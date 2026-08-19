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Accident de voiture : les coûts des réparations explosent…
information fournie par BoursoBank Clients•19/08/2026 à 08:30
Le coût des réparations automobiles continue de grimper en France, porté par la complexification technologique des véhicules, la hausse du prix des pièces et l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. Une tendance particulièrement marquée pour les modèles électriques, alors que le parc automobile vieillit.
information fournie par The Conversation•19.08.2026•08:30•
«Vous n'avez pas atteint votre objectif de pas aujourd'hui» est un message qui vous semble familier? Chaque jour, des millions de personnes reçoivent ce type de notifications. L'App Store d'Apple et les applications sous Android comptant respectivement près de ...
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information fournie par BoursoBank•18.08.2026•10:16•
Contenu sponsorisé - Samsung Wallet est le portefeuille numérique intelligent de Samsung qui permet de centraliser cartes bancaires, cartes de fidélité, titres de transport et identifiants sécurisés dans une seule application. Grâce à Samsung Pay, vous pouvez par ...
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information fournie par The Conversation•18.08.2026•08:30•
Les enfants ont aussi une vie privée. Partager des photos d'eux sans leur consentement sur les réseaux sociaux va à l'encontre de leurs droits. Le nouveau terme d'«affichage parental d'images de mineurs» invite à interroger cette pratique de plus en plus courante ...
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information fournie par The Conversation•17.08.2026•08:30•
Peu connu, le trouble développemental du langage affecterait 7,5% de la population française. Souvent confondu avec de la timidité, un problème d'attention, ou des difficultés intellectuelles, ce handicap invisible, dont les causes sont encore mal comprises, gâche ...
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