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Pourquoi le running coûte bien plus cher qu’on ne l’imagine !
information fournie par BoursoBank Clients 18/07/2026 à 08:15

Avec plus de 13 millions de pratiquants, le running est devenu le sport préféré des Français. Pourtant, derrière l'image d'un loisir accessible, la facture peut rapidement grimper entre chaussures, équipements connectés, inscriptions aux courses et accessoires spécialisés.

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