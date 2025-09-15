Argent : être propriétaire d'une voiture est-il devenu un luxe ?

Acheter une automobile est-il devenu un luxe inabordable ? ( Crédits photo: © Dusan Petkovic - stock.adobe.com)

Dans un récent sondage, 74 % des personnes interrogées ont déclaré estimer qu'avoir une voiture était un luxe. Et pour cause : acheter, assurer et entretenir un véhicule coûte de plus en plus cher.

Assurance auto, entretien, réparations… avoir une voiture coûte cher. D'après les résultats d'un sondage publié par le néoassureur Leocare, 74 % des Français estiment d'ailleurs que posséder une voiture est un luxe. Pour autant, se passer de ce moyen de locomotion est difficile, en particulier dans les petites villes, les zones périurbaines et les zones rurales. Pour pouvoir équilibrer leur budget, certains automobilistes font d'ailleurs des choix radicaux et risqués.

Près de 3 Français sur 4 pensent qu'avoir une voiture est un luxe

Les résultats de l'enquête menée par le néoassureur Leocare sont sans appel : une très large majorité des Français pensent que posséder une voiture est un luxe (74 %). Pour autant, avoir une voiture reste indispensable pour 63 % des personnes interrogées, et 54 % d'entre elles affirment même qu'elles ne pourraient pas s'en passer au quotidien, notamment pour aller au travail, emmener les enfants à l'école ou encore aller faire les courses dans un supermarché.

La première étape, qui consiste à acheter une voiture, est d'ailleurs l'un des principaux freins financiers évoqués par les personnes interrogées. La moitié d'entre elles ont ainsi déjà été amenées à renoncer à racheter ou à remplacer leur voiture faute d'argent. D'après les estimations effectuées par Leocare, "une voiture engloutit près de un à trois mois de salaire chaque année" pour une personne ayant un salaire médian de 2 000 euros.

Autres postes de dépenses conséquents : l'entretien et les réparations (36 % des personnes interrogées). Un automobiliste sur cinq a d'ailleurs déjà dû contracter un prêt personnel afin de pouvoir faire face au coût d'une réparation à défaut d'avoir un salaire et/ou un niveau d'épargne suffisant pour pouvoir payer directement la facture du garagiste. Viennent ensuite le carburant (25 % des sondés), l'achat et le financement du véhicule (24 %) et l'assurance auto (11 %).

A lire aussi: Assurance auto : malgré la baisse du nombre de sinistres, les primes d'assurance continuent de grimper

Un Français sur 10 aurait choisi de ne pas assurer sa voiture

Face à l'accumulation des frais liés à la possession d'une voiture, certaines automobilistes font un choix radical : ne pas souscrire d'assurance auto. Selon les résultats du sondage publié par Leocare, 9 % des Français, soit presque 1 sur 10, aurait fait un tel choix. Pourtant, rouler sans responsabilité civile auto est illégal et fait peser de grands risques au conducteur du véhicule ainsi qu'à tous les autres usagers de la route en cas d'accident.

"Ce renoncement n'est plus marginal : c'est un marqueur de précarité" explique à ce sujet le néoassureur. En effet, de plus en plus de Français estiment qu'assurer sa voiture est devenu trop cher. "48 % jugent qu'une assurance raisonnable se situe entre 41 et 60 euros par mois. Or, 43 % paient plus de 60 euros, dont 23 % plus de 80 euros" résume Leocare. Pour faire des économies sur son assurance auto tout en respectant la loi, plusieurs options sont pourtant envisageables.

Il est par exemple possible de réduire le niveau de son assurance auto. Selon les données de l'outil MoneyVox Market Intelligence, une assurance auto au tiers coûte en médiane 523 euros par an (soit 43 euros par mois) pour une voiture citadine assurée en août 2025, au lieu de 622 euros pour une formule tiers + vol et incendie (51 euros par mois), et 788 euros pour une assurance auto tous risques (65 euros par mois). Autre option à explorer : faire jouer la concurrence afin d'obtenir les meilleurs tarifs.