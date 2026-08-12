Argent de poche, loyer, courses : comment aider son enfant à gérer son budget sans tout contrôler

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 12/08/2026 à 11:28

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L’apprentissage de l’argent commence tôt. Quelques repères permettent d’accompagner son enfant vers plus d’autonomie sans le surveiller constamment.

L’argent de poche est souvent le premier contact concret qu’un enfant entretient avec la gestion financière. Au-delà de la somme versée chaque semaine ou chaque mois, il représente une occasion d’apprendre à faire des choix, à différencier ses envies de ses besoins et à comprendre que l’argent n’est pas illimité. Pourtant, accompagner son enfant vers l’autonomie ne signifie pas surveiller chacune de ses dépenses. Le véritable enjeu consiste plutôt à lui donner des repères, puis à lui laisser progressivement une marge de décision. À l’adolescence, cette éducation financière devient encore plus importante, alors que les premiers achats autonomes, les sorties entre amis et parfois les premières dépenses régulières apparaissent.

L’argent de poche, une première école de gestion financière

Il n’existe aucune obligation de donner de l’argent de poche , mais cette pratique concerne aujourd’hui de nombreuses familles. Selon une étude de la Fédération bancaire française menée avec Harris Interactive en mars 2026, 53 % des enfants de 8 à 14 ans déclarent recevoir régulièrement de l’argent de poche. Le montant doit avant tout rester cohérent avec l’âge de l’enfant, sa maturité et les possibilités financières du foyer. Pour les plus jeunes, quelques euros par semaine suffisent généralement à découvrir la valeur de l’argent et à apprendre la patience pour financer un petit achat. À partir du collège, l’argent de poche peut devenir un véritable outil d’apprentissage budgétaire, avec une somme mensuelle permettant de gérer ses loisirs, ses petites dépenses ou de commencer à épargner pour un projet.

L’objectif n’est pas seulement d’apprendre à dépenser, mais aussi de comprendre comment organiser son argent. Un adolescent qui reçoit une somme fixe chaque mois doit progressivement apprendre à arbitrer entre une envie immédiate et un objectif plus lointain. Pour l’aider, les parents peuvent mettre en place des règles simples, comme répartir son argent entre dépenses courantes, loisirs et épargne. La règle du 50/30/20, souvent utilisée par les adultes, peut ainsi être adaptée aux plus jeunes : une partie pour les achats du quotidien, une autre pour se faire plaisir et une dernière à mettre de côté. Tenir un carnet de dépenses ou utiliser une application adaptée permet également de visualiser ses habitudes et de comprendre où disparaît son argent.

Transmettre les clés d’une gestion responsable de l’argent

L’accompagnement parental repose surtout sur un équilibre entre confiance et cadre. Trop contrôler chaque achat risque d’empêcher l’enfant d’apprendre par lui-même, tandis qu’une totale absence de règles peut donner l’impression que l’argent est disponible sans limite. Les discussions autour d’un achat important, d’une dépense impulsive ou d’un objectif d’épargne sont souvent plus utiles qu’une simple interdiction. C’est aussi l’occasion d’aborder des notions essentielles comme les abonnements, les achats en ligne ou les risques d’arnaques. Les parents peuvent expliquer les grands principes de gestion financière familiale sans pour autant exposer toutes les contraintes du foyer.

Lorsque l’enfant grandit, les outils peuvent évoluer avec son autonomie. Les espèces restent un moyen pédagogique efficace pour les plus jeunes, car elles rendent l’argent concret et permettent de visualiser ce qui reste après un achat. Mais à partir de l’adolescence, les solutions numériques peuvent accompagner cet apprentissage. Avec son Offre 10-17, BoursoBank propose un compte bancaire conçu pour les adolescents , avec une carte adaptée, une application sécurisée et des fonctionnalités permettant aux parents de garder un suivi tout en laissant davantage d’autonomie à leur enfant. Les plafonds peuvent être paramétrés, les opérations consultées en temps réel et les dépenses catégorisées pour aider le jeune à mieux comprendre son budget.

Les réflexes financiers à acquérir avant de quitter le foyer familial

Cette transition vers une gestion plus autonome peut aussi préparer les grandes étapes de la vie adulte. Les premiers loyers, les courses alimentaires, les transports ou encore les abonnements deviennent rapidement des réalités auxquelles les jeunes doivent faire face après le départ du foyer familial. Apprendre tôt à anticiper une dépense, comparer les prix ou mettre une partie de son argent de côté constitue donc une véritable préparation. Les premiers projets d’épargne, comme financer un téléphone, un voyage ou une formation, permettent également de comprendre concrètement l’intérêt de prévoir plutôt que de tout consommer immédiatement.

Aider son enfant à gérer son argent ne consiste donc pas à contrôler chaque euro dépensé, mais à lui transmettre progressivement les bons réflexes. En instaurant des règles claires, en échangeant régulièrement sur ses choix et en lui donnant des outils adaptés à son âge, les parents l’accompagnent vers une véritable autonomie financière. Une démarche qui prend tout son sens lorsque l’adolescent devient à son tour responsable de ses dépenses et doit gérer seul les premières décisions importantes de sa vie quotidienne.