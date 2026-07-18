information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/07/2026 à 08:30

DAB : débité sans billet, vos droits et les démarches pour récupérer votre argent / iStock.com - ilkaydede

DAB capricieux : problème connu et encadré par la loi

Selon le Code monétaire et financier, la banque doit rembourser toute opération mal exécutée, sauf si elle prouve une fraude ou une négligence grave du client. Dans le cas d’un distributeur défaillant, la responsabilité de l’usager n’est jamais engagée. Si l’appareil appartient à une autre banque que la vôtre, cette dernière reste votre interlocuteur unique. C’est à elle de gérer la réclamation auprès de l’établissement propriétaire du DAB capricieux. Et parce que la charge de la preuve incombe à la banque, vous n’aurez pas à démontrer que vous n’avez pas reçu les billets : c’est à la banque de prouver le contraire. En cas de litige persistant, vous pouvez saisir le service réclamation de votre banque, puis le médiateur bancaire, et, en dernier recours, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Le « pas à pas » pour se faire rembourser...

Pour récupérer votre argent après un retrait débité sans billet, la première règle est d’agir vite. Dès que vous constatez l’anomalie, contactez votre banque. Expliquez précisément ce qui s’est passé : l’heure du retrait, le lieu, le montant demandé, et, si vous l’avez repéré, le numéro du DAB. Ces éléments permettront au conseiller d’ouvrir immédiatement une déclaration d’incident. Votre banque vous invitera ensuite à remplir un formulaire de contestation, une “réclamation pour retrait non délivré”. Cette étape déclenche automatiquement une vérification technique : les journaux électroniques du distributeur, qui enregistrent chaque mouvement de billets, seront consultés pour confirmer que l’argent n’a pas été délivré. Enfin, conservez tout ce qui peut appuyer votre demande. Une photo du message d’erreur affiché par le DAB, un témoin présent au moment de la panne, ou tout autre élément factuel peut accélérer l’analyse du dossier. Rien n’est obligatoire, mais chaque détail compte pour fluidifier la procédure et obtenir un remboursement rapide. La banque dispose généralement de 10 jours ouvrés pour analyser le retrait litigieux. Si elle confirme l’erreur, elle doit créditer votre compte immédiatement. En cas de refus, elle doit fournir une preuve technique que les billets ont bien été délivrés... Ce qui est extrêmement rare.