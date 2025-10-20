Pour s’acheter une voiture neuve, il faut payer en moyenne 40 % de plus qu’en 2018

Entre 2018 et 2024, le prix moyen d'un véhicule neuf est passé de 26.000 à 36.700 euros en France. Illustration. (Geralt / Pixabay)

Le prix moyen des voitures neuves a connu une augmentation spectaculaire et inquiétante. Entre 2018 et 2024, il est passé de 26.000 à 36.700 euros en France, soit une hausse de 40 % sur cette période, selon l’étude annuelle du club automobile Roole sur le budget automobile des Français, rapporte BFM Business , dimanche 19 octobre 2025.

Un accès de plus en plus difficile

Cette forte augmentation s’explique notamment par « la montée en gamme des modèles (SUV, équipements technologiques, systèmes de sécurité), l’électrification progressive du marché, mais aussi l’inflation et la hausse des coûts de production » , résume Roole dans son communiqué. De plus, la pandémie, puis la période post-Covid, ont provoqué une pénurie de voitures neuves, poussant les constructeurs à concentrer leur production sur les modèles haut de gamme, plus rentables.

Cette hausse rapide rend l’achat d’un véhicule neuf de plus en plus difficile, surtout pour les classes moyennes et les foyers modestes, malgré les aides gouvernementales. Le budget mensuel moyen consacré à l’automobile par les Français s’élève à 416 euros, dont 257 euros correspondent à des frais fixes (achat, assurance, stationnement), même lorsque le véhicule est à l’arrêt. L’achat d’un véhicule d’occasion reste la principale solution pour limiter ces dépenses.

Un budget moindre pour l'électrique d'occasion

Posséder un véhicule neuf revient à 522 euros par mois en moyenne, contre 384 euros pour un véhicule d’occasion, soit une différence de 138 euros. L’économie est encore plus importante avec un véhicule 100 % électrique d’occasion : le budget mensuel tombe alors à 331 euros. Problème : l’offre électrique d’occasion est encore limitée.