Budget 2027 : comment le gouvernement compte-t-il mieux identifier les bénéficiaires du chèque énergie ?

information fournie par Moneyvox • 12/10/2026 à 08:41

Mieux identifier les bénéficiaires du chèque énergie est l'un des objectifs du gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2027 ( Crédits photo: © Frédéric Massard - stock.adobe.com)

100 000 : tel est le nombre de foyers supplémentaires qui pourraient recevoir automatiquement le chèque énergie l'année prochaine. Comment le gouvernement compte-t-il atteindre cet objectif ?

Mieux identifier les bénéficiaires du chèque énergie : voici l'un des objectifs qu'entend atteindre le gouvernement au travers du projet de loi de finances pour 2027. En effet, depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, l'identification des bénéficiaires pouvant recevoir automatiquement ce coup de pouce financier est devenue plus difficile. En recroisant certaines informations, 100 000 foyers supplémentaires pourraient être automatiquement recensés l'année prochaine.

Un objectif de 100 000 bénéficiaires supplémentaires automatiquement identifiés en 2027

Vous n'avez pas reçu le chèque énergie cette année ? Vous n'avez pas été automatiquement identifié et vous avez dû réaliser une demande pour recevoir cette aide ? Vous ferez peut-être partie des 100 000 bénéficiaires supplémentaires qui pourraient être automatiquement identifiés en 2027. Un chiffre évoqué par le gouvernement qui pourrait être atteint grâce à l'amélioration du système de détection des foyers qui remplissent les conditions d'éligibilité au chèque énergie.

Le projet de budget pour 2027 prévoit de nouveaux croisements entre les données des adresses électroniques et des numéros de téléphone enregistrés par les gestionnaires de réseau de distribution et des fournisseurs d'électricité. Déjà, l'administration se basait sur certaines informations, à l'image des données fiscales et de certaines données des fournisseurs d'énergie et des gestionnaires de réseau, sans parvenir à identifier l'ensemble des bénéficiaires potentiels.

En effet, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales a privé l'administration d'informations précieuses pour établir la liste des foyers qui peuvent recevoir de façon automatique le chèque énergie. En 2025, le nombre de bénéficiaires avait d'ailleurs chuté, passant de 5,5 millions en 2024 à 3,8 millions, avant de remonter à 4,6 millions en 2026. En 2027, ce dispositif "devrait bénéficier à 5,1 millions de ménages aux revenus modestes" selon le projet de loi de finances.

Qui pourra recevoir le chèque énergie en 2027 ?

En lien avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires potentiels du chèque énergie, le gouvernement envisage d'augmenter l'enveloppe accordée au chèque énergie de 7 %, ce "afin de prendre en compte la dynamique du dispositif". Pour rappel, le chèque énergie est une aide financière réservée aux ménages modestes dont l'objectif est d'aider à payer les dépenses d'énergie, à l'image des factures de bois, de fioul, d'électricité ou encore de gaz.

Au titre de l'année 2026, le montant du chèque énergie était compris entre 48 et 277 euros, la somme exacte à laquelle chaque foyer est éligible dépendant de la composition du ménage et de ses revenus. Pour pouvoir y avoir droit, il faut que le Revenu fiscal de référence (RFR) de l'année n-2 soit inférieur à 11 000 euros par unité de consommation, la première personne comptant pour une unité de consommation, la seconde pour 0,5 unité de consommation et les suivantes pour 0,3 unité de consommation.

C'est l'Agence de services et de paiement (ASP) qui procède à l'envoi du chèque énergie chaque année, sans que les bénéficiaires n'aient, en principe, de démarches particulières à accomplir. Côté date d'envoi, le gouvernement réfléchit à avancer la date au début du mois de janvier 2027, au lieu du 1er avril comme cela était le cas en 2026. Les personnes qui pensent être éligibles au chèque énergie mais qui ne l'ont pas reçu peuvent par ailleurs en faire la demande sur le site du chèque énergie : chequeenergie.gouv.fr.