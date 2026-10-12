Carburant plus cher : ces dépenses automobiles que l’on peut vraiment reprendre en main

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 12/10/2026 à 16:08

Face à la hausse du carburant, plusieurs leviers permettent de réduire son budget automobile, de l’assurance à l’entretien, en passant par les habitudes de conduite et le suivi des dépenses ( Shutterstock )

À chaque plein, la facture grimpe. Mais le carburant n'est pas la seule dépense à surveiller : plusieurs ajustements peuvent alléger le budget automobile.

Faire le plein coûte de plus en plus cher, et les automobilistes en ressentent directement les conséquences sur leur budget. Selon les données de Roole Data, les dépenses mensuelles d’essence sont passées de 112 à 137 euros entre janvier et juin 2026, soit 25 euros supplémentaires en six mois. Une augmentation qui vient alourdir une facture déjà conséquente. En 2024, les Français consacraient en moyenne 416 euros par mois à leur voiture . Au-delà du carburant, posséder un véhicule implique de nombreuses charges, parfois difficiles à anticiper. Si les conducteurs ne peuvent pas agir sur les cours du pétrole, ils disposent néanmoins de plusieurs moyens pour réduire leurs dépenses automobiles.

Des économies à réaliser sur l’assurance et les frais d’entretien

L’assurance constitue notamment une première piste d’économies. Beaucoup de conducteurs conservent leur contrat pendant plusieurs années sans vérifier si les garanties correspondent toujours à leurs besoins. Pourtant, une voiture ancienne ne nécessite pas forcément une couverture tous risques, tandis qu’un véhicule peu utilisé peut bénéficier d’une assurance au kilomètre. Comparer les offres permet également d’identifier des contrats plus avantageux, à garanties équivalentes. Attention toutefois aux franchises, aux exclusions et aux conditions d’assistance, qui peuvent faire toute la différence en cas de sinistre. Après un an de souscription, les assurés peuvent résilier leur contrat automobile à tout moment, sans frais ni pénalités.

L’entretien représente un autre poste sur lequel il est possible d’agir. Une révision négligée peut entraîner des réparations bien plus coûteuses, tandis que des pneus insuffisamment gonflés augmentent la consommation de carburant . Respecter les préconisations du constructeur et contrôler régulièrement l’état du véhicule permettent donc de limiter les mauvaises surprises. Pour les interventions importantes, solliciter plusieurs devis aide à comparer les tarifs des garages. Les pièces détachées issues de l’économie circulaire constituent également une alternative intéressante, avec des prix parfois nettement inférieurs à ceux des pièces neuves. Enfin, certaines opérations simples, comme remplacer des essuie-glaces, peuvent être réalisées soi-même.

Écoconduite, péages et stationnement : plusieurs leviers pour économiser

Quelques changements dans la manière de conduire peuvent aussi produire des économies. Selon les estimations disponibles, l’écoconduite permet de réduire la consommation de carburant d’environ 10 à 15 %. Concrètement, il s’agit d’éviter les accélérations brutales, d’anticiper les ralentissements et de maintenir une allure régulière. Retirer un coffre de toit inutilisé ou limiter les charges superflues contribue également à réduire la consommation. Avant de prendre la route, consulter les conditions de circulation permet parfois d’éviter les embouteillages. Pour faire le plein, le site officiel prix-carburants.gouv.fr facilite la comparaison des tarifs pratiqués dans les stations-service à proximité.

D’autres dépenses, moins visibles, méritent également une attention particulière. Stationnement, péages, lavages et abonnements automobiles peuvent représenter plusieurs centaines d’euros sur une année. Un conducteur qui se gare régulièrement dans le même quartier peut, par exemple, avoir intérêt à comparer les tarifs horaires avec ceux des abonnements mensuels ou du stationnement résidentiel. De même, certains itinéraires sans péage peuvent permettre de réaliser des économies, à condition que le détour ne provoque pas une surconsommation excessive. L’objectif consiste à examiner l’ensemble des frais liés à ses déplacements, plutôt que de se concentrer exclusivement sur le montant payé à la pompe.

Des trajets mieux organisés pour un budget automobile maîtrisé

Réduire son budget automobile passe aussi par une meilleure organisation des trajets. Regrouper plusieurs courses lors d’un même déplacement évite de multiplier les kilomètres. Pour les déplacements domicile-travail, le covoiturage permet de partager les frais de carburant et de péage entre plusieurs passagers. Lorsque les infrastructures le permettent, la marche, le vélo ou les transports en commun constituent d’autres solutions. Les automobilistes qui utilisent rarement leur véhicule peuvent même comparer le coût annuel de leur voiture avec celui de la location ponctuelle ou de l’autopartage. Avant d’envisager l’achat d’un modèle moins gourmand, mieux vaut calculer son coût global, financement et assurance compris.

Pour savoir quelles économies sont réellement possibles, encore faut-il connaître précisément ses dépenses. C’est notamment ce que propose Wicount , l’outil de gestion budgétaire de BoursoBank. Grâce à la catégorisation automatique des opérations, y compris celles des comptes externes synchronisés, les utilisateurs peuvent visualiser la répartition de leurs dépenses et suivre leur évolution. Des graphiques permettent d’analyser leur budget, tandis que des objectifs personnalisés et des alertes signalent l’approche des seuils fixés. Le solde prévisionnel à 30 jours aide également à anticiper les prochaines échéances. Une façon de mieux mesurer le poids de la voiture dans son budget et d’identifier les ajustements les plus utiles au quotidien.