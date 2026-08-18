Samsung Wallet : le portefeuille numérique pour payer, voyager et vous connecter en toute sécurité

Contenu sponsorisé - Samsung Wallet est le portefeuille numérique intelligent de Samsung qui permet de centraliser cartes bancaires, cartes de fidélité, titres de transport et identifiants sécurisés dans une seule application.

Grâce à Samsung Pay, vous pouvez par exemple effectuer un paiement dématérialisé directement depuis un smartphone Galaxy ou une Galaxy Watch compatible, tandis que Samsung Pass simplifie l'accès à vos comptes grâce à l'authentification biométrique.

Découvrez comment fonctionne Samsung Wallet et les avantages de cette solution pour gérer vos paiements, vos déplacements et vos données personnelles au quotidien.

Samsung Wallet: Tout ce dont vous avez besoin est dans votre Galaxy

Stocker ses cartes bancaires et payer sans contact avec Samsung Wallet

Samsung Wallet est une solution de paiement mobile qui permet de régler ses achats avec un smartphone Galaxy.

Si vous êtes client de l'une des banques disponibles, il vous suffit d'enregistrer votre carte de paiement via l'application Samsung Wallet pour profiter de paiements sécurisés et sans contacts.

Comment payer avec son téléphone grâce à Samsung Wallet ?

Samsung Wallet permet de payer avec son téléphone en quelques secondes grâce à la technologie de paiement sans contact.

Il vous suffit de trois étapes pour payer votre achat avec Samsung Wallet :

Etape 1 : Choisissez votre carte de paiement . Ouvrez votre Samsung Wallet et votre carte de paiement prédéterminée apparaîtra à l'écran.

Si vous avez enregistré plusieurs cartes de paiement, vous avez juste à balayer votre écran de téléphone vers la droite ou vers la gauche pour les faire défiler et sélectionner la carte avec laquelle vous voulez payer.

Etape 2 : Identifiez-vous. Pour activer le paiement avec votre téléphone, choisissez entre l'option de l'empreinte digitale, l'empreinte de l'iris (Samsung Wallet est sécurisée avec un capteur/lecteur biométrique), ou l'option code PIN.

Etape 3 : Finalisez votre paiement avec votre téléphone : Positionnez l'arrière de votre téléphone sur le terminal de paiement électronique. Vous avez 30 secondes pour effectuer le paiement.

Si vous dépassez ce laps de temps, répétez l'étape 2.

Il se peut que vous deviez également introduire votre code PIN dans le terminal de paiement électronique.

Samsung Wallet est-il sécurisé pour les paiements mobiles ?

Oui, car Samsung Wallet s'appuie sur Samsung Knox, le système de sécurité bien connu de Samsung présent sur les smartphones Galaxy, afin de garantir un paiement sécurisé lors de chaque transaction effectuée avec Samsung Pay, et ce dès le premier centime, contrairement au paiement sans contact avec une carte bancaire physique.

De fait payer en sans contact avec votre smartphone est possible y compris au-delà de la limite classique des 50 euros en vigueur en France pour les cartes classiques.

Les informations relatives aux clients ne sont pas stockées, et si nécessaire, elles sont chiffrées de bout-en-bout avant d'être stockées. La clé de déchiffrement sera également stockée dans l'espace sécurisé des smartphones Galaxy, pour une sécurisation optimale.

En cas de perte ou de vol de votre téléphone, pas panique ! Il vous suffit de bloquer votre smartphone grâce à Samsung Find .

Comment enregistrer ses cartes de fidélité dans Samsung Wallet ?

Accumuler les cartes de fidélité de vos enseignes préférées peut vite faire exploser votre portefeuille !

Avec Samsung Wallet, il vous suffit d'enregistrer vos cartes de fidélité ou vos coupons de réductions dans votre Galaxy pour les avoir toujours à portée de main (via code barre ou QR).

