner lors de sa demande le type de projet «véhicule électrique ou borne de recharge» et, dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion du contrat de prêt, transmettre à Boursorama (Prêteur) via son Espace Client, un justificatif de son projet écoresponsable. Les justificatifs acceptés par Boursorama sont consultables ici . Boursorama s'engage à appliquer ce taux réduit dans un délai de 2 mois à compter de la réception du justificatif.

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