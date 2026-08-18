Un faux plombier et deux policiers piègent un retraité et repartent avec plus de 110.000 euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/08/2026 à 12:19

Un sexagénaire s'est fait voler ses pièces de collection de grande valeur par un faux plombier et deux faux policiers. Illustration. (Planet_fox / Pixabay)

Un sexagénaire installé à Villejuif (Val-de-Marne) a été piégé par un faux plombier et deux faux policiers jeudi 13 août 2026. Comme le rapporte Le Figaro , un homme s'est présenté chez lui vers 11 h en se faisant passer pour un agent des eaux. Il a prétexté une coupure d'alimentation afin de pouvoir entrer dans le logement, et a dérobé plusieurs objets.

Deux faux policiers, ses complices, sont intervenus quelques instants plus tard. Ils ont simulé l'interpellation du faux plombier et ont évoqué une prétendue saisie judiciaire. Ils ont ensuite convaincu le sexagénaire de leur remettre la clé de ses coffres, contenant environ 2.000 pièces de collection dont 160 pièces Napoléon.

Collectionneur depuis 66 ans

Les trois malfaiteurs ont pris la fuite avec un butin estimé à plus de 110.000 euros. Selon les premières estimations relayées par BFMTV , environ 1.800 pièces de monnaie de collection et des médailles ont été volées au retraité. Un crève-cœur pour celui qui les collectionne depuis 66 ans. « J'ai un mal de chien à m'en remettre » , a-t-il confié au micro de nos confrères.

La victime a également expliqué avoir eu quelques doutes au moment des faits. « Il m’a présenté une carte mais il n’y avait pas de photo, il n’y avait rien du tout » , a-t-il raconté. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits et retrouver les trois suspects. Le retraité a assuré qu'il allait porter plainte.