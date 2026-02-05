Location : à quelle période de l'année avez-vous le plus de chance de trouver le logement idéal ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 05/02/2026 à 13:16

Le printemps serait la période idéale pour trouver un logement à louer. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

A quel moment de l'année avez-vous le plus de chance de trouver la location de vos rêves ? La plateforme spécialisée Se Loger a comparé chaque saison et, à ce petit jeu, c'est le printemps qui semble être la période la plus favorable.

Les annonces ont en effet tendance à augmenter car les propriétaires dont les locataires sont étudiants anticipent leur départ à la fin de l'année universitaire. Pareil pour les familles avec enfants qui attendent souvent la fin de l'année scolaire pour déménager. Seule contrainte : être prêt à emménager durant l'été.

La frénésie de l'été

L’été est une période d’activité intense sur le marché de la location. On trouve un très grand nombre d’annonces en juin et début juillet, mais la concurrence est rude, notamment pour les petites surfaces que convoitent les étudiants. Ces derniers se précipitent pour signer des baux avant la rentrée universitaire. En août, l’offre s’épuise et les choix se font souvent par défaut.

L’automne est une période difficile. Après les rentrées scolaire et universitaire, la demande reste élevée tandis que l’offre se raréfie. Ceux qui n’ont toujours pas trouvé de logement se disputent les biens encore disponibles dans les métropoles et les zones tendues. À partir d’octobre, la concurrence faiblit, mais les offres sont peu nombreuses.

L’hiver est la période la plus calme. Entre décembre et février, la demande chute, la concurrence diminue également, et des biens intéressants réapparaissent progressivement, libérés à la suite d’imprévus de la vie (mutations, changements personnels). C’est une période idéale pour dénicher « une perle rare » sans souffrir de la concurrence, selon Se Loger .