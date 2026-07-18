Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Pourquoi le running coûte bien plus cher qu’on ne l’imagine !
information fournie par BoursoBank Clients•18/07/2026 à 08:15
Avec plus de 13 millions de pratiquants, le running est devenu le sport préféré des Français. Pourtant, derrière l'image d'un loisir accessible, la facture peut rapidement grimper entre chaussures, équipements connectés, inscriptions aux courses et accessoires spécialisés.
information fournie par The Conversation•18.07.2026•08:30•
La 2CV électrique illustre une recomposition des stratégies automobiles: mobiliser l'héritage pour accompagner la décarbonation. Un cas révélateur des tensions entre innovation, coût et usages. L'industrie automobile est-elle à ce point en difficulté qu'elle doive ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Newsgene•17.07.2026•12:36•
Les aires d'autoroute tournent à plein régime pendant les week-ends des vacances d'été. Pour les automobilistes, ces pauses peuvent se révéler onéreuses en raison de tarifs souvent bien supérieurs aux magasins hors autoroute. Le budget trajet des vacances peut ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Newsgene•17.07.2026•12:12•
La SNCF met en place des indemnisations exceptionnelles après les fortes perturbations provoquées par les canicules. L'entreprise compte aller au-delà de la garantie G30 en remboursant les billets des clients les plus durement touchés à 100 % voire 150 % dans certains ...
Lire la suite
information fournie par The Conversation•17.07.2026•08:30•
La souveraineté numérique est devenue un objectif central de la politique européenne. Au-delà de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs et du cloud computing, ou «informatique dématérialisée», le débat s'étend désormais à l'une des catégories d'information ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !