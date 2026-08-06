Incendies : comment des escrocs exploitent la détresse des sinistrés et l’élan de solidarité

L'arnaque la plus signalée concerne de faux sapeurs-pompiers réclamant des dons. Illustration. (Planet_fox / Pixabay)

Les drames attirent toujours autant les escrocs, qui mettent au point des arnaques visant les victimes ou ceux qui veulent les aider. Les récents incendies qui frappent la France n'y échappent pas. Collecte de faux pompiers, faux experts, fausses cagnottes en ligne... Mieux vaut être vigilant, comme l'explique RMC Conso .

Des collectes de faux pompiers

L'arnaque la plus signalée concerne des personnes qui se présentent en tenue de sapeurs-pompiers – parfois de simples tee-shirts – et qui réclament des dons en porte-à-porte, dans les commerces ou chez les particuliers. Pour pousser la supercherie encore plus loin, certains circulent avec d'anciens véhicules du SDIS.

À Tavernes (Var), deux hommes sont entrés dans une boulangerie, affirmant être des pompiers et exigeant de l'argent et de la nourriture, raconte TF1 Info . Mais leur comportement insistant, voire agressif, a interloqué les gérants. Mathieu Jomain du SDIS Gironde l'a rappelé sur France Inter : les pompiers sont occupés sur le terrain, pas à collecter des dons. De plus, ils ne réclament de l'argent que pour le traditionnel calendrier.

De faux experts aux tarifs abusifs

De faux spécialistes ont également été repérés. La préfecture de Gironde a dénoncé ce mercredi un « démarchage abusif » . Des personnes qui se font passer pour des « experts » ou des intermédiaires auprès des sinistrés leur font signer précipitamment des mandats d'accompagnement payants, qui ne sont généralement pas pris en charge par les assurances.

Dans les Pyrénées-Orientales, les autorités ont également émis un signalement sur Facebook. « Des personnes profitent des situations de vulnérabilité pour pratiquer des tarifs abusifs, imposer des travaux inutiles ou présenter des devis flous et des factures largement supérieures au montant annoncé » , a alerté la préfecture. Attention donc à ne rien signer dans l'urgence. Il faut exiger un devis écrit, comparer les offres et contacter son assureur, la cellule France Victimes ou le barreau d'avocats.

Les propriétaires d'animaux visés

La multiplication des incendies déclenche également l'apparition de cagnottes frauduleuses destinées prétendument à soutenir les pompiers. Certaines d'entre elles utilisent le nom de vraies casernes. Le SDIS du Var a notamment dû démentir sur X une collecte lancée en son nom. Pour faire un don aux pompiers, il vaut mieux passer par les Unions départementales des sapeurs-pompiers, l'Œuvre des pupilles (via pompiers.fr), la cagnotte régionale sur OnParticipe.fr, la plateforme Aide et Feu ou les grandes ONG (Croix-Rouge, Fondation de France, Secours populaire).

Dernière arnaque repérée : les faux sauveteurs d'animaux. Sur les réseaux sociaux, des escrocs repèrent les avis de recherche concernant des animaux perdus lors des évacuations. Ils contactent leurs propriétaires en se faisant passer soit pour des vétérinaires, soit pour des associations, en indiquant qu'ils ont retrouvé l'animal et en envoyant une photo retouchée. Ils exigent alors un virement bancaire pour sa restitution. Mais une fois l'argent versé, ils se volatilisent.