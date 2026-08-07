Vacances d'été : les Français sont moins nombreux à partir qu'en 2025, même dans l'Hexagone

La progression la plus spectaculaire se trouve du côté de l'Albanie, avec +288 %. Illustration. (Iphotocommerce / Pixabay)

Les Français sont bien moins nombreux à partir en vacances cet été par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'il ressort du dernier Observatoire EdV (Entreprises du voyage) – Orchestra, relayé par BFM Business ce jeudi 6 août 2026. En juillet, ils étaient 5,6 % de moins qu'à la même période en 2025.

L'Albanie et le Japon en tête

Une diminution globale a été constatée dès le mois de juin, pour une majorité de destinations. Si la France reste la plus privilégiée, elle affiche tout de même un volume en baisse de 7,2 % concernant la période entre le 1er et le 28 juillet. Parmi les destinations proches, seule l'Italie fait pire, avec une chute de 9 % des voyageurs. La Grèce et la Tunisie enregistrent quant à elle respectivement -7% et -3 % de dossiers. À l'inverse, « l’Espagne poursuit sa progression (+4%) et renforce son attractivité » , selon l'étude.

Les trajets moyen-courriers n'ont guère mieux résisté. La demande a notamment chuté pour la Turquie (-35 %), le Portugal (-21 %) et l’Égypte (-23 %). Le Maroc, lui, affiche une légère hausse avec 6 % de départs supplémentaires. La progression la plus spectaculaire se trouve du côté de l'Albanie, avec +288 %. Du côté du long-courrier, « les États-Unis (-39 %) et la Tanzanie (-24 %) enregistrent les reculs les plus importants » , note EdV. Certaines destinations conservent « une dynamique positive » , à savoir la République Dominicaine (+1 %), le Canada (+2%), la Norvège (+15,8 %) et le Japon (+28 %).

Pas d'amélioration prévue en août

Et la situation n'est pas près de s'améliorer en ce mois d'août : « les réservations restent en dessous de leur niveau de 2025, avec un recul d’environ 9 % du nombre de voyageurs » . La France subit même un recul d'environ 12 %. Une hausse éventuelle, portée par des réservations de dernière minute en juillet, n'a finalement pas eu lieu, notamment à cause des incendies dans le sud-ouest. Certaines destinations affichent tout de même une augmentation du nombre de réservations pour ce mois, dont l'Albanie (+258 %), le Monténégro (+ 37%) ou encore l'Espagne (+3,5 %).