Bon à savoir : En utilisant Samsung Pay pour vos paiements, vous pouvez cumuler des points Samsung Rewards à chacune de vos transactions mais également lorsque vous achetez sur Samsung.com et auprès de partenaires.

Vos points Samsung Rewards vous permettront de profiter de réductions sur vos prochains achats (1).

Samsung Pass : gérer ses mots de passe et se connecter en toute sécurité

Vous avez du mal à retenir tous vos mots de passe ? Samsung Pass le fait pour vous.

L'authentification biométrique avancée de Samsung Pass vous évite de devoir saisir manuellement vos informations personnelles et vous offre un accès sécurisé par authentification biométrique.

Comment se connecter sans mot de passe grâce à Passkey ?

Avec Passkey, une solution avancée de connexion sans mot de passe, cryptée par la biométrie et les verrous d'écran, vous protégez votre sécurité numérique contre les piratages de serveurs et les attaques d'hameçonnage

Il suffit d'une simple pression de votre empreinte digitale ou d'un scan de votre œil pour vous connecter.

Samsung Pass fonctionne-t-il sur tous les appareils Samsung ?

Vos données Samsung Pass sont synchronisées sur tous vos appareils, offrant la même expérience de connexion sécurisée et sans mot de passe sur votre mobile, votre télévision, tablette et votre ordinateur.

Voyager avec Samsung Wallet et utiliser son smartphone comme titre de transport

Avec Samsung, votre Smartphone ou votre Galaxy Watch deviennent aussi vos titres de transport.

Comment utiliser Samsung Wallet pour voyager en transports en commun ?

Il vous suffit d'acheter votre titre de transport via l'une des applications compatibles (SNCF Connect, Bonjour RATP, CTS, Île-de-France Mobilités et Ilévia).

Sur l'application mobile Île-de-France Mobilités, les voyageurs franciliens peuvent utiliser Samsung Pay pour acheter et valider leur Pass Navigo (Jour, Semaine ou Mois), leurs carnets T+ et leurs tickets directement depuis leur smartphone via un parcours de paiement fluide et sécurisé. Une solution pratique pour éviter les files d'attente à la borne ou la perte/oubli de vos titres de transport physiques.

Une fois acheté, votre titre de transport est automatiquement stocké dans votre téléphone.

Pas besoin d'ouvrir votre application transport, il vous suffit de poser votre smartphone (même éteint) sur la borne pour pouvoir voyager.

Quels réseaux de transport sont compatibles avec Samsung Wallet ?

Avec votre téléphone Samsung, vous pouvez acheter des titres de transport pour tous les réseaux Ile-de-France (tramway, bus, métro, RER…), pour la métropole européenne de Lille, l'Eurométropole de Strasbourg, et l'ensemble des TER SNCF de France.

Utiliser Samsung Wallet sur une Galaxy Watch

Peut-on payer et valider ses titres de transport avec une Galaxy Watch ?

Que ce soit vos cartes de transport ou vos cartes de paiement vous pouvez les enregistrer sur Samsung Wallet, également disponible sur votre Galaxy Watch.

Vous pouvez passer les bornes de validation en présentant simplement votre poignet. Rapide, facile et toujours avec vous.

En résumé : les principales fonctionnalités de Samsung Wallet

Réaliser un paiement sécurisé sans contact avec vos cartes bancaires enregistrées grâce à Samsung Pay même au-delà de 50 euros.

Stocker vos cartes de fidélité et coupons pour les avoir toujours à portée de main.

Utiliser des titres de transport dématérialisés directement depuis votre smartphone ou votre Galaxy Watch.

Gérer vos mots de passe et identifiants avec Samsung Pass et l'authentification biométrique.

Profiter d'une protection renforcée grâce aux technologies de sécurité Samsung Knox.

(1) La durée de validité des points est de 36 points et le programme Rewards est intégré à l'application Samsung Members.

En savoir plus sur Samsung Wallet : Samsung Wallet | Apps & Services | Samsung FR

Lou Lane