Vacances : cidre, beurre, foie gras... Les Français adaptent leurs courses à leur destination

Le prix médian du panier des Français augmente lors des vacances par rapport au reste de l'année, passant de 39,28 à 41,96 euros. Illustration. (Kc0vb / Pixabay)

En vacances, les habitudes de consommation des Français s’adaptent à la destination dans laquelle ils séjournent. C’est en tout cas ce que révèle une étude de l’application de cashback 10 %, qui a passé au crible quelque 227.000 tickets de caisse envoyés par ses utilisateurs entre le 1er et le 25 juillet 2026, rapporte RMC .

Un panier teinté de chauvinisme

Les boissons alcoolisées illustrent à merveille cette tendance. Dans le Morbihan, les vacanciers achètent ainsi 6,7 fois plus de cidre que ceux qui séjournent ailleurs en France. En Corse, le rosé est acheté 3,9 fois plus souvent, tandis que dans le Var, c’est le pastis qui tire son épingle du jeu.

Les produits plus courants suivent la même logique. Le beurre demi-sel est ainsi acheté en moyenne 3,4 fois plus en Bretagne, alors que le foie gras connaît davantage de succès dans les Landes, avec des achats 2,1 fois supérieurs à la moyenne.

Produits apéritifs et crème solaire

Autre caractéristique du panier des Français en vacances : les produits liés à l’apéritif y sont surreprésentés. Les chips et autres produits du genre connaissent un pic de consommation de 3,8 points. Pour les accompagner, les achats de bières et de cidres progressent de 1,5 point, tandis que le vin connaît lui aussi une forte hausse (+42 %), selon l'étude.

Le produit qui enregistre la plus forte progression reste toutefois la crème solaire et l’autobronzant, avec un bond de 63 %. Prendre le soleil fait donc logiquement partie des habitudes des vacanciers, contrairement aux courses liées aux tâches ménagères ou à la cuisine. Lessives, nettoyants ménagers, farine, pâte à tarte et produits surgelés sont ainsi en recul.

Des courses moins fréquentes, mais plus importantes

L’étude relève également une évolution dans la manière de faire ses courses. Alors qu’à domicile, les Français multiplient les achats d’appoint, en vacances, ils ont davantage tendance à faire un gros plein. Idem, le prix médian du panier augmente lui aussi. Il passe de 39,28 euros à domicile à 41,96 euros pendant les vacances.