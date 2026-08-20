Votre enfant prend son premier appartement : les dépenses que les parents sous-estiment souvent

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 20/08/2026 à 12:36

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Le premier logement d’un enfant se prépare aussi côté finances. Avant la remise des clés, plusieurs dépenses méritent d’être anticipées.

Le premier appartement marque souvent un changement de cap dans la vie d’un jeune adulte… et dans le budget de ses parents. Au moment de chercher un studio ou une colocation, l’attention se concentre naturellement sur le montant du loyer. Pourtant, celui-ci ne représente qu’une partie de la somme nécessaire pour s’installer. Dépôt de garantie, assurance habitation, équipement, abonnements, déplacements ou encore premier plein de courses : additionnées, toutes ces dépenses peuvent peser lourd dès les premières semaines. Les anticiper permet d’éviter de devoir financer l’installation dans l’urgence.

Les bons réflexes pour anticiper les frais avant l’entrée dans le logement

Premier poste à prévoir : tout ce qui doit être réglé avant même d’avoir réellement pris possession des lieux. Au loyer peuvent s’ajouter le dépôt de garantie et, lorsque la location passe par un professionnel, certains frais liés à la mise en location . Cette accumulation est d’autant plus importante qu’elle intervient généralement sur une période très courte. Avant la signature du bail, mieux vaut donc distinguer les dépenses ponctuelles du futur budget mensuel. C’est également le moment de vérifier précisément ce que recouvrent les charges annoncées afin de ne pas bâtir son budget sur un loyer artificiellement bas.

Une fois les clés récupérées, l’ appartement reste encore à équiper . C’est probablement l’un des postes les plus faciles à sous-estimer : lit, vaisselle, casseroles, linge de maison, lampes, poubelles, produits d’entretien, étendoir, petit électroménager… Pris séparément, ces achats paraissent raisonnables. Ensemble, ils peuvent rapidement représenter plusieurs centaines d’euros. Il n’est pourtant pas nécessaire de tout acheter neuf ni immédiatement. Récupérer certains équipements dans la famille, se tourner vers la seconde main et distinguer les indispensables des achats de confort permet de réduire sensiblement la facture de départ.

Au-delà du loyer, les dépenses qui reviennent chaque mois

Autre erreur fréquente : calculer uniquement le logement sans reconstituer le coût réel de la vie quotidienne. Électricité, eau lorsqu’elle n’est pas comprise dans les charges, connexion Internet, forfait mobile, transports, alimentation ou laverie constituent autant de dépenses récurrentes. Les premières courses sont elles aussi plus coûteuses qu’un simple passage hebdomadaire au supermarché : il faut parfois constituer d’un coup tout un stock de produits de base, des condiments au papier toilette. Le transport doit également être intégré au calcul, en particulier lorsqu’un déménagement pour les études implique désormais un abonnement aux transports en commun ou des trajets réguliers vers le domicile familial.

L’assurance habitation fait elle aussi partie des démarches à traiter dès l’installation. Pour un locataire, assurer son logement permet notamment d’être couvert face à certains risques tels qu’un dégât des eaux ou un incendie, selon les garanties du contrat choisi. BoursoBank propose par exemple son assurance habitation Alabri , accessible à partir de 5,97 euros par mois selon les conditions applicables. Ses garanties essentielles comprennent notamment la responsabilité civile, les dégâts des eaux et le gel, l’incendie ou encore les événements climatiques. La couverture peut ensuite être personnalisée avec différentes options, notamment pour le vol, le bris de glace ou les dommages électriques. L’ouverture préalable d’un compte bancaire BoursoBank est nécessaire pour accéder à ce produit.

De l’installation à l’autonomie, un budget à cadrer

Ce premier logement constitue aussi une bonne occasion d’apprendre à gérer un budget sans que les parents aient à prendre en charge chaque dépense. L’idéal peut être de fixer dès le départ qui finance quoi et quelle somme restera chaque mois à la disposition du jeune. Cette autonomie financière peut d’ailleurs se préparer avant son départ. Pour les mineurs, BoursoBank propose l’Offre 10-17 , qui comprend un compte bancaire, une carte et une application dédiée, tandis que le compte reste visible depuis l’espace client du représentant légal. La banque propose également plusieurs solutions d’épargne pour les plus jeunes, parmi lesquelles le Livret A Jeune, le Livret Bourso+ Jeune et une assurance-vie pour mineur.

À la majorité, le choix d’un compte adapté aux dépenses courantes devient tout aussi important. Chez BoursoBank, la carte Welcome est notamment proposée sans condition de revenus et gratuitement sous condition d’utilisation, ce qui peut convenir aux jeunes qui commencent à gérer seuls leur argent. Des outils de suivi budgétaire comme Wicount 360 peuvent également aider à visualiser les dépenses et à prendre de bons réflexes. Préparer un premier appartement ne consiste finalement pas seulement à trouver un loyer supportable. Pour les parents comme pour leur enfant, le véritable enjeu consiste à prévoir le coût complet de l’installation et à conserver une marge suffisante pour absorber les dépenses imprévues des premiers mois.