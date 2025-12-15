L'argent donné à vos enfants ou petits-enfants pour Noël doit-il être déclaré aux impôts ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 15/12/2025 à 13:08

L'argent offert comme cadeau à Noël ne doit pas être déclaré. (Moerschy / Pixabay)

Une rumeur relayée sur les réseaux sociaux ces derniers jours met en garde tous ceux qui recevraient de l'argent en cadeau à Noël de la part de leurs parents ou grands-parents. Cela tient à la publication d'un décret le 17 novembre 2025 instituant l'obligation de télédéclarer certains dons à partir du 1er janvier 2026. De quoi inquiéter certaines personnes se voyant obligées de signaler dorénavant au fisc les petites sommes reçues pour leur anniversaire, souligne RMC Conso . Mais cette rumeur véhicule de fausses idées.

En effet, aucune déclaration n'est indispensable pour ce qui est désigné comme « un présent d'usage » . Le fisc est clair : « Non, un cadeau n’est pas un don. Les règles fiscales ne changent pas et ne concernent pas les petits cadeaux entre proches : l’argent de poche, les étrennes de Noël, les cadeaux offerts lors d’occasions comme un anniversaire ou un mariage. »

Les sommes modestes non comptabilisées

Il apparaît que seules les vraies donations, soit des sommes importantes, atteignant potentiellement plusieurs milliers d'euros, ou les dons de patrimoine (bijoux, actions, véhicules, etc.), sont concernés par la déclaration obligatoire. Les sommes modestes restent totalement exemptées de toute déclaration. À partir de quelle somme faut-il alors déclarer ? Le présent d'usage devient potentiellement déclarable si la somme excède 1 000 euros, indique RMC Conso . Mais la question ne se pose plus si le don est fait en dehors de toute célébration et que le montant versé atteint plusieurs milliers d'euros.

Le nouveau décret ne change pas les règles d'imposition mais rend simplement obligatoire la déclaration en ligne des dons importants. Il s'agit d'un souci de se conformer à la dématérialisation et de remplacer le formulaire papier. À noter que même en cas de déclaration, l'imposition ne s'applique qu'au-delà de certains seuils : 100 000 euros tous les 15 ans pour les dons parents-enfants et 32 000 euros pour les dons grands-parents-petits-enfants.