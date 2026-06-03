Cumulez les avantages en regroupant vos contrats d’assurance auto et d’assurance habitation

Ce serait peut-être judicieux de penser au regroupement de vos contrats d'assurances ? (Visuel Adobe Stock)

Pourquoi multiplier les prestataires quand on leur fait confiance ? En assurances, c'est la même logique : avant de se disperser pour choisir une assurance auto, vérifiez les offres de l'assureur chez qui vous détenez déjà un contrat d'assurance habitation. En tout cas, chez BoursoBank, ça vaut le détour !

Qu'est-ce que le regroupement d'assurances ?

Regrouper ses assurances dans une même compagnie, c'est surtout gagner en simplicité au quotidien, avec des démarches centralisées et, souvent, des coûts mieux maîtrisés via un même espace et une même application.

Même si vous détenez plusieurs contrats, chacun conserve en principe son fonctionnement propre, notamment sa durée et sa prime. Les documents et informations réglementaires restent, eux aussi, adressés et partagés par thématique, ce qui permet de garder une lecture claire de ses assurances tout en profitant d'une gestion plus fluide.

Le saviez-vous ? Souscrire une assurance habitation pour les locataires et copropriétaires, ou un contrat d'assurance auto, s'avère obligatoire pour couvrir a minima les dégâts causés aux tiers (1). Par exemple, les conducteurs n'utilisant plus leur véhicule pourtant en état de circuler ou parcourant avec celui-ci une distance annuelle dérisoire ne sont pas exemptés d'une assurance auto minimale (2). S'assurer pour ces deux besoins assurantiels du quotidien (logement et voiture) n'est pas un luxe mais un impératif pour être en conformité.

Comment le multi-équipement peut-il améliorer la satisfaction client ?

En regroupant ses assurances chez un même acteur, le client dispose d'une vision consolidée dans un espace client unique, avec une synthèse de ses contrats et prélèvements, ce qui lui simplifie le suivi. Cette relation renforcée est aussi l'occasion de voir sa fidélité récompensée lorsque l'on devient client multi-équipé. En cas de sinistre croisé, la coordination peut être plus fluide si assurance habitation et assurance auto ont été conclues auprès de la même compagnie, par exemple lors d'un incendie du garage domestique ayant endommagé le véhicule de l'adhérent.

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Pourquoi souscrire Carapass quand on détient l'assurance habitation Alabri ?

Les petits prix sont à l'honneur chez BoursoBank, quelle que soit la nature du contrat. Par exemple, l'assurance habitation Alabri est accessible à partir de 5,60 euros par mois, montant variable selon les éléments déclarés tels que la surface, la localisation, les garanties souhaitées… Quant à l'assurance auto Carapass, la cotisation débute à partir de 14,25 euros par mois, sans parler des réductions cumulables entre elles en fonction de l'éligibilité du conducteur (petit rouleur, bon bonus, conduite accompagnée, jeune conducteur) et de son véhicule (si électrique).

Afin de récompenser les clients BoursoBank pour leur confiance accordée, une promotion est en cours pour toute souscription couplée des deux offres assurantielles du quotidien*.

Bonne nouvelle : ces conditions tarifaires préférentielles fonctionnent aussi pour les clients détenteurs de Carapass intéressés par l'offre Alabri ou encore pour les clients BoursoBank souhaitant souscrire dans un intervalle défini ces deux nouveaux contrats d'assurance*.

A savoir Le point commun entre Carapass et Alabri ? La personnalisation du contrat ! Au moment d'établir le devis en ligne sur la base de données déclarées, différents paramètres et options s'affichent et peuvent être choisis ou modifiés directement par le souscripteur. Cette souplesse permet d'obtenir une cotisation au plus près des besoins et du profil de l'adhérent, pour un juste prix et des garanties adaptées.

Inspirez-vous des garanties de votre contrat MRH pour demander une simulation pour l'assurance auto : c'est la clé vers des économies et une gestion simplifiée de vos assurances du quotidien.

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*Du 03/06/2026 au 01/07/2026 :

• 100€ offerts pour toute nouvelle souscription de deux contrats d'assurance dans la période définie : un contrat Alabri et un contrat Carapass,

ou

• 50€ offerts pour toute nouvelle souscription à un contrat Alabri dans la période définie si vous détenez déjà un contrat Carapass au 02/06/2026 (nouvelle offre d'assurance commercialisée depuis le 08/09/2025) et à jour de ses cotisations,

ou

• 50€ offerts pour toute nouvelle souscription à un contrat Carapass dans la période définie si vous détenez déjà un contrat Alabri au 02/06/2026 et à jour de ses cotisations.

Les contrats doivent être souscrits par un même client pour bénéficier de l'offre. Les souscriptions durant la période de l'offre promotionnelle (03/06/2026 – 01/07/2026) doivent prendre effet au plus tard au 01/09/2026. Le remboursement sera versé sur le compte bancaire BoursoBank au plus tard le 10/11/2026, et sous réserve que les contrats soient toujours en cours et à jour de leurs cotisations au 31/10/2026.

Les montants ne sont pas cumulables entre eux. Un même client ne peut bénéficier que d'un seul avantage dans le cadre de la présente offre, correspondant soit à un versement de 100 €, soit à un versement de 50 €, selon sa situation.

(1) https://www.inc-conso.fr/content/le-contrat-dassurance-multirisques-habitation-en-10-questions

(2) https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F23499

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Carapass, l’assurance auto modulable à petit prix qu’il vous faut L’assurance auto Carapass prévoit une protection complète, personnalisable et à petit prix à partir de 13,24 €/mois(1). Des réductions cumulables s'adressant à tous les profils de conducteurs et à la plupart des véhicules particuliers permettent d’ajuster le tarif de la cotisation selon le niveau de garanties souhaité, le choix d’options complémentaires et l’ajout éventuel d’un conducteur additionnel. Avec ses 3 formules d’assurance et ses 4 niveaux de franchise disponibles, Carapass s’adapte à vos préférences pour sécuriser votre véhicule et vos trajets comme vous l’entendez.

(1) Tarif obtenu pour une Peugeot 106 électrique mise en circulation le 01/01/1999, stationnée habituellement à Cholet (49). Conducteur de 45 ans ayant un Bonus-Malus de 50 % depuis 3 ans et parcourant moins de 6.000 km / an. Les réductions bon bonus, véhicule électrique et petit rouleur sont appliquées. Devenir client BoursoBank