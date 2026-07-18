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DAB : débité sans billet, vos droits et les démarches pour récupérer votre argent

information fournie par Boursorama avec LabSense 18/07/2026 à 08:30
Il nous est tous arrivé au moins une fois de repartir du distributeur bancaire les poches vides et la tête basse après une tentative avortée de retrait, pour cause de code oublié, de solde insuffisant, voire, de plafond de retrait dépassé... Mais il existe un autre scénario plus contrariant encore : votre compte est alimenté, les plafonds sont respectés, vous êtes certain de votre code, et pourtant, le DAB refuse obstinément de vous délivrer le moindre billet. Et, cerise sur le gâteau, vous constatez que votre compte est débité du retrait fantôme ! Entre bug technique, panne ou erreur de traitement, ces opérations défaillantes sont plus fréquentes qu’on ne le croit. Pourtant, soyez sans crainte, elles sont parfaitement encadrées. Dans l’immense majorité des cas, vous serez remboursé, car la loi protège les usagers et impose aux banques une obligation de résultat.

DAB : débité sans billet, vos droits et les démarches pour récupérer votre argent / iStock.com - ilkaydede

DAB : débité sans billet, vos droits et les démarches pour récupérer votre argent / iStock.com - ilkaydede

DAB capricieux : problème connu et encadré par la loi

Selon le Code monétaire et financier, la banque doit rembourser toute opération mal exécutée, sauf si elle prouve une fraude ou une négligence grave du client. Dans le cas d’un distributeur défaillant, la responsabilité de l’usager n’est jamais engagée. Si l’appareil appartient à une autre banque que la vôtre, cette dernière reste votre interlocuteur unique. C’est à elle de gérer la réclamation auprès de l’établissement propriétaire du DAB capricieux. Et parce que la charge de la preuve incombe à la banque, vous n’aurez pas à démontrer que vous n’avez pas reçu les billets : c’est à la banque de prouver le contraire. En cas de litige persistant, vous pouvez saisir le service réclamation de votre banque, puis le médiateur bancaire, et, en dernier recours, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Le « pas à pas » pour se faire rembourser...

Pour récupérer votre argent après un retrait débité sans billet, la première règle est d’agir vite. Dès que vous constatez l’anomalie, contactez votre banque. Expliquez précisément ce qui s’est passé : l’heure du retrait, le lieu, le montant demandé, et, si vous l’avez repéré, le numéro du DAB. Ces éléments permettront au conseiller d’ouvrir immédiatement une déclaration d’incident. Votre banque vous invitera ensuite à remplir un formulaire de contestation, une “réclamation pour retrait non délivré”. Cette étape déclenche automatiquement une vérification technique : les journaux électroniques du distributeur, qui enregistrent chaque mouvement de billets, seront consultés pour confirmer que l’argent n’a pas été délivré. Enfin, conservez tout ce qui peut appuyer votre demande. Une photo du message d’erreur affiché par le DAB, un témoin présent au moment de la panne, ou tout autre élément factuel peut accélérer l’analyse du dossier. Rien n’est obligatoire, mais chaque détail compte pour fluidifier la procédure et obtenir un remboursement rapide. La banque dispose généralement de 10 jours ouvrés pour analyser le retrait litigieux. Si elle confirme l’erreur, elle doit créditer votre compte immédiatement. En cas de refus, elle doit fournir une preuve technique que les billets ont bien été délivrés... Ce qui est extrêmement rare.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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