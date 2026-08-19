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Accident de voiture : les coûts des réparations explosent…
information fournie par BoursoBank Clients 19/08/2026 à 08:30

Le coût des réparations automobiles continue de grimper en France, porté par la complexification technologique des véhicules, la hausse du prix des pièces et l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. Une tendance particulièrement marquée pour les modèles électriques, alors que le parc automobile vieillit.

Automobile / Equipementiers
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